Знищення ворожої БМП бійцями Центру спецоперацій "А" СБУ. ВIДЕО
Минулої ночі бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили російську БМП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.
Також пресцентр СБУ опублікував відео знищення ворожої БМП.
Топ коментарі
+20 Maksim Perepelitca
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Кацапи пишуть -
- Oryx https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1624181857276272640 подсчитал потери РФ в военной технике за 8-10 февраля: суммарно получилось 103 единицы за три дня, из них 36 танков.
Задокументированных потерь https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1624181765681152000 Украины за этот же период: 20 единиц, из них 2 танка.
Таков результат неудачных штурмов Угледара и Авдеевки. Соотношение потерь 5 к 1 не очень-то похоже на "перемалывание ВСУ", на которое камлают Z-патриоты, не правда ли? ))
Там ясно вказано що втрати підрахував нідерландський сайт - Oryx .
До чого тут я взагалі ?? Я це вигадав , чи що ?
Це війна. На ній гинуть люди. Робота Генштабу, як би це цинічно не звучало, ВИТРАЧАТИ всі види засобів (включаючи людей) в найефективніший спосіб. Що він і робить. Блискуче.
І навпаки - переважна кількість рішень військово-політичного і військового керівництва засрашки - просто ідіотська і призводить тільки до втрат - військових, людських, економічних, політичних, репутаційних тощо.
Отже, всі, хто піддає сумніву дії Генштабу ЗСУ, належать до 2х категорій:
1. Ідіоти.
2. Провокатори.