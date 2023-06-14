Українські бійці полонили окупанта: "Не плач! На сигарету. Кури, г#ндон!". ВIДЕО

Українські воїни полонили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першого допиту окупант розплакався.

"Не плач! На сигарету. Кури, г#ндон!", - по-своєму заспокоюють полоненого українські воїни.

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