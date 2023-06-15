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Дрон-камікадзе знищив ворожу позицію розрахунку ПЗРК. ВIДЕО

Позиція ПЗРК, облаштована російськими окупантами, знищена воїнами ССО України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці влучили по окупантам дроном-камікадзе.

"Це сталося в одному з південних районів. Оператори БПЛА використали ударний FPV-дрон саме в той момент, коли росіяни чергували на позиції. Точним влучання її було знищено разом із зенітним комплексом та його власниками", - пишуть бійці в коментарі до опублікованого відео успішної атаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин вражений могилами окупантів у Новосибірську: "Патриотизм и величие! Могилам края нет! Вашу ж мать!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) ПЗРК (30)


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Топ коментарі
+15
Красіво. аж лапті із свинособак полетіли. )
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15.06.2023 16:24
+6
Це видно спостережна вишка проти дронів в одній з народних республік вздовж кордону з Україною. Така от іронія....
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15.06.2023 16:31
+4
БелНР, КурНР, БрНР...
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15.06.2023 16:57
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Красіво. аж лапті із свинособак полетіли. )
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15.06.2023 16:24 Відповісти
Там і пір'я, і вата летіли - мабуть в череп влучило.
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15.06.2023 19:01 Відповісти
Це видно спостережна вишка проти дронів в одній з народних республік вздовж кордону з Україною. Така от іронія....
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15.06.2023 16:31 Відповісти
БелНР, КурНР, БрНР...
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15.06.2023 16:57 Відповісти
Признаю свою ошибку. Удаляю пост. Приношу извинения
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15.06.2023 17:07 Відповісти
Тут, точно "лайкну"...
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15.06.2023 16:42 Відповісти
Ось це рівень! Оскар за кращий монтаж, музику і, головне, виконання!
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15.06.2023 17:04 Відповісти
Це швидше за все вишка лісової протипожежної охорони.
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15.06.2023 17:05 Відповісти
піф паф і ви пакойнікі пакойнікі пакойні
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15.06.2023 18:34 Відповісти
нужно быть эпическим болваном чтобы обустраивать позиции в таких приметных местах
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15.06.2023 19:49 Відповісти
И за угол спрятался, и глазки зажмурил, и "вещички" успел скинуть. Ну как? А, еще, пытался несколько раз проснуться в домашней постели.
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15.06.2023 23:02 Відповісти
 
 