Африканська мирна делегація вирушила до Європи. Спочатку зустрінеться з Дудою
Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться у четвер у Варшаві з президентами Коморських островів, Замбії та Південно-Африканської Республіки (ПАР).
Про це повідомили в канцелярії президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Делегація африканських лідерів вирушає до України та Росії з миротворчою ініціативою щодо завершення війни.
Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з Африки. В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. В Білому домі наголосили, що будь-які мирні ініціативи спочатку має схвалити Україна.
За даними Reuters, "мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з Росією навіть без виведення з території України окупаційних військ.
Африканський "мирний план" підтримав лідер Китаю Сі Цзіньпін.
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