УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4498 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 499 141

"Байден абсолютно управляем украинцами", - кремлівський пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив президента США Джо Байдена в хабарництві і заявив, що всі рішення Байдена контролюють "представителями иностранного государства".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під "представителями иностранного государства" пропагандист мав на увазі українців.

"Хабар передавався багато разів. Коли ж Байден став президентом, то іноземна країна отримала стовідсоткові важелі впливу на нього. Українці купили Байдена і тепер керують ним... Тепер ми розуміємо для чого і чому США дають Україні будь-яку зброю", - розповів пропагандист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов про реакцію росіян на удари БПЛА по Москві: Че вы так радуетесь? Свое эго в жопу себе засуньте. ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2888) пропаганда (2808) Соловйов Володимир (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
Ахахахаха. Пацієнту все гірше
показати весь коментар
15.06.2023 14:07
+33
Вот тупо интересно, почему такой богатый путлер не смог купить Байдена, а нищая Украина смогла? Да вечерний трындабол просто позорит путлера на весь мир!
показати весь коментар
15.06.2023 14:12
+30
Які ж ми багаті. А давайте ***** купимо? І будемо керувати росією через форум на Цензорі.
показати весь коментар
15.06.2023 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
психушка меняет направление, то Украина под внешним воздействием. теперь Байден под украинским.
показати весь коментар
15.06.2023 15:11 Відповісти
ООО ***...Вот ано че Міхалич!! А казав недавно що українці управляєми байденом...
показати весь коментар
15.06.2023 15:11 Відповісти
кооо-ко-ко-ко-ко.. ))
показати весь коментар
15.06.2023 15:12 Відповісти
пф, що нам купити якого там президента найбагатшої країни світу, ми он ЧМ викопали не так давно .
У дурдомі без змін.
показати весь коментар
15.06.2023 15:13 Відповісти
Наверное пора Штатам создать партию "Слуга ковбоя"
показати весь коментар
15.06.2023 15:15 Відповісти
Нихера себе в какой супердержаве я живу!
Купили США, заставили их плясать под свою дудку, напали на Россию и лупим ее...
показати весь коментар
15.06.2023 15:17 Відповісти
Українці купили Байдена і тепер керують ним... цікаво, скільки нам коштував Байден...
показати весь коментар
15.06.2023 15:17 Відповісти
дорого
показати весь коментар
16.06.2023 00:49 Відповісти
США під "внєшнім управлєнієм"? Заскрінив.
показати весь коментар
15.06.2023 15:22 Відповісти
Открою секрет, товарища Си мы тоже купили.
показати весь коментар
15.06.2023 15:22 Відповісти
Соловьев - это карикатура на Доренко. Потрудитесь послушать, что Доренко (сам по себе еще тот кондом) говорил по поводу Соловьева.
показати весь коментар
15.06.2023 15:26 Відповісти
Куди котиться Світ?! Істинно вам кажу - При Порошенко такого не було!!
показати весь коментар
15.06.2023 15:26 Відповісти
😁😂 Ну,а че... Хотели поржать-вот пожалуйста...😏
показати весь коментар
15.06.2023 18:59 Відповісти
Ну тут навіть я прихуїв.
Оце так да! А казали, відстала країна! А казали, "страна чєтирєстачєтирє". А виявляється оно як - країна, яка повністю керує президентом країни №1 світу. Отак от, хлопчики й хлопчеси.
показати весь коментар
15.06.2023 15:29 Відповісти
Нет, Украина не богатая, просто Байдн, как просрочка, шел с большой скидкой
показати весь коментар
15.06.2023 15:35 Відповісти
Так все таки по соловйову: чи Україна керує США чи США керують Україною чи цей словоблуд ще якісь варіанти придумає.
показати весь коментар
15.06.2023 15:45 Відповісти
США під зовнішнім управлінням! 😂
показати весь коментар
15.06.2023 15:48 Відповісти
Все правильно. Вчора найняла Байдена бульбу підгортати. Прийшов зі своїм конем і фірою.
показати весь коментар
15.06.2023 15:52 Відповісти
Надіюсь що фіра була з деревяними колесами.
показати весь коментар
15.06.2023 16:16 Відповісти
та оТож,),а ми з ним позавчора пиво пили,),так я йому,полтос скинув,),кажу тримай Джо!,),а він мені такой--ну все,),тепер брате,московії точно пистець,),,,)),,
показати весь коментар
15.06.2023 17:58 Відповісти
Nu eta naverna on o Trampe i rashke , tak nemnoga apazdal....😂
показати весь коментар
15.06.2023 16:04 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2023 16:20 Відповісти
та ***** соловейко ,луше скажи как Америка помогала вам ******* , щобы бы щас тринделе о победе ,другой миривой , та сукки вы все и *****асы., а ты соловьев ******.
показати весь коментар
15.06.2023 16:28 Відповісти
Шото я заплутався. Хто кому васал?
показати весь коментар
15.06.2023 16:53 Відповісти
напевно вже київський райком керує вашингтонським обкомом
показати весь коментар
15.06.2023 17:02 Відповісти
Ржу... Немогу...😁🤣
показати весь коментар
15.06.2023 19:01 Відповісти
А так жеш пече,аж їсти не може - так хоче щоб помійна ********* керувала Україною!
показати весь коментар
15.06.2023 17:34 Відповісти
От і питається, яким треба бути дебілом, аби йти війною на країну що здатна собі купити президента США.

