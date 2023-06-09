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"Лазурка" 3: Журналісти знайшли у Франції представників "російських еліт". ВIДЕО

Журналісти виявили багатьох представників російських еліт, які відпочивають або перебувають у Франціх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Лазурка 3".

"Після початку повномасштабного вторгнення Росія та російські еліти потрапили під чисельні міжнародні обмеження. Але є речі від яких російські багатії відмовитись не можуть. Наприклад, зимовий Куршевель або Лазуровий берег Франції. І поки президент Російської Федерації Володимир Путін декламував пропагандистську тираду про "любовь к отчизне" та "единство", російські товстосуми прямували на свої французькі дачі", - йдеться в розслідуванні.

Так, журналісти у травні помітили у Кап-Ферра на ранковій пробіжці помітили колишнього віце-президента банку "Российский кредит" та колишнього члена торгівельно-промислової палати РФ Дмитра Єропкіна.

Також дивіться: "Батальйон Куршевель": "Сила і честь" заявила, що її депутат Зінкевич був на лікуванні, а по дорозі назад "вирішив побачити" елітний курорт

Колишній депутат-"єдинорос" Андрій Осколков з великою групою росіяни відпочивав у Монако. 

На лазуррний берег прилетіла також з родиною голова наглядової ради азербайджанського банку Yelo Марина Кулішова. 

"У серпні минулого року Кулішова врятувала банк кремлівського олігарха та одного з найбагатших людей Росії Вагіта Алекперова - власника найбільшої нафтовидобувної компанії РФ "Лукойл", придбавши майже 99% банку Yelo", - зазначив журналіст Михайло Ткач.

У Франції також помітили бізнес-партнера Кадирова.

Також, у зв'язку з тим, що ЄС закрив пряме авіасполучення з РФ, російські еліти почали літати до цивілізованих країн, зокрема, через Грузію.

У Ніцці в аеропорті Кот Д'Азур помітили російського мільярдера Сергія Саркісова із родиною. Родина Саркісова серед топ 10 найбагатших родин Росії. Водночас вони досі не перебувають під санкціями.

У французькому Антібі журналістам вдалося знайти президента підсанкційного "АльфаБанку" Олега Сисуєва. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Льовочкін, Суркіс, Кучма, Іванющенко, Баум: українські службовці попри заборону виїзду продовжують відвідувати Лазурний берег Франції та Монако, - ЗМІ

Автор: 

