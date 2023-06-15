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Ворожа вантажівка з боєприпасами наїхала на міну. ВIДЕО безпілотника

Російська вантажівка, що перевозила боєприпаси, розлетілася на друзки, після того, як наїхала на міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення вантажівки та миттєвий величезний вибух від детонації боєприпасів зафільмував українських безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк вибухає на міні. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2277) міна (358)


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Топ коментарі
+60
вопрос в другом : смог ли он выйти на геостационарную орбиту
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15.06.2023 12:22
+34
Водій вижив?
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15.06.2023 12:19
+27
нет, только микрофлора его кишечника. И то только частично.
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15.06.2023 12:34
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Водій вижив?
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15.06.2023 12:19 Відповісти
вопрос в другом : смог ли он выйти на геостационарную орбиту
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15.06.2023 12:22 Відповісти
Дуууууже видоооовищщщщщщнооооо !!!
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15.06.2023 12:44 Відповісти
Думаю, да! В отличие от Маска он первым долетел до Марса ))
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15.06.2023 13:11 Відповісти
Кацапа помітили, як він претнув орбіту Місяця
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15.06.2023 13:23 Відповісти
tak, kierowca chcial dostac sie do Europy- ksiezyca Jowisza
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15.06.2023 14:47 Відповісти
Мабуть контужений
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15.06.2023 12:23 Відповісти
Контуженим він сів за кермо. А зараз він стовідсотково - хАроший
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15.06.2023 13:21 Відповісти
хaaроший
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16.06.2023 10:07 Відповісти
Частично
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15.06.2023 12:28 Відповісти
нет, только микрофлора его кишечника. И то только частично.
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15.06.2023 12:34 Відповісти
ахахахаааааа!!!!
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15.06.2023 12:46 Відповісти
Нє**й шастать.
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15.06.2023 12:46 Відповісти
а якже, він зараз десь біля МКС пролітає
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15.06.2023 12:55 Відповісти
А я то думаю : що це за кацапня перемовляється на сайті mks.space?
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15.06.2023 13:23 Відповісти
Мало того! Он собрал остатки невзорвавшегося БК и довёз их до своих товарищей, которые так его ждали! Герою будет присуждён орден.
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15.06.2023 13:17 Відповісти
хіба що зуби які були в коронках.
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15.06.2023 13:26 Відповісти
Вижив, але отріцатєльно!
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15.06.2023 13:35 Відповісти
Конечно, выжил - он даже баранку из рук не выпустил!
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15.06.2023 14:52 Відповісти
Красивое.
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15.06.2023 12:19 Відповісти
цей кацап(и) дажезрозумів що він вже в раю *****😂😂😂😇😇
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15.06.2023 12:21 Відповісти
Феєрічно
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15.06.2023 12:26 Відповісти
Ещё и штраф кацапам выписать !
У нас фейерверки запрещены !
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15.06.2023 12:28 Відповісти
Ой. А шо случілось?
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15.06.2023 12:29 Відповісти
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15.06.2023 12:34 Відповісти
По кочкам,
По кочкам,
По маленьким
Лесочкам
В ямку бух!
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16.06.2023 04:30 Відповісти
"салдатік" явно босоніж їхав. бо не видно шоб лапті розлітались ))
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15.06.2023 12:35 Відповісти
Ви погано роздивились. Повчіться у Чуднівця. Він "лапатніків" на кожній світлині зажмурених кацапотварюк бачить в лаптях!
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15.06.2023 13:27 Відповісти
Схоже, солдатік перевозив бк до буратіни. Від нього зубів не залишилося, не те що взуття.
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15.06.2023 13:37 Відповісти
Ехали-мы-ехали,
в город-за-орехами,
В ямку - бух!
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16.06.2023 04:32 Відповісти
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15.06.2023 12:38 Відповісти
шо то Я плохо не понял ? поїхали так поїхали
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15.06.2023 12:55 Відповісти
Тупа піста!
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15.06.2023 13:03 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №553/2021

Про призначення Г.Лагути головою Херсонської обласної державної адміністрації

Призначити ЛАГУТУ Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 жовтня 2021 року
====================

Херсон был оккупирован российской армией 3 марта. Сначала город взяли в кольцо: были заняты окрестные села и аэродром Чернобаевка. Потом российские военные зашли в город. Это единственный областной центр Украины за месяц войны, который взят и удерживается российской армией.

Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.
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16.06.2023 09:33 Відповісти
Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

- Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он должен был быть полностью заминирован. И мне, кстати, сказали, что за неделю до нападения его разминировали какого-то хера.

Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт агрессии, дать сигнал и отойти. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает пересечения никаким видом транспорта. В любом случае она затрудняет движение. Логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия просто херачит их.

Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, Антоновский мост, если что - взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр.

Последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, выселяются люди, и держится Каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводятся сутки. Вот за эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось.
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16.06.2023 09:35 Відповісти
Действующий губернатор Геннадий Лагута, как рассказывают сослуживцы, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую», - и уехал из региона.

Вместе с ним - в первый день войны - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ.

Бои за Антоновский мост через Днепр шли два дня. Мост пытались подорвать дважды, по нему целились «Точкой-У». За другой мост Херсонской области - Генический автомобильный - отдал жизнь инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун, лично осуществивший подрыв. Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Колонна российских танков искала обходные пути - и, конечно, нашла.

Тероборона - подразделение вооруженных гражданских для охраны общественного порядка и стратегических объектов, аналог народного ополчения - была организована в Херсонской области еще в 2016 году. По словам Андрея Гордеева, перед подразделением не поставили никаких задач, и после того, как сменился военком, в Тероборону записались многие военные пенсионеры - чтобы получать зарплату вместе с пенсией.
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16.06.2023 09:36 Відповісти
- Началась война, а у нас ни одного блокпоста нету, ни одного! Все хотят что-то делать, никто не знает, что именно. Никто никем не управляет. Я захожу к комбригу Теробороны, говорю: Дима, что такое? У него даже карты Херсона не было на столе. Понимаешь? Добровольцы прибегали в течение дня, стояли около военкомата, не знали, что делать. К ним никто не выходил. В 7 часов вечера подогнали автобус, и их увезли в село Надднепрянское, где должна была быть база Теробороны.

В 7 утра того же дня было совещание по обороне области. Комбриг Ищенко говорит: ребята, война, мне нужен грузовик - забрать оружие со склада к себе на базу. Те говорят: все хорошо, жди, сейчас будет. Он звонит в 8 утра: где мой грузовик? Говорят - подожди, сейчас будет. Он звонил Якименко, замгубернатора по обороне. Звонит в 9 утра, звонит в 10 утра - подожди. А в 11 утра Якименко ему говорит: извини, обратись к мэру, потому что я вообще сейчас далеко, в эвакуации. То есть, он обещал транспорт, а сам просто убегал вместе с администрацией.

В 11 утра комбриг уже понимает, что у него нету машины. И он случайно узнаёт, что едет машина с оружием в Алешки - догоняет 59-ю бригаду, которую там разбили. Он говорит: я ее останавливаю и скидываю с нее 660 автоматов с боекомплектами. И все, она поехала. Хорошо что хоть это взял, потому что машина не доехала, ее расхерачили на дамбе. И с этой машины выдают 400 автоматов в первый день добровольцам в Надднепрянском. На Антоновском мосту идет бой. Надо взять под охрану мост - типа, все туда. И они пешком километра три пошли до Антоновского моста. Пришли туда, уже была глухая ночь. По ним херачила авиация, они увидели кишки и как деру дали все! Где-то половину автоматов вернули, половина без вести пропала. Как и люди. Ну в смысле где-то залегли на дно, забоялись. Это было ночь с 24-го на 25-е.
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16.06.2023 09:37 Відповісти
В итоге у Ищенко осталось 220 автоматов. Я им привез около 50 «мух», https://novayapolsha.pl/article/kak-brali-kherson-glupost-ili-predatelstvo/ РПГ-18 «Муха» тут же стоял автобус, погруженный с этими ребятами, кипеж такой. Мы пришли, багажник открыли, там «мухи» лежат. «Пацаны, можно у вас?» Комбриг говорит: «Да, возьмите». И мы половину «мух» им отдали. Они в целлофане. И там на кадрах https://novayapolsha.pl/article/kak-brali-kherson-glupost-ili-predatelstvo/ видео с погибшими бойцами Теробороны видно: они так в целлофане и лежат.

