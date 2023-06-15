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Новини Відео Війна
16 094 24

Зачистка ворожих позицій поблизу Бахмуту: "Відбій по гранаті! Ні, не відбій! Одного п#дара законтролили!". ВIДЕО

Українські воїни зачистили одну із ворожих позицій поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українських бійців, опублікований у соцмережах. Запис зроблений за допомогою камери, що встановлена на амуніції одного із воїнів.

"Зачистка позицій противника під Бахмутом. Першими у ворожий бліндаж завжди заходять гранати та кулі. Відео від бійців Галицького взводу 1-ї роти 2-го штурмбату", - йдеться в коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень, росіяни посилили артилерійські обстріли й застосування авіації, - Нацгвардія

Автор: 

бойові дії (3869) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+22
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.06.2023 15:54
+12
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15.06.2023 16:11
+10
ньюбеленсы норм,на стиле)
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15.06.2023 16:04
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.06.2023 15:54 Відповісти
шо значит законтролылы
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15.06.2023 15:59 Відповісти
но то шо русня ****** и так понятно
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15.06.2023 16:02 Відповісти
Шо, шо - ще подавало ознаки життя. Ось і добили, щоб не рипався.
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15.06.2023 16:06 Відповісти
то же самое, что и забаранили.
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15.06.2023 16:09 Відповісти
твоих сородычей - ********* руснявых отправили в ад.
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15.06.2023 16:26 Відповісти
Проверили его контрольную работу
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15.06.2023 16:42 Відповісти
твоего брата отправили к Кабздону...!
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15.06.2023 16:42 Відповісти
уконтропупілі значить, так зрозуміліше ?
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15.06.2023 22:45 Відповісти
Воздух!!!
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15.06.2023 16:01 Відповісти
ньюбеленсы норм,на стиле)
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15.06.2023 16:04 Відповісти
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15.06.2023 16:11 Відповісти
Картоха в ньюбеленсах
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15.06.2023 16:20 Відповісти
Это значит Z раком поставили
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15.06.2023 16:44 Відповісти
наши котыкы
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15.06.2023 16:05 Відповісти
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15.06.2023 16:08 Відповісти
бойлер 1й, я 2й, картоха 3й
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15.06.2023 17:05 Відповісти
Amnesty Inernational корчится в конвульсиях от этого видео - какая жестокость!
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15.06.2023 16:11 Відповісти
законтролили це гуманно
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15.06.2023 16:17 Відповісти
Зачистку проводили учителя математики и всех законтролили
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15.06.2023 16:45 Відповісти
дооо
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15.06.2023 17:06 Відповісти
Понакопували підари.. А прибирати за вами хто буде? Тут люди сіяти збиралися.
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15.06.2023 19:25 Відповісти
 
 