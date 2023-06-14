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Наші воїни знищили російський РСЗВ БМ-21 "Град" снарядом Excalibur. ВIДЕО

ЗСУ знищили ворожий РСЗВ БМ-21 "Град". Його наші бійці ліквідували снарядом M982 Excalibur.

Про успішне знищення ворожої техніки повідомили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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знищення (7286) ЗСУ (7562) РСЗВ (209)


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Класс!
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14.06.2023 22:59 Відповісти
А, кацапня, це вам не цивільних з Градів обстрілювати...
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14.06.2023 23:03 Відповісти
Жодних вторинних вибухів, як ми зазвичай бачимо. Чи була система порожня, чи це був макет?
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15.06.2023 00:23 Відповісти
Або просто в нього не було БК. Там поруч дуже вже натоптано для макета.
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15.06.2023 09:33 Відповісти
Браво!
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15.06.2023 03:37 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4598416-hreta-tunberh-prysoedynylas-k-ukraynskomu-mytynhu-pod-oon Грета Тунберг присоединилась к украинскому митингу под ООН
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15.06.2023 06:44 Відповісти
Выпускайте на русню акулку Тумберг! 🦈
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15.06.2023 13:13 Відповісти
 
 