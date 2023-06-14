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Дрон-камікадзе "PEGAS+" знищує російську БМП-2. ВIДЕО

Українські воїни знищили російську БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "PEGAS+".

Відеозапис успішної атаки українських бійців опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"FPV дрон-камікадзе PEGAS+ "мінусує" російську БМП-2 на Донецькому напрямку", - зазначає він у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": HIMARS двома точними пострілами вражає дві російські САУ "МСТА-С". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7286) Бутусов Юрій (3597) дрони (4735) БМП (413)


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Топ коментарі
+24

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14.06.2023 15:38
+21
НЕ.ХУ.Є.ВО. Скажемо так.
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14.06.2023 15:28
+21
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14.06.2023 15:44
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НЕ.ХУ.Є.ВО. Скажемо так.
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14.06.2023 15:28 Відповісти
Интересно, экипаж выжил?
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14.06.2023 17:12 Відповісти
Из ума выжил, если согласился приехать на войну в Украину.
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14.06.2023 17:50 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))))

Под столом!!!))))))))
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14.06.2023 18:46 Відповісти
ого! потужно
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14.06.2023 15:30 Відповісти
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14.06.2023 15:44 Відповісти
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14.06.2023 16:08 Відповісти
По ходу, БМП перевозила баллоны с газом....
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14.06.2023 15:30 Відповісти
Там просто у екіпажа пукани були заряджені ))
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14.06.2023 16:30 Відповісти
Шмигаль+Резніков, сподіваємось, ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ЗСУ таким озброєнням, у НЕОБХІДНІЙ кількості, особливо ЗАРАЗ!!

Для цього їм і надані купа повноважень та млрд грошей, окрім іншого!!
Маляр, може це підтвердити, як і про завчасні «капітальні інженерні споруди» в Бахмуті для Захисників України!!
Одна команда, одні і наслідки і відповідальність!!
Пильнуймо Україну від московських орків та їх агентури !!
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14.06.2023 15:31 Відповісти
Це не мінусує, це розподіляє в просторі!
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14.06.2023 15:33 Відповісти
БМПха аж закурила.
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14.06.2023 15:36 Відповісти

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14.06.2023 15:38 Відповісти
😂
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14.06.2023 15:45 Відповісти
рептилоиды виноваты.
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14.06.2023 20:14 Відповісти
Різниця між цим влучанням і влучанням в САУ хаймерсами також на відео Бутусова відчутна.
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14.06.2023 15:50 Відповісти
PEGAS+ - українська розробка. Гарна штука вийшла. Сподіваюся, що виготовили їх багато.
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14.06.2023 15:56 Відповісти
шось для дрона кам1кадзе too much , точно балони з газом перевозили
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14.06.2023 16:27 Відповісти
Просто на газу двигун работал, а газ экипаж поддувал в баллоны.
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14.06.2023 17:52 Відповісти
Оце правильний *********.
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14.06.2023 18:27 Відповісти
Прямо в лузу!!!
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14.06.2023 19:56 Відповісти
Нічосє він заряджений. Там анігіляція повна, це ж яка в нього бойова частина?
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14.06.2023 20:52 Відповісти
Голливуд почёсывает затылок.
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14.06.2023 22:04 Відповісти
А коник класний - з'їв нахрен жалізяку.
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15.06.2023 08:32 Відповісти
 
 