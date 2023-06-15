Трьох окупантів полонили українські воїни на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Трьох російських окупантів взяли в полон воїни ССО України та їхні побратими із дружнього підрозділу Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни опублікували відеозапис, на якому показали свої "трофеї".

"Це сталося під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку. Під час подальшої роботи із полоненими з’ясувалося, що один із них – засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України. За вбивства українців йому в подальшому обіцяли свободу", - пишуть бійці у коментарі.

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