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HIMARS двома точними пострілами вражає дві російські САУ "МСТА-С". ВIДЕО

Українські артилеристи із РСЗВ "HIMARS" двома точними пострілами уразили дві ворожі самохідні гаубиці "МСТА-С".

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис влучань.

Дивіться: Ворожий танк вибухає на міні. ВIДЕО

"Дві російські 152мм самохідні гаубиці Мста-С виявлені українською аеророзвідкою та знищені на вогневих позиціях двома прямими попаданнями високоточних ракет М30 системи HIMARS. Добре видно застосування бойової частини із вражаючими елементами. Південний напрямок, контрбатарейна боротьба", - зазначає Бутусов у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": HIMARS знищує ворожу БМ-21 "Град" на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3597) HIMARS (307) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+61
Красиво і не поспориш на це можна дивитися вічно.
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14.06.2023 13:37
+33
Снайпери.
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14.06.2023 13:38
+22
супер! вся зброя повинна бути такою суперточною!
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14.06.2023 13:40
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Красиво і не поспориш на це можна дивитися вічно.
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14.06.2023 13:37 Відповісти
мини-хиросима
реально правда, что у снарядов НАТО на 30% взрывчатки взрывчатее чем сесесера
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14.06.2023 14:24 Відповісти
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14.06.2023 16:03 Відповісти
Це не за рахунок вибухівки. Там в БЧ класна. Якщо це m30a1, то там - 180'000 вольфрамових кульок, а якщо m30a2 - то начинка там ще цікавіша, але теж складається з десятків тисяч "пенєтраторів". Звідси і характерна ******-круг - це зона тотального ураження.
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14.06.2023 18:34 Відповісти
++
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14.06.2023 13:37 Відповісти
Снайпери.
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14.06.2023 13:38 Відповісти
Парашники, это вам не кино про ваших алкашей снимать. Тут точно- 2 ракеты, 2 цели.
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14.06.2023 17:42 Відповісти
супер! вся зброя повинна бути такою суперточною!
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14.06.2023 13:40 Відповісти
Дуже дорого.дуже. настільки дорого, що США не в змозі зараз забезпечувати ракетами gmlrs більше пари арт.бригад, вже фактично переданих ЗСУ.

Вони збільшують виробництво в рази, але це не моментально відбувається.

Але виявилось, для контроля всієї рашкованської армії якраз і досьатньо пари бригад m142/m270. Звідси і намагання "штурмувати" м'сними "загонами Шторм".
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14.06.2023 18:44 Відповісти
Вау. Немає слів.
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14.06.2023 13:42 Відповісти
Здається, правда роздільна здатність відео низька, що московити також навчилися робити дерев'яні макети.
Надіюся, що наші розвідники все-таки впевнилися, що це реальні установки.
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14.06.2023 13:43 Відповісти
А що тут впевнюватися? Вони повинні були мінімум по разу вистрілити.
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14.06.2023 13:50 Відповісти
Слово "повинні" - ключове. На поточному відео вони не стріляють. Крім того, установки розміщенні не в посадці (для маскування), а в полі.
Московити також знищують наші гумові Хаймерси. Мабудь також ці Хаймерси "повинні" вистрілити ?
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14.06.2023 14:18 Відповісти
Ну звісно ж є сумніви в тебе в кваліфікації тих, хто здатен знайти ці установки в зеленці, навести хаймарси і тримати годинами пташку для об'єктивного контролю...
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14.06.2023 18:48 Відповісти
Якщо приїхала своїм ходом, то швидше за все реальна. Звісно, якщо не роблять самохідні макети ще)
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14.06.2023 15:57 Відповісти
Від дерев'яного або гумового макету такої детонації не буде.
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15.06.2023 08:48 Відповісти
Хтось вижив?
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14.06.2023 13:43 Відповісти
Та там і фаршу не лишилося напевно. Розбризкало
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14.06.2023 13:54 Відповісти
Мста дура, Химарс молодец!
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14.06.2023 13:44 Відповісти
На два "хороших рюських" екіпажа стало більше!
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14.06.2023 13:45 Відповісти
*******. Дивився б і дивився.
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14.06.2023 13:53 Відповісти
Ще менше смердячих кацапів стало на нашій рідній українській землі! Слава Україні! Слава нашим доблесним Воїнам!
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14.06.2023 13:54 Відповісти
Це не просто краса, це КРАСОТІЩА!!!
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14.06.2023 14:00 Відповісти
Красота спасет Мир !
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14.06.2023 14:08 Відповісти


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14.06.2023 14:01 Відповісти
жах який жах..
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14.06.2023 14:53 Відповісти
я що не жах?
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14.06.2023 15:05 Відповісти
так а шо трагического то?
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14.06.2023 16:00 Відповісти
А экипаж второй просто тупой. Или люк заело.
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14.06.2023 14:03 Відповісти
Думаю, що люк, як і установка в цілому - були дерев'ними (тобто - московським макетом)
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14.06.2023 14:32 Відповісти
По цьому відео можливо робити тількі припущення. Точно може сказати, мабудь, тількі оператор який виявив цілі. Якщо там були сліди від гусениць, можливо це справді Мста, якщо навкруги чисто, то дійсно марно витратили снаряди.
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14.06.2023 15:32 Відповісти
Ну, це ж очевидно, що аеророзвідки - тупенькі і не здатні розрізнити макет та реальну установку. І ті, хто приймає рішення про "виділення 2 ракет" - ще тупіші - пуляють по першим ліпшим координатам...
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14.06.2023 18:53 Відповісти
ЗРАДА!!!
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14.06.2023 15:37 Відповісти
Ага, "в в/с рф патерьнет!" (с) клоушенков.
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14.06.2023 16:02 Відповісти
Думаю,що ти дебільний кацап..
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14.06.2023 21:01 Відповісти
Допис для шевчука,кацапа смердючего..
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14.06.2023 21:02 Відповісти
Несколько раз внимательно просмотрел видел, не увидел ничего, что могло бы говорить о том, что это макет. Предпологать это просто потому, что такое может быть.. ну хз, это слишком.
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14.06.2023 22:41 Відповісти
как это , HIMARS же стоит на расстоянии 80 км
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14.06.2023 14:06 Відповісти
а вот так это б...(ц)Митець Не жалко кацапов
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14.06.2023 14:09 Відповісти
https://youtu.be/AitdZt0nHb8 Украинцы показали видео применения более мощного дрона-камикадзе Pegas+: броня в клочья видео
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14.06.2023 14:09 Відповісти
можливо макети (боєзапас не вибухав), але орки впевнилися, що ми контролюємо цю ділянку і сюди не сунуться, хоч і було витрачено дві ракети, якщо на макети, то жаль
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14.06.2023 14:43 Відповісти
ЗРАДА!!!
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14.06.2023 15:40 Відповісти
*****!
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14.06.2023 15:58 Відповісти
О ні, ***! Тікаємо!
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14.06.2023 16:03 Відповісти
тікай, куди хочеш, тільки подалі.
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14.06.2023 16:07 Відповісти
добре
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14.06.2023 16:13 Відповісти
там прямого попадания не было, судя по видео. Оба снаряда/ракеты перед ними плюхнулись(но может так и надо и там шрапнель все насквозь попробивала)
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14.06.2023 17:05 Відповісти
я ж не знаю, що там було, і категорично ні зі що не висловлювався,
якщо дійсно знищили дві самохідки, то тим хто їх знищив, має бути прикро від сумнівів, що тут висловлюють,
мінус в тому, що знищення було з обставинами, що не сприяють переконливову сприйняттю,
тобто могли знищити, але самохідки не вибухнули (використали боєзапас?), і з другої самохідки ніхто не тікав, коли була знищена перша (але ж вони зараз навчені?), це поле для сумнівів
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14.06.2023 17:17 Відповісти
Тільки провокатори і ідіоти можуть писати те, що ви написали. Ракета m30a1 - це 180'000 вольфрамових кульок. Характерний круг - це зона тотального ураження (броня самоходок не витримує), загальна зона ураження живої сили в засобах індивідуального захисту - круг діаметром 200 метрів.

По віде очевидно, що і самоходки, і все що навколо - гарантовано уражені.

