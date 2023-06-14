Дрон-камікадзе "PEGAS+" знищує російську БМП-2. ВIДЕО
Українські воїни знищили російську БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "PEGAS+".
Відеозапис успішної атаки українських бійців опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"FPV дрон-камікадзе PEGAS+ "мінусує" російську БМП-2 на Донецькому напрямку", - зазначає він у дописі.
Топ коментарі
+24 аспм мпри
показати весь коментар14.06.2023 15:38
+21 Alessandro Moretti
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+21 аспм мпри
показати весь коментар14.06.2023 15:44
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Под столом!!!))))))))
Для цього їм і надані купа повноважень та млрд грошей, окрім іншого!!
Маляр, може це підтвердити, як і про завчасні «капітальні інженерні споруди» в Бахмуті для Захисників України!!
Одна команда, одні і наслідки і відповідальність!!
Пильнуймо Україну від московських орків та їх агентури !!