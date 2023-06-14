Українські бійці полонили окупанта: "Не плач! На сигарету. Кури, г#ндон!". ВIДЕО
Українські воїни полонили російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першого допиту окупант розплакався.
"Не плач! На сигарету. Кури, г#ндон!", - по-своєму заспокоюють полоненого українські воїни.
Топ коментарі
+69 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.06.2023 14:22
+40 GoodWin
показати весь коментар14.06.2023 14:27
+35 shokolad
показати весь коментар14.06.2023 14:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розчулив українських воїнів цією своєю слабодухістю.
А на ділі плаче і ледь не сциця.
так за царя! за хутіна за веру за царя он крикнит громкое УРА"!...
український хірург, який зашивав рану російському «солдатові», вперше побачив, як виглядає штопаний г@ндон(с)😂
ну шо ти дивишся? - дивиться воно....
От тепер "міжнарожна амнезія" буде волати, що українські військові навмисно дають полоненим цигарки, щоб підірвати їхнє здоров'я і ті повмирали в полоні.