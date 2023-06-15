УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6792 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
9 797 6

Трьох окупантів полонили українські воїни на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Трьох російських окупантів взяли в полон воїни ССО України та їхні побратими із дружнього підрозділу Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни опублікували відеозапис, на якому показали свої "трофеї".

"Це сталося під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку. Під час подальшої роботи із полоненими з’ясувалося, що один із них – засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України. За вбивства українців йому в подальшому обіцяли свободу", - пишуть бійці у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Cолдаты хотят сдаваться в плен, но офицеры не дают, угрожают расстрелом", - російський полонений. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8511) ССО (520) полонені (2266)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красені!
показати весь коментар
15.06.2023 12:39 Відповісти
хорошо бы их всех судить перед тем как обменяют.
показати весь коментар
15.06.2023 12:42 Відповісти
Z-оккупанты - *********!
показати весь коментар
15.06.2023 12:47 Відповісти
Підведіть їх до гілляки, зразу почнуть правду казати.
показати весь коментар
15.06.2023 12:57 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.06.2023 13:53 Відповісти
Азов твари судят и этих тоже надо.
показати весь коментар
15.06.2023 13:57 Відповісти
 
 