росія (65394) Франція (3081) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+5
Сподіваюсь акули там є ? Ну хоча б кенгуру
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09.06.2023 14:17
+5
Також, у зв'язку з тим, що ЄС закрив пряме авіасполучення з РФ, російські еліти почали літати до цивілізованих країн, зокрема, через Грузію. Джерело: . Чому Грузія не під санкціями??
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09.06.2023 14:24
+4
Всіх депортувати з конфіскацією майна.
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09.06.2023 14:13
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Всіх депортувати з конфіскацією майна.
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09.06.2023 14:13 Відповісти
Пішком нехай куярять в парашу.
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09.06.2023 14:23 Відповісти
******* санкции работают как я смотрю
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09.06.2023 14:14 Відповісти
"У Франції також помітили бізнес-партнера Кадирова". Прикра помилка. Просто. Просто партнера
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09.06.2023 14:48 Відповісти
" перебувають у Франціх"-цванціх.
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09.06.2023 14:15 Відповісти
О "журналісти" пристроїлись - шикують на супердорогих курортах під виглядом спостереження за "ворожими елітами".
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09.06.2023 14:16 Відповісти
Они там не за счет бюджета
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09.06.2023 14:32 Відповісти
В тому то й справа, що поки ці кацапи не під санкціями то шукати якусь зраду чи сенсацію взагалі тупо,тому що їх ніхто виганяти і видворяти звідти не буде, ну знайшли вони багатих орків котрі туди літають як і раніше тільки іншими шляхами, і в чому тут сенсація? Якщо ці кацапи не під санкціями і нічого і ніхто їм туди не забороняє їздити?
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09.06.2023 14:37 Відповісти
Якщо б ви подивился 3-х серiйне "Батальйон Монако", то помiтили б що дати спiвпадають. Просто щiльнiсть там що наших, що кацапських нувориш (бо за чесно заробленi кошти розумна людина туди не поiде ховатися) зашкалює. Шукали наших, знайшли i одних, i iнших.
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09.06.2023 15:12 Відповісти
Сподіваюсь акули там є ? Ну хоча б кенгуру
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09.06.2023 14:17 Відповісти
Приєднуються до украінського Монако .
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09.06.2023 14:17 Відповісти
Гроші не пахнуть , так Французи)?
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09.06.2023 14:20 Відповісти
Боржомі чи Моршинської перепив?
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09.06.2023 14:29 Відповісти
Французи не можуть просто так не пустити громадян Франції у Францію. Чому французи не повинні приймати оплату від кацапів, і чому це погано для нас? Частина цих грошей йде в Україну на армію
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09.06.2023 14:32 Відповісти
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09.06.2023 14:21 Відповісти
Також, у зв'язку з тим, що ЄС закрив пряме авіасполучення з РФ, російські еліти почали літати до цивілізованих країн, зокрема, через Грузію. Джерело: . Чому Грузія не під санкціями??
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09.06.2023 14:24 Відповісти
Чому їх випустили у Франції з літака?
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09.06.2023 14:29 Відповісти
жабоеды всегда были проститутками
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09.06.2023 14:25 Відповісти
А это французы в начале 2022 года просили украинцев не паниковать?
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09.06.2023 14:39 Відповісти
Висновок - жабоїдам гроші не пахнуть. До кінця дивитись немає сенсу. Мені не цікаво як плаває кацапсяче лайно.
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09.06.2023 14:32 Відповісти
Треба вбити усіх. Де наш Масад?
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09.06.2023 14:33 Відповісти
А при чому тут санкції взагалі? Якщо щодо цих осіб у відео ніяких санкцій немає взагалі,і вони хоч і не на пряму,але можуть собі спокійно вилітати куди заманеться? Тому сенс цього відео мені не зрозумілий, тобто,в тому що кацапи як літали так і продовжують літати в Європу тільки іншими маршрутами? Ну,ок. Якщо б вони були під санкціями і робили це незаконно то відео було б зрозуміле,як натяк і інформація для заходу,що є порушення в санкціях і прийнятих обмеженнях, а так поки вони не під санкціями то ніхто їм забороняти їздити туди не буде
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09.06.2023 14:33 Відповісти
Всіх разом з родинами нахрен в Олешки на криши і щоб не здохли зкидать пляшку води раз в суткі з квадракоптера
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09.06.2023 14:33 Відповісти
Сидру їм, а не води.
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09.06.2023 14:41 Відповісти
Фридлянд с партнером сбежали из рашки "после начала СВО". У них там целый уголовный шлейф за многие годы. Весь бизнес по сути находится в Лондоне и Франции.
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09.06.2023 14:47 Відповісти
- Назвіть хоча б одну відмінність між гєнєралісімусом Зєлупою та Іванющєнко "Єнакієвскім"?
- гєнєралісімус Зєлупа поки що не в Монако. Але це поки що.
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09.06.2023 14:52 Відповісти
Раскулачить всех и выдать Украине для обменного фонда.
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09.06.2023 15:02 Відповісти
або мовчки всiх вбити,потворам не мiсце на планетi
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09.06.2023 15:32 Відповісти
аж смішно читати коменти, неначе хтось уявляв, що буде інакше
а те що на лазурці українських депутатів і олігархів не менше (у відсотку до населення)
або що половина біженців і тій же Франції - це чоловіки призивного віку і без 3 дітей - нікого не обурює
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09.06.2023 17:15 Відповісти
Хай у Сибіру відпочивають, на лєсоповалах повітря завжи чисте
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09.06.2023 18:22 Відповісти
 
 