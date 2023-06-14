Зруйнований бізнес-центр в Одесі після терористичної атаки окупантів. ВIДЕО

У ніч проти середи, 14 червня, російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами Одесу. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло та ще 13 дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнес-центрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі. В мережі показали, який вигляд зараз має бізнес-центр.

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