Президент ПАР Рамафоса прибув до України. ВIДЕО

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України.

Про це пресслужба президента ПАР повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субхом та послом Південної Африки в Україні Андре Гроеневальдом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Африканська мирна делегація вирушила до Європи. Спочатку зустрінеться з Дудою