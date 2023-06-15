"Байден абсолютно управляем украинцами", - кремлівський пропагандист Соловйов. ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив президента США Джо Байдена в хабарництві і заявив, що всі рішення Байдена контролюють "представителями иностранного государства".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під "представителями иностранного государства" пропагандист мав на увазі українців.
"Хабар передавався багато разів. Коли ж Байден став президентом, то іноземна країна отримала стовідсоткові важелі впливу на нього. Українці купили Байдена і тепер керують ним... Тепер ми розуміємо для чого і чому США дають Україні будь-яку зброю", - розповів пропагандист.
Топ коментарі
+45 Gary Grant
показати весь коментар15.06.2023 14:07
+33 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар15.06.2023 14:12
+30 Деніс Войцеховський
показати весь коментар15.06.2023 14:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У дурдомі без змін.
Купили США, заставили их плясать под свою дудку, напали на Россию и лупим ее...
Оце так да! А казали, відстала країна! А казали, "страна чєтирєстачєтирє". А виявляється оно як - країна, яка повністю керує президентом країни №1 світу. Отак от, хлопчики й хлопчеси.
Солов'йов дискредитує керівництво рашкостану, і навіть цього не помічає.
бідолага , після того , як в Італіі в нього конфіскували аж дві вілли
відразу 🙂
А як же!
А у випадку з Україною, то це стандартна практика міжнародної політики сша. сша купують владу в інших країнах для викачки ресурів з країни, якщо це можливо. якщо неможливо, але ресурси НУ ДУЖЕ потрібні, то сша починає шукати "утиски демократії" в країні і для "звільнення" вводить свої війська. Саме тому старому бідену абсолютно нічого не буде за те, що він дав порошку типу "хабар" в мільярд доларів, щоб той звільнив пшонку, який копав під бідена молодшого, який продавав український газ....