Комбат завозит их в автобусах с коктейлями и «мухами» в Сиреневый парк. Чтобы предотвратить наступление русских со стороны Камышан. Если бы люди были чуть-чуть подготовленнее, то этой трагедии не произошло бы. Русские же рассчитывали на блицкриги, и возможно при сопротивлении они бы и разбежались. Но люди были просто мясо. За идею. Только в Сиреневом парке погибло 36 ребят. Их расстреляли из пулеметов. Батюшка наш херсонский похоронил 67 ребят из Теробороны, неопознанных, сам. Они просто как собаки, на 20 сантиметрах вот так глиной присыпаны, без гробов, без ничего! Батюшка их всех пофотографировал, сделал нумерацию, сделал закрытый чат в «Телеграме». Победим, говорит, потом будем их всех доставать.
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16.06.2023 09:39 Відповісти
Як легко ввести нас в оману…

Шалена підтримка викриття корупційних чиновників свідчить, що суспільство конче прагне справедливості. Тим більше під час війни.

Під цю хвилю потрапив і колишній голова Херсонщини Геннадій Лагута, підозра якому викликала чималу підтримку людей.

Пробачте, але змушений вас розчарувати.

Його звинувачують у привласнені службового автомобілю у шахрайській спосіб, який він отримав на самому початку вторгнення від невідомої патріотки.

Проблема лише в тому, що це його авто з 2019 року. Він придбав його у Ігоря Колихаєва ще ЧОТИРИ роки тому. Придбав не у таємничої патріотки навесні 2022 року, а чотири роки тому у Ігоря Колихаєва. Вже не так сенсаційно виглядає?

А невідома патріотка - це дружина Ігоря Колихаєва, яка лише зараз вирішила згадати про цю машину. Вона вважає, що її чоловік продав машину своєму підлеглому задешево. Це звичайна битова справа, яку вам згодовують під виглядом справедливості.

Ви звісно і далі можете радіти проблемам Лагути, але це не має жодного відношення до справедливості та боротьби з корупцією.

Вибачте за неприємну правду. Вибачте, що зруйнував вам мрії.

Я розумію, що пояснивши цю ситуацію зсередини, змушую вас сумніватись і в інших "антикорупційних" справах. А відповідно і забираю у вас віру у встановлення справедливості. Але я лише показую вам, що це ілюзія. Наркотик, який робить лише гірше.

Знаю, таких не *******. Я отримав би шалену підтримку, якби разом з усіма накинувся б на Лагуту, та ще б щось додав до звинувачення.

Але не можу. Бо правда це і є справедливість.

Проте у вас є вихід - ви можете закрити і очі, і вуха та продовжувати радіти "боротьбі зі справедливістю".

Але колись ви будете вимушені їх відкрити. І жахнетесь побаченому.
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16.06.2023 09:46 Відповісти
https://www.facebook.com/silenkovboris?comment_id=Y29tbWVudDo1OTM5NDg0NjcyODM5NTU4Xzg1NDY3NTk5NTgyNDg2MA%3D%3D&__cft__[0]=AZUrLI97xM9PPcHKIA6AgUdhhTwF7gF_vbGgyb2UlhDirbrl8MX1fANcDurHzfe1lYbB2FXUGCuKH57p0z7rjoIMgEcFQFYAEHjd-w-AUiJ7Lf3lV-5lVGtIAUq9GrdZINs&__tn__=R]-R Борис Сіленков

