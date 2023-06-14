Ворожий танк вибухає на міні. ВIДЕО
Ворожий танк Т-72 підірвався на міні, встановленій українськими воїнами.
Відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Оперативне командування "Захід" показало свою версію голлівудського блокбастеру "Поворот не туди", з російськими танкістами у головній ролі", - пише він у коментарі до запису.
На кадрах видно, що двоє окупантів вижили після вибуху і вибралися із танка.
Топ коментарі
+27 Олександр Дніпро
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Зараз трохи прохолодно, залишались би в танку, погрілись трохи...
Востаннє
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
це навіть немовля знає...