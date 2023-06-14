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Українські бійці полонили окупанта: "Не плач! На сигарету. Кури, г#ндон!". ВIДЕО

Українські воїни полонили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час першого допиту окупант розплакався.

"Не плач! На сигарету. Кури, г#ндон!", - по-своєму заспокоюють полоненого українські воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці годують полонених українським сухпаєм та "для підняття" духу вмикають їм російські пісні: "Всех фашистов за#башим! Денацификация!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) полонені (2266)


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Топ коментарі
+69
Снова злиє нацисти мучают прастова рабсєйскава мальчіка...
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14.06.2023 14:22
+40
мальчик в трусиках немного вырос
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14.06.2023 14:27
+35
а як з Калашом був, то чогось не плакав. Сцуки козломорді.
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14.06.2023 14:27
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Снова злиє нацисти мучают прастова рабсєйскава мальчіка...
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14.06.2023 14:22 Відповісти
мальчик в трусиках немного вырос
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14.06.2023 14:27 Відповісти
А мозок - ні, тому що був відсутній
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14.06.2023 14:36 Відповісти
И обосцал трусики.
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14.06.2023 15:02 Відповісти
Я здивований:"Пачєму етот мальчік ісчо в трусіках?" Вчора на Цензорі бачив їх більше і без трусіків!
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14.06.2023 15:59 Відповісти
Malcik trusiki zapravil v kirzoviki.Ctob kakaski ne padali ot boooolsoi radosti,cto udacno v plen popal.
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14.06.2023 14:46 Відповісти
Ви от смієтесь,а наприклад в Кам'янському ватне населення на повному серйозі розказує про злих "біндєревцев" і "невинних" ублюдочних руських (насилу видавив с себе це мерзотне слово) військових.Особливо в телеграм каналах.Правоохоронні органи при цьому повністю морозяться коли подаєш заявку на блокування ватних ресурсів.
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14.06.2023 14:49 Відповісти
Правоохоронні органи не в змозі заблокувати такий ресурс, а от моніторити їх в пошуках можливих ворожих агентів, як добрий день.
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14.06.2023 15:46 Відповісти
"руСьких" (від слова Русь, а не т.з. "руССкіх", як мало б бути, бо вони самі саме так себе називають) - це для вас "мерзенне слово"?
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15.06.2023 07:01 Відповісти
Сподіваюсь, це була остання цигарка в його житті.... 😢😂
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14.06.2023 14:50 Відповісти
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15.06.2023 04:22 Відповісти
штурмовик второй армии мира... дайте цигарку, витріть йому соплі...
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14.06.2023 14:23 Відповісти
Daite bumazku- vitritj zadnicu! On ze naverno videl po tv, cto delaet s malcikami v trusikah....
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14.06.2023 14:48 Відповісти
это он еще штаны не снимал. Там столько рабссейского величия наложено.
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14.06.2023 14:51 Відповісти
Може ще сраки їм витирати? Нє, якщо не гидуєш, то вперед. Була б моя воля, їх би обісраних на обмін везли, щоб вся расєя знала - Лучше десять раз обосраться дома, чем один в Украине.
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14.06.2023 17:52 Відповісти
"Нє плач-дам калач".
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14.06.2023 14:23 Відповісти
завалити по тихому.. згадай наших
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14.06.2023 14:24 Відповісти
"Повінную голову мєчь нє сєчьот" - може і пригадав ворожий солдат цю приказку... але рознюнявся певне все ж від страху смерті.
Розчулив українських воїнів цією своєю слабодухістю.
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14.06.2023 14:26 Відповісти
То він від люті плаче
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14.06.2023 14:26 Відповісти
Ми же вторая армия в мире. Нас все боятся.ви же посмотрите фильми с пореченковим.
А на ділі плаче і ледь не сциця.
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14.06.2023 14:27 Відповісти
чого це ледь))
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14.06.2023 22:00 Відповісти
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14.06.2023 14:27 Відповісти
а як з Калашом був, то чогось не плакав. Сцуки козломорді.
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14.06.2023 14:27 Відповісти
Якась істота стоїть навколішки і плаче.
