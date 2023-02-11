Уничтожение вражеской БМП бойцами Центра спецопераций "А" СБУ. ВИДЕО

Минувшей ночью бойцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили российскую БМП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Во время ночного боевого вылета спецназовцы сожгли вражескую технику на одном из самых горячих направлений", - говорится в сообщении.

Также пресс-центр СБУ опубликовал видео уничтожения вражеской БМП.

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