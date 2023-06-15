Зачистка ворожих позицій поблизу Бахмуту: "Відбій по гранаті! Ні, не відбій! Одного п#дара законтролили!". ВIДЕО

Українські воїни зачистили одну із ворожих позицій поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українських бійців, опублікований у соцмережах. Запис зроблений за допомогою камери, що встановлена на амуніції одного із воїнів.

"Зачистка позицій противника під Бахмутом. Першими у ворожий бліндаж завжди заходять гранати та кулі. Відео від бійців Галицького взводу 1-ї роти 2-го штурмбату", - йдеться в коментарі до відео.

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