Солов'йов дискредитує керівництво рашкостану, і навіть цього не помічає.
показати весь коментар
15.06.2023 17:57 Відповісти
Та дайте хтось цьому Солов,ю сєльодки, нарешті!
показати весь коментар
15.06.2023 18:20 Відповісти
похудел этот ***** и осунулся за последние месяцы....видно чует свой скорый конец!
показати весь коментар
15.06.2023 18:36 Відповісти
Схуд соловʼяга і навіть співати став тихим голосом

бідолага , після того , як в Італіі в нього конфіскували аж дві вілли
відразу 🙂
показати весь коментар
15.06.2023 18:52 Відповісти
Теж помітив. А раніше "брооовь падииимєм і всьооо паааймьоооотє". Напіднімався, походу, вже бровами.
показати весь коментар
15.06.2023 22:43 Відповісти
Так, так! Зовнішнє керування! Україна завжди керувала Америкою. Та й світом взагалі. Де буряків підкине, де картоплі. І лише путіністи цим переймаються - світ спасають
показати весь коментар
15.06.2023 19:32 Відповісти
То говорят, что украинское правительство под контролем США, теперь наоборот, что глава США под контролем Украины. Соловьев выдумщик еще тот...
показати весь коментар
15.06.2023 21:08 Відповісти
Цікава думка а головне сходиться з Теоріює світової змови про те що всім заправляють євреї
показати весь коментар
15.06.2023 21:11 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 00:30 Відповісти
Якщо Україна керує Штатами, то хто тоді керує Україною.
показати весь коментар
16.06.2023 01:05 Відповісти
Моня, мєнє сказали що ви виписуєте антисемітську пресу, це правда?
А як же!
показати весь коментар
16.06.2023 04:57 Відповісти
ну мосКАЛі свого часу купили тримпа і нічого.... і норм! це навіть спец. розслідувач Мюлер довів не так давно, але у всіх пам'ять коротка.

А у випадку з Україною, то це стандартна практика міжнародної політики сша. сша купують владу в інших країнах для викачки ресурів з країни, якщо це можливо. якщо неможливо, але ресурси НУ ДУЖЕ потрібні, то сша починає шукати "утиски демократії" в країні і для "звільнення" вводить свої війська. Саме тому старому бідену абсолютно нічого не буде за те, що він дав порошку типу "хабар" в мільярд доларів, щоб той звільнив пшонку, який копав під бідена молодшого, який продавав український газ....
показати весь коментар
16.06.2023 08:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 