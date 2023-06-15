Ворожа вантажівка з боєприпасами наїхала на міну. ВIДЕО безпілотника

Російська вантажівка, що перевозила боєприпаси, розлетілася на друзки, після того, як наїхала на міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення вантажівки та миттєвий величезний вибух від детонації боєприпасів зафільмував українських безпілотник.

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