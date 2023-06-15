Ворожа вантажівка з боєприпасами наїхала на міну. ВIДЕО безпілотника
Російська вантажівка, що перевозила боєприпаси, розлетілася на друзки, після того, як наїхала на міну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення вантажівки та миттєвий величезний вибух від детонації боєприпасів зафільмував українських безпілотник.
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+60 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар15.06.2023 12:22
+34 Михайло Сергієнко #551872
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+27 Urs
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По кочкам,
По маленьким
Лесочкам
В ямку бух!
в город-за-орехами,
В ямку - бух!
Про призначення Г.Лагути головою Херсонської обласної державної адміністрації
Призначити ЛАГУТУ Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
26 жовтня 2021 року
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Херсон был оккупирован российской армией 3 марта. Сначала город взяли в кольцо: были заняты окрестные села и аэродром Чернобаевка. Потом российские военные зашли в город. Это единственный областной центр Украины за месяц войны, который взят и удерживается российской армией.
Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.
- Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он должен был быть полностью заминирован. И мне, кстати, сказали, что за неделю до нападения его разминировали какого-то хера.
Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт агрессии, дать сигнал и отойти. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает пересечения никаким видом транспорта. В любом случае она затрудняет движение. Логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия просто херачит их.
Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, Антоновский мост, если что - взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр.
Последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, выселяются люди, и держится Каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводятся сутки. Вот за эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось.
Вместе с ним - в первый день войны - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ.
Бои за Антоновский мост через Днепр шли два дня. Мост пытались подорвать дважды, по нему целились «Точкой-У». За другой мост Херсонской области - Генический автомобильный - отдал жизнь инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун, лично осуществивший подрыв. Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Колонна российских танков искала обходные пути - и, конечно, нашла.
Тероборона - подразделение вооруженных гражданских для охраны общественного порядка и стратегических объектов, аналог народного ополчения - была организована в Херсонской области еще в 2016 году. По словам Андрея Гордеева, перед подразделением не поставили никаких задач, и после того, как сменился военком, в Тероборону записались многие военные пенсионеры - чтобы получать зарплату вместе с пенсией.
В 7 утра того же дня было совещание по обороне области. Комбриг Ищенко говорит: ребята, война, мне нужен грузовик - забрать оружие со склада к себе на базу. Те говорят: все хорошо, жди, сейчас будет. Он звонит в 8 утра: где мой грузовик? Говорят - подожди, сейчас будет. Он звонил Якименко, замгубернатора по обороне. Звонит в 9 утра, звонит в 10 утра - подожди. А в 11 утра Якименко ему говорит: извини, обратись к мэру, потому что я вообще сейчас далеко, в эвакуации. То есть, он обещал транспорт, а сам просто убегал вместе с администрацией.
В 11 утра комбриг уже понимает, что у него нету машины. И он случайно узнаёт, что едет машина с оружием в Алешки - догоняет 59-ю бригаду, которую там разбили. Он говорит: я ее останавливаю и скидываю с нее 660 автоматов с боекомплектами. И все, она поехала. Хорошо что хоть это взял, потому что машина не доехала, ее расхерачили на дамбе. И с этой машины выдают 400 автоматов в первый день добровольцам в Надднепрянском. На Антоновском мосту идет бой. Надо взять под охрану мост - типа, все туда. И они пешком километра три пошли до Антоновского моста. Пришли туда, уже была глухая ночь. По ним херачила авиация, они увидели кишки и как деру дали все! Где-то половину автоматов вернули, половина без вести пропала. Как и люди. Ну в смысле где-то залегли на дно, забоялись. Это было ночь с 24-го на 25-е.
Комбат завозит их в автобусах с коктейлями и «мухами» в Сиреневый парк. Чтобы предотвратить наступление русских со стороны Камышан. Если бы люди были чуть-чуть подготовленнее, то этой трагедии не произошло бы. Русские же рассчитывали на блицкриги, и возможно при сопротивлении они бы и разбежались. Но люди были просто мясо. За идею. Только в Сиреневом парке погибло 36 ребят. Их расстреляли из пулеметов. Батюшка наш херсонский похоронил 67 ребят из Теробороны, неопознанных, сам. Они просто как собаки, на 20 сантиметрах вот так глиной присыпаны, без гробов, без ничего! Батюшка их всех пофотографировал, сделал нумерацию, сделал закрытый чат в «Телеграме». Победим, говорит, потом будем их всех доставать.
