"Лазурка" 3: Журналісти знайшли у Франції представників "російських еліт". ВIДЕО

Журналісти виявили багатьох представників російських еліт, які відпочивають або перебувають у Франціх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Лазурка 3".

"Після початку повномасштабного вторгнення Росія та російські еліти потрапили під чисельні міжнародні обмеження. Але є речі від яких російські багатії відмовитись не можуть. Наприклад, зимовий Куршевель або Лазуровий берег Франції. І поки президент Російської Федерації Володимир Путін декламував пропагандистську тираду про "любовь к отчизне" та "единство", російські товстосуми прямували на свої французькі дачі", - йдеться в розслідуванні.

Так, журналісти у травні помітили у Кап-Ферра на ранковій пробіжці помітили колишнього віце-президента банку "Российский кредит" та колишнього члена торгівельно-промислової палати РФ Дмитра Єропкіна.

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Колишній депутат-"єдинорос" Андрій Осколков з великою групою росіяни відпочивав у Монако.

На лазуррний берег прилетіла також з родиною голова наглядової ради азербайджанського банку Yelo Марина Кулішова.

"У серпні минулого року Кулішова врятувала банк кремлівського олігарха та одного з найбагатших людей Росії Вагіта Алекперова - власника найбільшої нафтовидобувної компанії РФ "Лукойл", придбавши майже 99% банку Yelo", - зазначив журналіст Михайло Ткач.

У Франції також помітили бізнес-партнера Кадирова.

Також, у зв'язку з тим, що ЄС закрив пряме авіасполучення з РФ, російські еліти почали літати до цивілізованих країн, зокрема, через Грузію.

У Ніцці в аеропорті Кот Д'Азур помітили російського мільярдера Сергія Саркісова із родиною. Родина Саркісова серед топ 10 найбагатших родин Росії. Водночас вони досі не перебувають під санкціями.

У французькому Антібі журналістам вдалося знайти президента підсанкційного "АльфаБанку" Олега Сисуєва.

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