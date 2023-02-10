Артилеристи знищили ворожий ЗРК "Оса". ВIДЕО безпілотника

Артилеристи влучним пострілом знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Горить-палає ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса"! Спільна робота артилерійського підрозділу 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з побратимами із дружньої артилерійської бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 59-ї бригади одним пострілом знищили ворожу гармату та САУ. ВIДЕО