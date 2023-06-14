Російські пропагандисти провели тиждень на карантині перед зустріччю з Путіним. ВIДЕО
Російські військові кореспонденти провели 7 днів на карантині перед зустріччю з Володимиром Путіним.
Про це в ефірі пропагандистської програми Скабєєвої спочатку розповів пропагандист Олександр Сладков, передає Цензор.НЕТ. Скабєєва перепитала, чи не є така інформація від Сладкова таємницею.
Пізніше про тижневу ізоляцію розповіла й авторка каналу "Катруся" Катерина Агранович.
Топ коментарі
+35 Агамемнон
показати весь коментар14.06.2023 20:47
+33 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.06.2023 20:43
+29 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар14.06.2023 20:49
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.06.2023 20:43 Відповісти Мені подобається 33
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.06.2023 20:46 Відповісти Мені подобається 17
Andry Moon
показати весь коментар14.06.2023 20:44 Відповісти Мені подобається 28
Oleksandr Pohribnyi #550970
показати весь коментар14.06.2023 20:45 Відповісти Мені подобається 13
Бомж #572584
показати весь коментар14.06.2023 20:45 Відповісти Мені подобається 5
CrossFirenko
показати весь коментар14.06.2023 20:45 Відповісти Мені подобається 18
Frenk Rex
показати весь коментар14.06.2023 21:27 Відповісти Мені подобається 1
мальчиш-плохиш
показати весь коментар14.06.2023 20:46 Відповісти Мені подобається 12
Alex Sav #513490
показати весь коментар14.06.2023 20:46 Відповісти Мені подобається 7
Агамемнон
показати весь коментар14.06.2023 20:47 Відповісти Мені подобається 35
Evgeny N
показати весь коментар14.06.2023 20:48 Відповісти Мені подобається 3
Александр Алекс #466493
показати весь коментар14.06.2023 20:48 Відповісти Мені подобається 7
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар14.06.2023 20:49 Відповісти Мені подобається 29
Bob Fayn
показати весь коментар14.06.2023 20:51 Відповісти Мені подобається 12
Сергей Хитушко #551363
показати весь коментар14.06.2023 21:12 Відповісти Мені подобається 11
Pan Lipko
показати весь коментар14.06.2023 21:03 Відповісти Мені подобається 4
Сергей Хитушко #551363
показати весь коментар14.06.2023 21:10 Відповісти Мені подобається 7
Oleh Bondarenko #551412
показати весь коментар14.06.2023 21:19 Відповісти Мені подобається 4
Сергей Бойчук #552642
показати весь коментар14.06.2023 21:15 Відповісти Мені подобається 2
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар14.06.2023 21:30 Відповісти Мені подобається 4
GoodWin
показати весь коментар14.06.2023 21:43 Відповісти Мені подобається 0
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар14.06.2023 21:48 Відповісти Мені подобається 1
Grigoriy1959
показати весь коментар14.06.2023 21:52 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар14.06.2023 22:06 Відповісти Мені подобається 1
аспм мпри
показати весь коментар14.06.2023 22:28 Відповісти Мені подобається 2
Вячеслав Шатров
показати весь коментар14.06.2023 22:34 Відповісти Мені подобається 1
vterra w
показати весь коментар15.06.2023 00:25 Відповісти Мені подобається 0
иван пивень
показати весь коментар15.06.2023 02:05 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль