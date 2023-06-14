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Новини Відео Війна
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Ворожий танк вибухає на міні. ВIДЕО

Ворожий танк Т-72 підірвався на міні, встановленій українськими воїнами.

Відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Оперативне командування "Захід" показало свою версію голлівудського блокбастеру "Поворот не туди", з російськими танкістами у головній ролі", - пише він у коментарі до запису.

На кадрах видно, що двоє окупантів вижили після вибуху і вибралися із танка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, що вдавав мертвого, чимдуж біжить після пострілу українських артилеристів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7286) Бутусов Юрій (3597) міна (347)


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Топ коментарі
+27
Це відео переконливо доводить,
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
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14.06.2023 13:26
+25
тількі дурачoк не знає який дурачoк розмінував Чонгар...
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14.06.2023 13:33
+20
Куди поліз по копаному?
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14.06.2023 13:23
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Куди поліз по копаному?
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14.06.2023 13:23 Відповісти
Чого повилазили, дУрні?
Зараз трохи прохолодно, залишались би в танку, погрілись трохи...
Востаннє
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14.06.2023 13:25 Відповісти
Це відео переконливо доводить,
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
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14.06.2023 13:26 Відповісти
тількі дурачoк не знає який дурачoк розмінував Чонгар...
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14.06.2023 13:33 Відповісти
картавий.
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14.06.2023 13:33 Відповісти
Лишние они бы там не были, но без поддержки пехоты и артиллерии толку от них почти ноль...
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14.06.2023 14:11 Відповісти
Або "не лох какой-то" чи з його команди, немає різниц
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14.06.2023 15:31 Відповісти
Побігли, мабуть, перейменовувати Майдан
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14.06.2023 13:29 Відповісти
Лише картоплю посадили а воно їде
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14.06.2023 13:31 Відповісти
недоумкі кацапнячі начулися - навіть нужду справляти тільки в колею,
це навіть немовля знає...
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14.06.2023 13:43 Відповісти
А третій чого не виліз? - Фсьо?
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14.06.2023 13:50 Відповісти
Ну да, свернули с дороги по-быстрому отлить...
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14.06.2023 14:05 Відповісти
хто розмінував Чонгар?
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14.06.2023 15:42 Відповісти
как кацап догадался, куда ему надо ехать с дороги?!
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14.06.2023 16:04 Відповісти
третій на ручник ставить. І дронами знов добивати... Пєрасход - нєпорядок(
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14.06.2023 17:22 Відповісти
Цим недосмаженим Ванькам лотереї треба купувати. Це ж треба на безмежному полі відшукати аж дві міни відразу.
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14.06.2023 23:40 Відповісти
 
 