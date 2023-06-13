Бійці Армії дронів виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, та знищили ворожі позиції завдяки БПЛА. ВIДЕО
Бійці Армії дронів виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники на Сватівсько-Куп’янському напрямку. Бійці ЗСУ знищили ворожі позиції завдяки "пташкам" Mavic 3 та Mavic 3Т.
Про це повідомили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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