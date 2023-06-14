Російські пропагандисти провели тиждень на карантині перед зустріччю з Путіним. ВIДЕО

Російські військові кореспонденти провели 7 днів на карантині перед зустріччю з Володимиром Путіним.

Про це в ефірі пропагандистської програми Скабєєвої спочатку розповів пропагандист Олександр Сладков, передає Цензор.НЕТ. Скабєєва перепитала, чи не є така інформація від Сладкова таємницею.

Пізніше про тижневу ізоляцію розповіла й авторка каналу "Катруся" Катерина Агранович.

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