Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищили танк окупантів. ВIДЕО
Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вдало поцілили у танк окупантів.
Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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