HIMARS двома точними пострілами вражає дві російські САУ "МСТА-С". ВIДЕО

Українські артилеристи із РСЗВ "HIMARS" двома точними пострілами уразили дві ворожі самохідні гаубиці "МСТА-С".

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис влучань.

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"Дві російські 152мм самохідні гаубиці Мста-С виявлені українською аеророзвідкою та знищені на вогневих позиціях двома прямими попаданнями високоточних ракет М30 системи HIMARS. Добре видно застосування бойової частини із вражаючими елементами. Південний напрямок, контрбатарейна боротьба", - зазначає Бутусов у коментарі до запису.

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