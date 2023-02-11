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Знищення ворожої БМП бійцями Центру спецоперацій "А" СБУ. ВIДЕО

Минулої ночі бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили російську БМП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час нічного бойового вильоту спецпризначенці спалили ворожу техніку на одному з найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.

Також пресцентр СБУ опублікував відео знищення ворожої БМП.

Також читайте: Артилеристи знищили ворожий ЗРК "Оса". ВIДЕО безпілотника

Автор: 

Альфа (49) армія рф (17538) СБУ (12857) знищення (7342) втрати (4413) БМП (413)


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Топ коментарі
+20

Кацапи пишуть -

- Oryx https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1624181857276272640 подсчитал потери РФ в военной технике за 8-10 февраля: суммарно получилось 103 единицы за три дня, из них 36 танков.

Задокументированных потерь https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1624181765681152000 Украины за этот же период: 20 единиц, из них 2 танка.

Таков результат неудачных штурмов Угледара и Авдеевки. Соотношение потерь 5 к 1 не очень-то похоже на "перемалывание ВСУ", на которое камлают Z-патриоты, не правда ли? ))
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11.02.2023 13:48
+20
Згадайте, хто у нас міністром оборони, відразу зрозумієте, що його інтерес в яйцях, а не коптерах..
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11.02.2023 14:00
+13
А одного зрозуміть не можу - чому у нас не "ставлять на потік" виготовлення ПТАБ? Їх ще в 1943-му широко почали застосовувать Дуже ефектна протитанкова бомбочка Важить всього 2, 5 кг а танк проб"є до землі!
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11.02.2023 13:56
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Це у нас що? Ті самі квадрокоптери- "бомбери" з барабанами для мін?
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11.02.2023 13:40 Відповісти
Сподіваюсь не все нам показують, а є більш продвинуті та професійні бомбери, а те що показують - це перероблені цивільні коптери, та саморобні
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11.02.2023 13:48 Відповісти
А одного зрозуміть не можу - чому у нас не "ставлять на потік" виготовлення ПТАБ? Їх ще в 1943-му широко почали застосовувать Дуже ефектна протитанкова бомбочка Важить всього 2, 5 кг а танк проб"є до землі!
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11.02.2023 13:56 Відповісти
Згадайте, хто у нас міністром оборони, відразу зрозумієте, що його інтерес в яйцях, а не коптерах..
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11.02.2023 14:00 Відповісти
РКГ-3 бачив скидували. Цих гранат совок наклемав достатньо. Вага 1кг.
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11.02.2023 14:02 Відповісти
РКГ-3 важить 1,7 кг І вони циліндричні і захисного зеленого кольору А на відео прекрасно видно класичні мінометні міни
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11.02.2023 14:06 Відповісти
Ну зрозуміло, що палювали на пасажирів бмп, але як можна бачити на попереджувальний напис, напруга падає, значить заряд акумулятора на нулі - треба скидувати баласт та повертатись додому.
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11.02.2023 14:10 Відповісти
1.7 кг - це посилена, яка пробиває 220 мм броні. А 1 кг пробиває 170мм.
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11.02.2023 14:13 Відповісти
Таких не бачив!
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11.02.2023 14:14 Відповісти
судя по по количеству боеприпасов (4 шт РКГ) - это октокоптер R-18.
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11.02.2023 14:38 Відповісти
Там не РКГ, а мінометні міни скидалися
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11.02.2023 14:47 Відповісти
та R-18 и 12 кг легко поднимает, так что это могут быть и 82мм мины.
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11.02.2023 15:23 Відповісти
Р-18 має бомбове навантаження (по ТТХ) - 5 кг Звідки ти взяв 12?
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11.02.2023 15:54 Відповісти
Не заглядав у ТТХ ***********, які використовуються у Р-18 ? Їх вагу, наприклад? Фото їх не роздивлявся? Крім того - маленький нюанс, який може буть зрозумілий лише людині, що знайома з авіацією: ********** у ньому підвішуються вертикально і кожна точка впливає на рівновагу апарата у польоті Тому при скиданні одного ця рівновага збивається і апарат треба урівноважувать за допомогою несучих гвинтів При цьому апарат після моменту відділення бомби від носія повинно "хилитнуть" (враховуючи вагу самого апарата і бомби) Ти це бачиш на екрані (відносно картинки на екрані)? Я - ні! А це значить, що скидання усіх чотирьох *********** ведеться з "цертральної точки" А це можливо лише при "барабанному" спорядженні - там черговий ******** подається саме в центр ваги ЛА
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11.02.2023 15:50 Відповісти
Згоден. Хитання дійсно не видно. Тоді не R-18. Десь мені попадалося відео, як пацики октокоптером піднімають немаленьку таку автопокришку. Може якійсь сільгосп. дрон. По відео було важко його масштабувати, бо біля нього не було людини.
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11.02.2023 16:27 Відповісти
Після останньої бомбочки видно, як лапті порозліталися.
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11.02.2023 13:44 Відповісти
Ето кто там сверху так кидает бомбы притом немалого размера? Хорошо бы хоть одна была кумулятивная
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11.02.2023 13:46 Відповісти
То скоріш всього осколочно-фугасні міни калібру 60 мм Саме під них і переобладнувався будівельний квадрокоптер з касетою "барабанного" типу Чи-то 5 , чи 6 мін ставиться
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11.02.2023 14:01 Відповісти
это вот такой дивайс

