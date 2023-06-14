Ворожий танк вибухає на міні. ВIДЕО

Ворожий танк Т-72 підірвався на міні, встановленій українськими воїнами.

Відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Оперативне командування "Захід" показало свою версію голлівудського блокбастеру "Поворот не туди", з російськими танкістами у головній ролі", - пише він у коментарі до запису.

На кадрах видно, що двоє окупантів вижили після вибуху і вибралися із танка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, що вдавав мертвого, чимдуж біжить після пострілу українських артилеристів. ВIДЕО