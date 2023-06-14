Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищили танк окупантів. ВIДЕО

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вдало поцілили у танк окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк вибухає на міні. ВIДЕО