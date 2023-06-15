"Байден абсолютно управляем украинцами", - кремлівський пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив президента США Джо Байдена в хабарництві і заявив, що всі рішення Байдена контролюють "представителями иностранного государства".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під "представителями иностранного государства" пропагандист мав на увазі українців.

"Хабар передавався багато разів. Коли ж Байден став президентом, то іноземна країна отримала стовідсоткові важелі впливу на нього. Українці купили Байдена і тепер керують ним... Тепер ми розуміємо для чого і чому США дають Україні будь-яку зброю", - розповів пропагандист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов про реакцію росіян на удари БПЛА по Москві: Че вы так радуетесь? Свое эго в жопу себе засуньте. ВIДЕО