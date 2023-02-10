РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11501 посетитель онлайн
Новости Видео Война
18 004 10

Артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК "Оса". ВИДЕО беспилотника

Артиллеристы точным выстрелом уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Горит-пылает вражеский  зенитно-ракетный комплекс "Оса"! Совместная работа артиллерийского подразделения 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с побратимами из дружеской артиллерийской бригады", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделение украинских бойцов работает вблизи Бахмута: "Прям по ходу перед нами два прихода". ВИДЕО

уничтожение (6980) 59 отдельная мотопехотная бригада (124) ЗРК (200)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
хто буде у Видубичах вшануйте могилу українського Героя...
показать весь комментарий
10.02.2023 14:01
+17
Во-первых, это красиво.
показать весь комментарий
10.02.2023 14:04
+12
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
10.02.2023 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Була "оса", стала - дохла муха.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:47 Ответить
Видать это старье на базе хранения откопали.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:49 Ответить
У нас такі на бойовому чергуванні стоять. Виявилося що проти ракет, шахедів та інших дронів то файна зброя. Знайдіть відео на ютуб, де берут репортаж з бойового чергування нашого екіпажу тої "Оси".
показать весь комментарий
10.02.2023 14:24 Ответить
59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
хто буде у Видубичах вшануйте могилу українського Героя...
показать весь комментарий
10.02.2023 14:01 Ответить
Во-первых, это красиво.
показать весь комментарий
10.02.2023 14:04 Ответить
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
10.02.2023 14:19 Ответить
"Оса" отсосала....
Конкретно
показать весь комментарий
10.02.2023 15:03 Ответить
Сама себе трахнула.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:07 Ответить
🇺🇦‼️❤️🪖⚔️💯👍👏💪✊🫡🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦‼️❤️
показать весь комментарий
10.02.2023 17:37 Ответить
Ossa!
показать весь комментарий
10.02.2023 17:38 Ответить
 
 