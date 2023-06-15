Дрон-камікадзе знищив ворожу позицію розрахунку ПЗРК. ВIДЕО
Позиція ПЗРК, облаштована російськими окупантами, знищена воїнами ССО України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці влучили по окупантам дроном-камікадзе.
"Це сталося в одному з південних районів. Оператори БПЛА використали ударний FPV-дрон саме в той момент, коли росіяни чергували на позиції. Точним влучання її було знищено разом із зенітним комплексом та його власниками", - пишуть бійці в коментарі до опублікованого відео успішної атаки.
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