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14.06.2023 14:27 Відповісти
у кущі і нехай собаки доїдають...
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14.06.2023 14:30 Відповісти
https://t.me/vozvisnyk/12855 Прямо зараз бійці Батальйону "Арей" повідомили про взяття 2 полонених. ВИДИО
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14.06.2023 14:31 Відповісти
Заплакане, але ж ,мля, везуче!
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14.06.2023 14:31 Відповісти
Треба було ту цигарку в цикуті змочити.
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14.06.2023 14:32 Відповісти
Цику́та або віха́, вех - рід рослин з чотирьох видів дуже отруйних рослин родини окружкові.
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14.06.2023 14:34 Відповісти
Так, отож
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14.06.2023 14:52 Відповісти
Від щастя плаче....оце поперло: полон,цигарка....життя налагоджується
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14.06.2023 14:34 Відповісти
еда с Макдональдс
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14.06.2023 14:43 Відповісти
"Так громче музьіка играй пабеду, мьі пабедили! и враг бижит, бижит, бижит!
так за царя! за хутіна за веру за царя он крикнит громкое УРА"!...
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14.06.2023 14:35 Відповісти
дяденька чего вы кричите ?
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14.06.2023 14:42 Відповісти
Мы пабидитили! сНамиБОХ! Гойда!!!!
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14.06.2023 15:28 Відповісти
Оно плачет! Оно к маме хочет! ГОНДОН ПАРАШНЫЙ.
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14.06.2023 14:35 Відповісти
Пропал ближайший соратник Кадырова Адам Делимханов - то ли ранен, то ли убит
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14.06.2023 14:46 Відповісти
та нібиж то вже написали що воно десь поранене. Ні? Я здається бачила таку інфу.
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14.06.2023 15:01 Відповісти
тварь кацапская , обосцаное , сцикливое , слюнявое ****** , как и весть кацапский скот.
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14.06.2023 14:46 Відповісти
сначала "брехливое"
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14.06.2023 23:31 Відповісти
КУРІННЯ НЕ ВБИВАЄ - запомнит орк
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14.06.2023 14:47 Відповісти
Нагадало:
український хірург, який зашивав рану російському «солдатові», вперше побачив, як виглядає штопаний г@ндон(с)😂
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14.06.2023 14:48 Відповісти
Вони то плачуть, а десь от такі ж самі дрстрілюють наших поранених чи ріжуть їм голови
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14.06.2023 15:19 Відповісти
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14.06.2023 15:21 Відповісти
баран тупий, а був би клованом, ухилився рази б рази 4 і Президентом би став!
ну шо ти дивишся? - дивиться воно....
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14.06.2023 15:31 Відповісти
*****. Я б всім цим ********* кацапським, оцим полоненим, влаштовувала цілодобові пішоходні "екскурсії по місцях, в які влучили їхні ракети, У Миколаїв, у Краматорськ, у Дніпро, у Кривий Ріг, у Запоріжжя. Хай падлюки дивляться куди вони стріляють, щоб пішки колоною йшли з Миколаїва до Запоріжжя, потім пішки до Дніпра і т.д..
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14.06.2023 15:52 Відповісти
Запропонований вами варіант покарання не спрацює. Вони будуть нагодовані ходити, ще й подумки радіти. Це вам не тіла закатованих ексгумувати, або в очі їх рідниам і близьким дивитися... Та ще й з цілодобовими лекціями і поясненнями скоєного. Котрому ці зомбовані елементарно можуть не повірити, бо "хунта, 'житомірскій центр' іпсо" (зомбування і цей блок заздалегіть виставило) ... Це дуже марудна справа. Хтось і її робить, але ... Хочете просту перевірку? Дайте, будь-ласка, собі (сюди не треба) відповідь на питання: "- Як ви ставитеся до В.Золкіна?"
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15.06.2023 07:25 Відповісти
Если вы падлы дохните, то дохните за свою раб сею, освобождая её от плешивой мрази.
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14.06.2023 16:14 Відповісти
А на упаковці цигарок написано "Куріння вбиває".
От тепер "міжнарожна амнезія" буде волати, що українські військові навмисно дають полоненим цигарки, щоб підірвати їхнє здоров'я і ті повмирали в полоні.
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14.06.2023 16:14 Відповісти
Отакі сцикливі плаксіі і є найбільшими садистами на чиїй совісті і мирні жителі.Це показник залізний,перевірений...
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14.06.2023 17:45 Відповісти
Дуже сподобалося, що до кацапа українською говорять
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14.06.2023 19:19 Відповісти
Напис на сигаретах - "Куріння вбиває". Ну, хоч так.
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14.06.2023 23:29 Відповісти
 
 