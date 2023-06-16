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Президент ПАР Рамафоса прибув до України. ВIДЕО

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України.

Про це пресслужба президента ПАР повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субхом та послом Південної Африки в Україні Андре Гроеневальдом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Африканська мирна делегація вирушила до Європи. Спочатку зустрінеться з Дудою

Автор: 

візит (1591) ПАР (164)


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Топ коментарі
+23
Так ось для кого зелень барабани закупила!
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16.06.2023 09:36
+15
Прибув ще один миролюбець?
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16.06.2023 09:32
+10
Це та ПАР, що получила взятку від хутина з того російського судна ???
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16.06.2023 09:33
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Це добре! Хай сам усе побачить.
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16.06.2023 09:30 Відповісти
Немішаєве ?! 35-40 км від Києва.
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16.06.2023 09:30 Відповісти
А шоб не роздивлявся, що і де є.
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16.06.2023 09:51 Відповісти
Корисно. Проїде через Бучу до Києва
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16.06.2023 09:56 Відповісти
Прибув ще один миролюбець?
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16.06.2023 09:32 Відповісти
Що йому треба?? Масла??
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16.06.2023 09:33 Відповісти
Как в том анекдоте- кушать очень хочется.
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16.06.2023 11:31 Відповісти
ні,План привіз,),з Чунга-Чанга,,),
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16.06.2023 12:58 Відповісти
Це та ПАР, що получила взятку від хутина з того російського судна ???
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16.06.2023 09:33 Відповісти
Так ось для кого зелень барабани закупила!
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16.06.2023 09:36 Відповісти
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16.06.2023 09:36 Відповісти
Вони свої проблеми не можуть вирішити.
Яка нам користь від цього візиту ? ***** знову передав Зелі що готовий надати свої очі для примирення чи що ?
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16.06.2023 09:36 Відповісти
А може вони очі ***** привезли ? Може в їх племенах такі традиції Ось ТУМБА ЮМБА щось і хоче розказати европейцам про людожерів - кацапів
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16.06.2023 09:39 Відповісти
Шоколадний десерт вони привезли
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16.06.2023 09:42 Відповісти
С ними нужно работать. Иначе русня склонит их на свою сторону. Это политика, дипломатия
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16.06.2023 09:46 Відповісти
Шліть нах цього провокатора.
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16.06.2023 09:36 Відповісти
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16.06.2023 09:50 Відповісти
В Бучу його везить , а потім у Херсон
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16.06.2023 09:40 Відповісти
Дорога з Немішаєво проходить через Бучу, то побачить
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16.06.2023 09:55 Відповісти
то китайці їздили по світу просувати мирний план капітуляції, тепер оці. Значить справи в московитів не такі райдужні як пропагандоси розказують
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16.06.2023 09:44 Відповісти
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16.06.2023 09:45 Відповісти
Пропоную йому їхати в мацкву напряму через лінію фронту - десь під Бахмутом, Вугледаром або через Дніпро в районі Херсону.
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16.06.2023 09:53 Відповісти
Нехай пішки п...здує
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16.06.2023 15:31 Відповісти
тільки при умові що зжерете путлера прилюдно без гарніра .. на каналі ББС
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16.06.2023 09:53 Відповісти
"Существует научное предположение, что аборигены съели Кука из большого уважения"
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16.06.2023 10:05 Відповісти
Ще один "миротворець"...
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16.06.2023 09:48 Відповісти
"Миротворець", який не спроможний відрізнити внутрішню кризу
від повномаштабного вторгнення
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16.06.2023 09:58 Відповісти
Головне на лінію фронту не возіть: позиції зіллє.
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16.06.2023 09:48 Відповісти
Точніш, заллє.
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16.06.2023 09:50 Відповісти
Та можна його й туди. Зав'язали очі, вивели з окопу і дали копняка в напрямку позицій рашистів - так до мацкви швидше дістанеться.
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16.06.2023 09:55 Відповісти
пропонуватимуть зійтися десь по середині
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16.06.2023 09:50 Відповісти
Ещё один "голубь мира" по поручению ***** и китайских товарищей
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16.06.2023 09:51 Відповісти
Рашики зараз заспівають про новий тренд в Україні - апартеїд.
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16.06.2023 09:51 Відповісти
напоїть накорміть хлопця і відправте з подарунками до своєї хати ми ж не якісь там кацапи
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16.06.2023 09:55 Відповісти
Від Нємєша до Бучі близько, везіть його відразу туди.
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16.06.2023 09:55 Відповісти
Ще один приміритель Лука буде продвигати *********** план "мирумир"
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16.06.2023 09:59 Відповісти
Схожий на типа з мему *Нікуя зібе*
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16.06.2023 10:07 Відповісти
Чорношкірий людожер-підхуйловник приїхав вмовляти керівництво країни здати свої території, і зняти ордер про арешт іншого людожера, кремлівського
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16.06.2023 10:14 Відповісти
Миролюбців требв не в Бучу возити а прямо до Бахмуту чи під Херсон і через пару днів забрати , ось тоді можно послухати що вони скажуть, а так , то таке.
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16.06.2023 10:17 Відповісти
все политики которые проезжают через Бучу, потом даже не заикаются о перемирии
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16.06.2023 10:17 Відповісти
я думаю, что Крбофос тоже не станет исключением
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16.06.2023 10:22 Відповісти
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16.06.2023 10:18 Відповісти
На Бахмут цю обезьяну повезіть!
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16.06.2023 10:52 Відповісти
Или позагорать на пляже в Одессе.
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16.06.2023 11:58 Відповісти
Так вот от кого сбежал Илон Маск.
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16.06.2023 11:34 Відповісти
Фантомас...
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16.06.2023 12:47 Відповісти
Одними бананами сыт не будешь.
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16.06.2023 13:30 Відповісти
 
 