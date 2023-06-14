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Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищили танк окупантів. ВIДЕО

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вдало поцілили у танк окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк вибухає на міні. ВIДЕО

Автор: 

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по взрыву - было полторы мины...!
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14.06.2023 21:43 Відповісти
А чого тіла полем розбіглися?
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14.06.2023 21:50 Відповісти
До чего же живучие, твари эти колорады.
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14.06.2023 21:55 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.06.2023 22:27 Відповісти
Побільше б таких новин
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14.06.2023 23:13 Відповісти
 
 