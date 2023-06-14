Дрон-камікадзе "PEGAS+" знищує російську БМП-2. ВIДЕО

Українські воїни знищили російську БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "PEGAS+".

Відеозапис успішної атаки українських бійців опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"FPV дрон-камікадзе PEGAS+ "мінусує" російську БМП-2 на Донецькому напрямку", - зазначає він у дописі.

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