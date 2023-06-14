HIMARS двома точними пострілами вражає дві російські САУ "МСТА-С". ВIДЕО
Українські артилеристи із РСЗВ "HIMARS" двома точними пострілами уразили дві ворожі самохідні гаубиці "МСТА-С".
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис влучань.
"Дві російські 152мм самохідні гаубиці Мста-С виявлені українською аеророзвідкою та знищені на вогневих позиціях двома прямими попаданнями високоточних ракет М30 системи HIMARS. Добре видно застосування бойової частини із вражаючими елементами. Південний напрямок, контрбатарейна боротьба", - зазначає Бутусов у коментарі до запису.
Топ коментарі
+61 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар14.06.2023 13:37
+33 Сергей Рейнвей
показати весь коментар14.06.2023 13:38
+22 Борменталь Незабаром #551775
показати весь коментар14.06.2023 13:40
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реально правда, что у снарядов НАТО на 30% взрывчатки взрывчатее чем сесесера
Вони збільшують виробництво в рази, але це не моментально відбувається.
Але виявилось, для контроля всієї рашкованської армії якраз і досьатньо пари бригад m142/m270. Звідси і намагання "штурмувати" м'сними "загонами Шторм".
Надіюся, що наші розвідники все-таки впевнилися, що це реальні установки.
Московити також знищують наші гумові Хаймерси. Мабудь також ці Хаймерси "повинні" вистрілити ?
якщо дійсно знищили дві самохідки, то тим хто їх знищив, має бути прикро від сумнівів, що тут висловлюють,
мінус в тому, що знищення було з обставинами, що не сприяють переконливову сприйняттю,
тобто могли знищити, але самохідки не вибухнули (використали боєзапас?), і з другої самохідки ніхто не тікав, коли була знищена перша (але ж вони зараз навчені?), це поле для сумнівів
По віде очевидно, що і самоходки, і все що навколо - гарантовано уражені.
І прикро повинно бути вам з-за того, що вважаєте себе вумнішим за аеророзвідників, здатних тримати пташку годинами над ціллю для об'єктивного контролю.
по відео очевидно, що самоходки не детонували, що і впадає в око, можливо відстрілялися, але дивно, чому не рятувався екіпаж другої, коли була знищена перша, між вибухами був суттєвий інтервал
логіка в тому, що є вдалі і невдалі, даремно ображаєшся,
хоч замість слова "тупий", треба було написати "невдалий",
що таке навмисна образа, можеш побачити з коментаря якогось Івана, який вирішив мені нахамити, і оскільки прочитав його і твій коментар майже одночасно, можливо це вплинуло, що у твоєму випадку вжив не дуже доречне слово.
Але у Шмигаля+Резнікова, поки за 1,5 роки‼️‼️😠😡‼️🤯, одні теревені та усілякі блокування на митницях Волонтерів з мавіками!!
Московити нам дуже дошкуляють де можуть…
Борімося, поборемо! Нам Бог помагає‼️🇺🇦❤️😠😡⚔️🪖💯💪👍✊🫡‼️🇺🇦
Не спыняйцесь!)))
Далі буде…
https://charter97.org/ru/news/2023/6/15/552029/