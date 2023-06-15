Африканська мирна делегація вирушила до Європи. Спочатку зустрінеться з Дудою

Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться у четвер у Варшаві з президентами Коморських островів, Замбії та Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Про це повідомили в канцелярії президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Делегація африканських лідерів вирушає до України та Росії з миротворчою ініціативою щодо завершення війни.

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Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з Африки. В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. В Білому домі наголосили, що будь-які мирні ініціативи спочатку має схвалити Україна.

За даними Reuters, "мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з Росією навіть без виведення з території України окупаційних військ.

Африканський "мирний план" підтримав лідер Китаю Сі Цзіньпін.