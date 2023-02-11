Знищення ворожої БМП бійцями Центру спецоперацій "А" СБУ. ВIДЕО

Минулої ночі бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили російську БМП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.

Також пресцентр СБУ опублікував відео знищення ворожої БМП.

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