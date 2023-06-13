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Бійці Армії дронів виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, та знищили ворожі позиції завдяки БПЛА. ВIДЕО

Бійці Армії дронів виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники на Сватівсько-Куп’янському напрямку. Бійці ЗСУ знищили ворожі позиції завдяки "пташкам" Mavic 3 та Mavic 3Т.

Про це повідомили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові дякують читачам Цензор.НЕТ за збір коштів на ударні дрони: оператори БПЛА вже знищили ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем. ВIДЕО

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знищення (7322) дрони (4757)


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13.06.2023 21:55 Відповісти
Пуйла сушить? Передоз
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13.06.2023 22:18 Відповісти
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13.06.2023 22:26 Відповісти
О СИДР - це вже краще і просто круто 😕
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13.06.2023 23:15 Відповісти
Феєрічно!
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13.06.2023 21:56 Відповісти
Туди б ще акулу!
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13.06.2023 21:58 Відповісти
є така гратам зброя стріляє акулою, яка під землею пливе до ворога і зжирає його. Armed and Dangerous.
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13.06.2023 22:33 Відповісти
СУПЕР !
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13.06.2023 21:59 Відповісти
 
 