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11.02.2023 14:41 Відповісти
это РКГ. Они все кумулятивные.
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11.02.2023 14:39 Відповісти

Кацапи пишуть -

- Oryx https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1624181857276272640 подсчитал потери РФ в военной технике за 8-10 февраля: суммарно получилось 103 единицы за три дня, из них 36 танков.

Задокументированных потерь https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1624181765681152000 Украины за этот же период: 20 единиц, из них 2 танка.

Таков результат неудачных штурмов Угледара и Авдеевки. Соотношение потерь 5 к 1 не очень-то похоже на "перемалывание ВСУ", на которое камлают Z-патриоты, не правда ли? ))
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11.02.2023 13:48 Відповісти
Вам би купити окуляри і в них перечитати мій коментар ще раз .!
Там ясно вказано що втрати підрахував нідерландський сайт - Oryx .
 До чого тут я взагалі ?? Я це вигадав , чи що ?
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11.02.2023 16:53 Відповісти
За майже 12 місяців повномасштабного вторгнення Генштаб ЗСУ не дав ні одного приводу сумніватися в своїй кваліфікації, здатності оцінювати перебіг бойових дій, здатність розраховувати сили та засоби ворога, а також здатність ефективно планувати дії підрозділів ЗСУ (включаючи стан готовності підрозділів, включаючи "благонадійність" та можливі залишення позицій) тощо.

Це війна. На ній гинуть люди. Робота Генштабу, як би це цинічно не звучало, ВИТРАЧАТИ всі види засобів (включаючи людей) в найефективніший спосіб. Що він і робить. Блискуче.

І навпаки - переважна кількість рішень військово-політичного і військового керівництва засрашки - просто ідіотська і призводить тільки до втрат - військових, людських, економічних, політичних, репутаційних тощо.

Отже, всі, хто піддає сумніву дії Генштабу ЗСУ, належать до 2х категорій:
1. Ідіоти.
2. Провокатори.
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11.02.2023 22:30 Відповісти
ПРОРИВИ росии путлером https://www.youtube.com/watch?v=ZhtyXr8zmRM
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11.02.2023 14:35 Відповісти
Юрий ? Что БМП ?! Есть перехват рашкой инициативы на Востоке или нет ? Почему об этом ни слова.?
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11.02.2023 23:59 Відповісти
 
 