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Зруйнований бізнес-центр в Одесі після терористичної атаки окупантів. ВIДЕО

У ніч проти середи, 14 червня, російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами Одесу. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло та ще 13 дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнес-центрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі. В мережі показали, який вигляд зараз має бізнес-центр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульні допомагають пораненим у перші хвилини після влучання ракети в Одесі минулої ночі. ВIДЕО

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Одеса (5464) атака (346) руйнування (257)


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куда попали кацапы, то для них и база нато ...
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14.06.2023 16:36 Відповісти
Радуйтесь кацапи! Там був офіс, медичний центр, кафе та МУЗЕЙ цікавої науки...
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14.06.2023 16:45 Відповісти
и навели же 100%
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14.06.2023 18:20 Відповісти
 
 