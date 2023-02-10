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Артилеристи знищили ворожий ЗРК "Оса". ВIДЕО безпілотника

Артилеристи влучним пострілом знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Горить-палає ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса"! Спільна робота артилерійського підрозділу 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з побратимами із дружньої артилерійської бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 59-ї бригади одним пострілом знищили ворожу гармату та САУ. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7293) 59 окрема мотопіхотна бригада (127) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+19
59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
хто буде у Видубичах вшануйте могилу українського Героя...
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10.02.2023 14:01
+17
Во-первых, это красиво.
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10.02.2023 14:04
+12
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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10.02.2023 14:19
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Була "оса", стала - дохла муха.
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10.02.2023 13:47 Відповісти
Видать это старье на базе хранения откопали.
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10.02.2023 13:49 Відповісти
У нас такі на бойовому чергуванні стоять. Виявилося що проти ракет, шахедів та інших дронів то файна зброя. Знайдіть відео на ютуб, де берут репортаж з бойового чергування нашого екіпажу тої "Оси".
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10.02.2023 14:24 Відповісти
59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
хто буде у Видубичах вшануйте могилу українського Героя...
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10.02.2023 14:01 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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10.02.2023 14:04 Відповісти
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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10.02.2023 14:19 Відповісти
"Оса" отсосала....
Конкретно
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10.02.2023 15:03 Відповісти
Сама себе трахнула.
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10.02.2023 15:07 Відповісти
🇺🇦‼️❤️🪖⚔️💯👍👏💪✊🫡🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦‼️❤️
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10.02.2023 17:37 Відповісти
Ossa!
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10.02.2023 17:38 Відповісти
 
 