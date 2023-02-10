Артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК "Оса". ВИДЕО беспилотника
Артиллеристы точным выстрелом уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Горит-пылает вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса"! Совместная работа артиллерийского подразделения 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с побратимами из дружеской артиллерийской бригады", - говорится в комментарии к видео.
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