І прикро повинно бути вам з-за того, що вважаєте себе вумнішим за аеророзвідників, здатних тримати пташку годинами над ціллю для об'єктивного контролю.
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14.06.2023 19:02 Відповісти
мені не прикро, я нікого ні на що не провокую, злостиве мізантропне лайно,
по відео очевидно, що самоходки не детонували, що і впадає в око, можливо відстрілялися, але дивно, чому не рятувався екіпаж другої, коли була знищена перша, між вибухами був суттєвий інтервал
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15.06.2023 00:00 Відповісти
Якби при кожному попаданні вибухав боєкомплект , то на сьогодні уже б воювали кам"яними сокирами і дрючками .
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14.06.2023 23:50 Відповісти
який зв'язок між влучанням ракети і сокирами, такий тупий афоризм, у фразі, якби не було води, всі померли б від спраги, і то більше логіки
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15.06.2023 00:07 Відповісти
Якби не було води , то не було б життя у його наявній формі , і це не афоризм , а констатація , Для шукача логіки персонально - не кожне влучання у бронетехніку призводить до вибуху боєкомплекту , якби було інакше , то бронетехніки не було б . Ну то таке ..... вдалого пошуку логічних зв"язків
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15.06.2023 00:34 Відповісти
аксіоми теж можуть бути сформовані як афоризми,
логіка в тому, що є вдалі і невдалі, даремно ображаєшся,
хоч замість слова "тупий", треба було написати "невдалий",
що таке навмисна образа, можеш побачити з коментаря якогось Івана, який вирішив мені нахамити, і оскільки прочитав його і твій коментар майже одночасно, можливо це вплинуло, що у твоєму випадку вжив не дуже доречне слово.
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15.06.2023 04:47 Відповісти
ЗСУ конче потребують діючих програм у Міноборони з безпілотників,РЕБ та антидронових рушниць, але ж у Главках МО висиджують геморой «совкові ваєннії вЧоні», за 3,5 роки так і не РОЗДУПЛИЛИСЯ, а тим більше знаючи потреби невідкладні на Фронті‼️😠😡❤️🇺🇦‼️‼️
Але у Шмигаля+Резнікова, поки за 1,5 роки‼️‼️😠😡‼️🤯, одні теревені та усілякі блокування на митницях Волонтерів з мавіками!!
Московити нам дуже дошкуляють де можуть…
Борімося, поборемо! Нам Бог помагає‼️🇺🇦❤️😠😡⚔️🪖💯💪👍✊🫡‼️🇺🇦
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14.06.2023 14:44 Відповісти
Це міг бути не Хаймерс а Екскалибур, але результат все одно гарний.
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14.06.2023 14:46 Відповісти
Most likely Excalibur judging from the shrapnel pattern compactness. And its usage would save about $50k, too.
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14.06.2023 15:15 Відповісти
Фуууф, кєфтеме ...
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14.06.2023 15:01 Відповісти
HI MARS! Hello MSTA-S 😁
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14.06.2023 15:11 Відповісти
Vot eto ocen efektno i krasyvo
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14.06.2023 15:15 Відповісти
кросівоє
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14.06.2023 15:40 Відповісти
Это мне напомнило совдеповский тир.А Хаймерс это как Симо Хяюхя (лучший снайпер второй мировой) зашедший туда от скуки просто развлечься. Кацапы!!!!!!!!! Вы тупо все обречены
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14.06.2023 16:17 Відповісти
вах! ще https://mil.in.ua/uk/news/zsu-urazyly-shhe-chotyry-rosijski-msta-s/ 4 МСТА-С
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14.06.2023 16:22 Відповісти
Сидели такие стреляли, бац и уже на концерте.
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14.06.2023 17:14 Відповісти
Шикардос!
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14.06.2023 17:15 Відповісти
Сказать, что видео шедевральное - ничего не сказать!!! Поздравляю братьев из Спецназ и из Арты!!!! Все умнички!!!)
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14.06.2023 18:34 Відповісти
в аду прибыло на радость чертям и кабздуну с певцами ртами хорором им. александрова...
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14.06.2023 18:40 Відповісти
Астанавіцесь!
Не спыняйцесь!)))
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14.06.2023 19:58 Відповісти
Це вам, рашистські покидьки, наша МСТА!
Далі буде…
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14.06.2023 20:34 Відповісти
Бац бац и в точку )))
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14.06.2023 21:45 Відповісти
***...... люто плюсую !
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14.06.2023 23:16 Відповісти
Страшна зброя. Все у що влучає перетворюється на криваве лано. Просто пісдец. Моторошно. Якось кадрів влучання раніше не траплялися. Наслвідки показували багато, а от влучання - ні. Свиноматкам екіпажу не позаздриш. Тепер про білі Жигулі навіть і мови бути не може.
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15.06.2023 00:21 Відповісти
ничего живого в зоне поражение не осталось. красота.
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15.06.2023 03:09 Відповісти
Как писали в прошлый раз это взрывы в воздухе со шрапнелью. А МСТА-С бронированная самоходка, даже не Град. Может надо ракетами другого типа стрелять?
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15.06.2023 07:36 Відповісти
є повніший виклад цього епізоду, третій транспорт, який схожий на відео на дві знищені цілі, їде по дорозі, повертає праворуч і кудись від'їжджає

https://charter97.org/ru/news/2023/6/15/552029/
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15.06.2023 09:04 Відповісти
 
 