Президент ПАР Рамафоса прибув до України. ВIДЕО
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України.
Про це пресслужба президента ПАР повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субхом та послом Південної Африки в Україні Андре Гроеневальдом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Марина Нєчаєва #561431
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+10 Sophia-Maria Duglass #550966
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Яка нам користь від цього візиту ? ***** знову передав Зелі що готовий надати свої очі для примирення чи що ?
від повномаштабного вторгнення