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Російські пропагандисти провели тиждень на карантині перед зустріччю з Путіним. ВIДЕО

Російські військові кореспонденти провели 7 днів на карантині перед зустріччю з Володимиром Путіним.

Про це в ефірі пропагандистської програми Скабєєвої спочатку розповів пропагандист Олександр Сладков, передає Цензор.НЕТ. Скабєєва перепитала, чи не є така інформація від Сладкова таємницею.

Пізніше про тижневу ізоляцію розповіла й авторка каналу "Катруся" Катерина Агранович.

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Автор: 

путін володимир (23846) росія (65282)


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Топ коментарі
+35
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14.06.2023 20:47
+33
А звідки на рабсєє журналісти-там наразі лише пропагандони...
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14.06.2023 20:43
+29
Ну що тепер хтось вірить що ***** їздить по ночам по Маріуполі обнімається з бабками в Криму? Бункерна криса має двойників це факт
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14.06.2023 20:49
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А звідки на рабсєє журналісти-там наразі лише пропагандони...
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14.06.2023 20:43 Відповісти
...та журнашлюхи...
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14.06.2023 20:46 Відповісти
Російські "кореспонденти" це звучить як портова шлюха монашка.
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14.06.2023 20:44 Відповісти
Ну все правильно, щоб не заразити скотину, яка вже є, іншу скотину витримують на карантині перш ніж пустити до наявної!
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14.06.2023 20:45 Відповісти
Заразіть мра3ь якимсь гнійником, нехай згниє с.ка
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14.06.2023 20:45 Відповісти
Жаль, що після шоу з путіним їх не розстріляли.
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14.06.2023 20:45 Відповісти
Та мабуть так і буде,),після того,як пропістілись за карантин,,,),,-----пропАлі бєз весті!,,)),,
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14.06.2023 21:27 Відповісти
Какое же оно ссыкливое это ХЛО ).
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14.06.2023 20:46 Відповісти
тиждень прочекали і отримали повні вуха старго гівна
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14.06.2023 20:46 Відповісти
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14.06.2023 20:47 Відповісти
А ці журнашлюхи пропагандонські впевнені в тому, що спілкувалися з ботоксним чмирем? 🤔
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14.06.2023 20:48 Відповісти
Все роблять, щоб дід не здох від ковіду чи ще якоїсь болячки. Нічо, скоро у маразматика нова зустріч з 'воєнкором' - Владлєном Татарскім
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14.06.2023 20:48 Відповісти
Ну що тепер хтось вірить що ***** їздить по ночам по Маріуполі обнімається з бабками в Криму? Бункерна криса має двойників це факт
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14.06.2023 20:49 Відповісти
нікакіє тайни нє видаю...срал в чємоданчік
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14.06.2023 20:51 Відповісти
Там вся країна - один великий "чемоданчик".. Сери - не хочу)))
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14.06.2023 21:12 Відповісти
Це є і ще одним підтвердженням ядерного блефу.
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14.06.2023 21:03 Відповісти
Згадуєтся відома історія з "Вєщім Олєгом". "Прімеш, князь, смєрть от коня своєво.." Цей теж здохне несподівано, як ніхто не чекає.
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14.06.2023 21:10 Відповісти
Ця відома історія, суцільна брехня.
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14.06.2023 21:19 Відповісти
У них передачи для народа построены на тайнах от народа
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14.06.2023 21:15 Відповісти
А в чемодан не заставили ςρατь ?
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14.06.2023 21:30 Відповісти
а ******* нельзя ? ну типа на карантине а сам по б.яддам неделю ? или караул приставлен ?
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14.06.2023 21:43 Відповісти
Встреча говна с говном.
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14.06.2023 21:48 Відповісти
Невже мачо боїться захворіти сифілісом ? Тоді він не мачо, а ПІСЮН.
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14.06.2023 21:52 Відповісти
З цього зрозуміло що міль боїться за своє життя і він в пекло не квапиться
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14.06.2023 22:06 Відповісти
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14.06.2023 22:28 Відповісти
такими откровениями сливают *****, м. б.?
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14.06.2023 22:34 Відповісти
мабуть обовязкова анальна перевірка перед зустрічу з х@йлом
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15.06.2023 00:25 Відповісти
пуйла не стане, а от ці "пропагандисточки" у нас дуже довго "на карантині" посидять... так пощастить не кожній звісно
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15.06.2023 02:05 Відповісти
 
 