Пане Сергію, Ви людина публічна. Я вже 3 місяць, чекаю від Вас офіційного звернення до СБУ , як діючого депутата Херсонської облради, про зраду голови Херсонської ОДА Г.Лагути і голови облради О. Самойленко. В період військового стану, вони повинні були 24.02.2022 року забезпечити евакуаційні заходи... В першу чергу евакуацію дітей з інтернатних закладів, архіви і музейні цінності. А вони втікли. Чому Ви не робите подання в правоохоронні органи?
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16.06.2023 09:48 Відповісти
https://www.facebook.com/sergey.khlan?comment_id=Y29tbWVudDo1OTM5NDg0NjcyODM5NTU4Xzg3OTUxOTI0NjU4OTA1NA%3D%3D&__cft__[0]=AZUrLI97xM9PPcHKIA6AgUdhhTwF7gF_vbGgyb2UlhDirbrl8MX1fANcDurHzfe1lYbB2FXUGCuKH57p0z7rjoIMgEcFQFYAEHjd-w-AUiJ7Lf3lV-5lVGtIAUq9GrdZINs&__tn__=R]-R Sergey Khlan

https://www.facebook.com/silenkovboris?__cft__[0]=AZUrLI97xM9PPcHKIA6AgUdhhTwF7gF_vbGgyb2UlhDirbrl8MX1fANcDurHzfe1lYbB2FXUGCuKH57p0z7rjoIMgEcFQFYAEHjd-w-AUiJ7Lf3lV-5lVGtIAUq9GrdZINs&__tn__=R]-R Борис Силенков , може треба такі питання ставити до вищого керівнитства країни? До підготовки до вторгнення? До планів оборони? Три доби нікого не було на зв'язку !!!
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16.06.2023 09:49 Відповісти
Наркоман был в эйфории - ждал асвабадительов, но шота пошло нетак...
Вроде и ВПП в Гостомеле освободили от обороны, и другие ВПП вокруг Киева не вывели з ладу благодаря генералу Сырскому. Так? Так, да несафсем так. Крывонос, изгнанный Наркоманом из ЗСУ, фсьо испортил. Типерь ево розшукуе СБУ и ДБР, за порчу дэржавнова майна. Фсьо по закону! - неимел служэбных полномочий! Значит телорист.
А Бубочка из ждуна превратился в "Бо-нэ-втик".
Талантливые кавээнщики эти два Шэфира, да? Умеют впихнуть нефпихуемое.
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16.06.2023 10:05 Відповісти
Водій вижив в молекулярно-атомному виді . Тепер його місце перебування -атмосфера.
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15.06.2023 12:40 Відповісти
охх, який знатний бабах! Ібо *****!!
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15.06.2023 12:40 Відповісти
оба улетели прямо на концерт. Билеты не лучшие, только галёрка. Но водителям по рангу лучше и не полагается.
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15.06.2023 12:41 Відповісти
За цього водiя його самка навіть пельмені не отримає.
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15.06.2023 12:43 Відповісти
За что пельмени-то? Пропал же без вести! Доказательств смерти нет.
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15.06.2023 13:19 Відповісти
Це ж в тилу ворога. Українська ДРГ дуже класно спрацювала.
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15.06.2023 12:48 Відповісти
на своей мине подорвались
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15.06.2023 12:57 Відповісти
Впевнений?
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15.06.2023 12:59 Відповісти
зуб даю
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15.06.2023 13:10 Відповісти
Ось так і потрапляють в нашу землю нерозірвані снаряди та міни, одну з котрих потім років через 50 зачепить плугом фермер. Загадили нашу територію, потвори москальські
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15.06.2023 13:29 Відповісти
Он шо забыл где положил?
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15.06.2023 16:11 Відповісти
О, вейз, тут ще один зуб дає - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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15.06.2023 16:33 Відповісти
Водій з старшим автівки зникли безвісти. Тому вважаються дезертирами і їх рідні компенсації не отримають
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15.06.2023 12:54 Відповісти
Треба також вирахувати вартість ***********, які вони прихопили з собою!
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15.06.2023 19:59 Відповісти
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15.06.2023 13:04 Відповісти
в воздухе
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15.06.2023 13:07 Відповісти
на підльоті!
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15.06.2023 20:00 Відповісти
