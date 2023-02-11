Уничтожение вражеской БМП бойцами Центра спецопераций "А" СБУ. ВИДЕО
Минувшей ночью бойцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили российскую БМП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Во время ночного боевого вылета спецназовцы сожгли вражескую технику на одном из самых горячих направлений", - говорится в сообщении.
Также пресс-центр СБУ опубликовал видео уничтожения вражеской БМП.
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Кацапи пишуть -
- Oryx https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1624181857276272640 подсчитал потери РФ в военной технике за 8-10 февраля: суммарно получилось 103 единицы за три дня, из них 36 танков.
Задокументированных потерь https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1624181765681152000 Украины за этот же период: 20 единиц, из них 2 танка.
Таков результат неудачных штурмов Угледара и Авдеевки. Соотношение потерь 5 к 1 не очень-то похоже на "перемалывание ВСУ", на которое камлают Z-патриоты, не правда ли? ))
Там ясно вказано що втрати підрахував нідерландський сайт - Oryx .
До чого тут я взагалі ?? Я це вигадав , чи що ?
Це війна. На ній гинуть люди. Робота Генштабу, як би це цинічно не звучало, ВИТРАЧАТИ всі види засобів (включаючи людей) в найефективніший спосіб. Що він і робить. Блискуче.
І навпаки - переважна кількість рішень військово-політичного і військового керівництва засрашки - просто ідіотська і призводить тільки до втрат - військових, людських, економічних, політичних, репутаційних тощо.
Отже, всі, хто піддає сумніву дії Генштабу ЗСУ, належать до 2х категорій:
1. Ідіоти.
2. Провокатори.