Шалена підтримка викриття корупційних чиновників свідчить, що суспільство конче прагне справедливості. Тим більше під час війни.
Під цю хвилю потрапив і колишній голова Херсонщини Геннадій Лагута, підозра якому викликала чималу підтримку людей.
Пробачте, але змушений вас розчарувати.
Його звинувачують у привласнені службового автомобілю у шахрайській спосіб, який він отримав на самому початку вторгнення від невідомої патріотки.
Проблема лише в тому, що це його авто з 2019 року. Він придбав його у Ігоря Колихаєва ще ЧОТИРИ роки тому. Придбав не у таємничої патріотки навесні 2022 року, а чотири роки тому у Ігоря Колихаєва. Вже не так сенсаційно виглядає?
А невідома патріотка - це дружина Ігоря Колихаєва, яка лише зараз вирішила згадати про цю машину. Вона вважає, що її чоловік продав машину своєму підлеглому задешево. Це звичайна битова справа, яку вам згодовують під виглядом справедливості.
Ви звісно і далі можете радіти проблемам Лагути, але це не має жодного відношення до справедливості та боротьби з корупцією.
Вибачте за неприємну правду. Вибачте, що зруйнував вам мрії.
Я розумію, що пояснивши цю ситуацію зсередини, змушую вас сумніватись і в інших "антикорупційних" справах. А відповідно і забираю у вас віру у встановлення справедливості. Але я лише показую вам, що це ілюзія. Наркотик, який робить лише гірше.
Знаю, таких не *******. Я отримав би шалену підтримку, якби разом з усіма накинувся б на Лагуту, та ще б щось додав до звинувачення.
Але не можу. Бо правда це і є справедливість.
Проте у вас є вихід - ви можете закрити і очі, і вуха та продовжувати радіти "боротьбі зі справедливістю".
Але колись ви будете вимушені їх відкрити. І жахнетесь побаченому.
Пане Сергію, Ви людина публічна. Я вже 3 місяць, чекаю від Вас офіційного звернення до СБУ , як діючого депутата Херсонської облради, про зраду голови Херсонської ОДА Г.Лагути і голови облради О. Самойленко. В період військового стану, вони повинні були 24.02.2022 року забезпечити евакуаційні заходи... В першу чергу евакуацію дітей з інтернатних закладів, архіви і музейні цінності. А вони втікли. Чому Ви не робите подання в правоохоронні органи?
https://www.facebook.com/silenkovboris?__cft__[0]=AZUrLI97xM9PPcHKIA6AgUdhhTwF7gF_vbGgyb2UlhDirbrl8MX1fANcDurHzfe1lYbB2FXUGCuKH57p0z7rjoIMgEcFQFYAEHjd-w-AUiJ7Lf3lV-5lVGtIAUq9GrdZINs&__tn__=R]-R Борис Силенков , може треба такі питання ставити до вищого керівнитства країни? До підготовки до вторгнення? До планів оборони? Три доби нікого не було на зв'язку !!!
Вроде и ВПП в Гостомеле освободили от обороны, и другие ВПП вокруг Киева не вывели з ладу благодаря генералу Сырскому. Так? Так, да несафсем так. Крывонос, изгнанный Наркоманом из ЗСУ, фсьо испортил. Типерь ево розшукуе СБУ и ДБР, за порчу дэржавнова майна. Фсьо по закону! - неимел служэбных полномочий! Значит телорист.
А Бубочка из ждуна превратился в "Бо-нэ-втик".
Талантливые кавээнщики эти два Шэфира, да? Умеют впихнуть нефпихуемое.
Ведь "без вести" "Лады" не будет,
А путлер помашет с экрана рукой
И все обещанья забудет!
Не могут жить без неба.
Анекдот: "Дедушка, почему вы уже 20 лет работаете билетёром в WC аэропорта?"
"Не могу без авиации!"