А сидел бы водила этого пепелаца у себя дома,то не разлетелся бы на атомы в степях Украины.А так ни кормильца,ни денег,ни белой Лады надеявшейся жене. НИЧЕГО.
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15.06.2023 13:07 Відповісти
шо объехать не мог
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15.06.2023 13:09 Відповісти
Да это не вдребезги, это на атомы.
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15.06.2023 13:10 Відповісти
Бійці 36 окремої бригади морської піхоти знищили ворожий Ка-52, відомий як "Алігатор"
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15.06.2023 13:11 Відповісти
Сьогодні, 15 червня, у зоні виконання завдання з захисту України, миколаївські морпіхи збили ворожий гвинтокрил.
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15.06.2023 13:14 Відповісти
знай Наших Николаевских !
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15.06.2023 13:15 Відповісти
Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала фото поврежденного россиянами БМП Bradley, подтвердив боевую живучесть поставленной техники после прямого попадания.
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15.06.2023 13:19 Відповісти
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15.06.2023 13:30 Відповісти
формат фото .avif пока нашел конвертор время прошло
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15.06.2023 13:32 Відповісти
«Я был свидетелем. Верите - раз! Голова - прочь! Правая нога - хрусть, пополам!" (с)
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15.06.2023 13:20 Відповісти
яйца где ?
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15.06.2023 13:22 Відповісти
У дрєзнікова.
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15.06.2023 13:45 Відповісти
Некуй шастать по украинской земле!
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15.06.2023 13:48 Відповісти
А так хотелось выплатить иппотеку..
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15.06.2023 13:52 Відповісти
Немає трупів москаликів, нема білих "Лад" для кацапських свиноматок. Будуть тепер китайці, що їх пердолять, пішки ходити.
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15.06.2023 13:53 Відповісти
Яйця орків долетіли до рідного подвір'я і впали на рідне підвіконня.
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15.06.2023 13:55 Відповісти
мля, китайський Tik-Tok та русский Telegram
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15.06.2023 14:10 Відповісти
Красивое
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15.06.2023 14:11 Відповісти
Гойдааааа!!!!
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15.06.2023 14:23 Відповісти
Напрасно старушка ждет "Ладу" домой
Ведь "без вести" "Лады" не будет,
А путлер помашет с экрана рукой
И все обещанья забудет!
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15.06.2023 14:48 Відповісти
Они просто перевелись в воздушно-космические войска.
Не могут жить без неба.
Анекдот: "Дедушка, почему вы уже 20 лет работаете билетёром в WC аэропорта?"
"Не могу без авиации!"
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15.06.2023 15:03 Відповісти
Кацы,требуем на бис!!!
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15.06.2023 15:03 Відповісти
а гдн рикошет от бортов дна и рамы большегруза..гамогенный корпус
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15.06.2023 15:16 Відповісти
Яке тільки горе горесне 🤣
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15.06.2023 16:07 Відповісти
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15.06.2023 16:09 Відповісти
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15.06.2023 16:12 Відповісти
Кацапське лайно мабудь на Місяці вже.... долетіло.....
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15.06.2023 16:36 Відповісти
Не можу розгледіти, то біла лада їхала?
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15.06.2023 16:57 Відповісти
Трошки недоїхала.
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15.06.2023 17:25 Відповісти
5 хвилин раніше - "слушай, подбросіш до позїций, єто по пути. А сколько вас? Десять. Хорошо, лезьте в кузов."
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15.06.2023 19:00 Відповісти
 
 