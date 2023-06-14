Наші воїни знищили російський РСЗВ БМ-21 "Град" снарядом Excalibur. ВIДЕО
ЗСУ знищили ворожий РСЗВ БМ-21 "Град". Його наші бійці ліквідували снарядом M982 Excalibur.
Про успішне знищення ворожої техніки повідомили у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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