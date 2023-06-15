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Новини
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Африканська мирна делегація вирушила до Європи. Спочатку зустрінеться з Дудою

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться у четвер у Варшаві з президентами Коморських островів, Замбії та Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Про це повідомили в канцелярії президента Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Делегація африканських лідерів вирушає до України та Росії з миротворчою ініціативою щодо завершення війни.

Читайте: Зеленський обговорив з Дудою ситуацію на фронті та вступ України в НАТО

Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з Африки. В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. В Білому домі наголосили, що будь-які мирні ініціативи спочатку має схвалити Україна.

За даними Reuters, "мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з Росією навіть без виведення з території України окупаційних військ.

Африканський "мирний план" підтримав лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Автор: 

Африка (307) Польща (8528) ПАР (164) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+12
Ше ж мав бути представник Габону -- мабуть знов на пальмі .
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15.06.2023 09:39
+7
Це просто цирк-шапіто якийсь. Миротворці із Замбії та Коморських островів...
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15.06.2023 09:40
+7
Усі ці фейкові "мирні" представники та делегації від Китаю, Африки, Бразилії дуже схожі на дії європейських країн перед початком 2-ї світової війни, коли граючи на страхах населення стосовно можливості війни старалися заохотити агресора до "миру" який пропагував тоді Гітлер, а зараз )(уйло (він же путін) шляхом територіальних поступок з боку тоді Чехії, а зараз України! Чим це скінчилось для світу тоді усі добре знають, тому дії цих "миротворців" є або хибними та безглуздими внаслідок поганої історичної пам'яті, або навмисними на користь Кремля. Тому посилати їх слід в напрямку роССійського крейсера "Москва"!!!
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15.06.2023 09:50
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Ше ж мав бути представник Габону -- мабуть знов на пальмі .
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15.06.2023 09:39 Відповісти
А Боневтіку хоч трохи плану привезуть, а то він уже перевантажений кокосами.
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15.06.2023 12:07 Відповісти
Его сожрали в ходе подготовки мероприятий мирной инициативы.
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15.06.2023 21:05 Відповісти
Пусть у себя сначала порядок наведут миротворцы или своего спонсора бункерного копьем с кураре проткнут.
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15.06.2023 09:40 Відповісти
Це просто цирк-шапіто якийсь. Миротворці із Замбії та Коморських островів...
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15.06.2023 09:40 Відповісти
Переживають за шапіто зєлі. Коллєги як не як.
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15.06.2023 10:24 Відповісти
Чергові типу голуби миру з російської голуб'ятні які воркуватимуть про капітуляцію України...
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15.06.2023 09:41 Відповісти
***** купил целую делегацию из Африки. Ну, они не дорого стоят.
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15.06.2023 09:44 Відповісти
надіслав по парі бурятів на шашлик для вождів племен
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15.06.2023 10:04 Відповісти
Покатаються за рахунок рашки, подивляться на цивілізацію.
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15.06.2023 09:44 Відповісти
Ну, "покатаються" вони за свій власний рахунок, але те що для цього Москва їх країнам не слабо так накинула грошенят теж не можливо заперечувати!
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15.06.2023 09:54 Відповісти
Все одно за весь банкет платить мошква. Але зважаючи за контроль "вагнєра" над ресурсами африканських країн, москва таки у шаленому плюсі.
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15.06.2023 10:08 Відповісти
Усі ці фейкові "мирні" представники та делегації від Китаю, Африки, Бразилії дуже схожі на дії європейських країн перед початком 2-ї світової війни, коли граючи на страхах населення стосовно можливості війни старалися заохотити агресора до "миру" який пропагував тоді Гітлер, а зараз )(уйло (він же путін) шляхом територіальних поступок з боку тоді Чехії, а зараз України! Чим це скінчилось для світу тоді усі добре знають, тому дії цих "миротворців" є або хибними та безглуздими внаслідок поганої історичної пам'яті, або навмисними на користь Кремля. Тому посилати їх слід в напрямку роССійського крейсера "Москва"!!!
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15.06.2023 09:50 Відповісти
Їм хоч по парі штанів видали ??
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15.06.2023 09:52 Відповісти
К нам вообще нет смысла ехать, Украина не сдастся, а вон оккупанта уговаривайте сколько хотите пока не поймете что он неадекват
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15.06.2023 09:53 Відповісти
Ну якщо вже до нас їдуть африканці які не знають де і що таке Україна ,це вже чергове дно рашиської так званої політики ,здаєтся що може бути простіше виведіть окупаційні війська з території України і припиніть обстрілювати наші міста і села ,але рашисти самі жити не вміють і нам не дають тому вихід один знищення ворога на нашій землі та розвал цієї шовіністичної імперії зла.
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15.06.2023 10:05 Відповісти
Едут представители трех стран. А в Африке 62 государства.
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15.06.2023 10:19 Відповісти
Цікаво, скільки пуйло заплатило африканцям за це "миротворче" турне по Європі?
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15.06.2023 10:23 Відповісти
Что эти невежливые не белые люди тут вообще забыли? Думаю, что они условно представляют где Украина вообще находится.
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15.06.2023 10:30 Відповісти
"Ізвозчик довєзьот"
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15.06.2023 10:43 Відповісти
Але добре знають, що їдять хліб з українського зерна.
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15.06.2023 10:44 Відповісти
Не факт, що знають. У нас взагалі є прямі поставки? "Україна - Африка"?
Чи наше збіжжя "хтось" купує за копійку, а африканцям продає за п'ять?
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15.06.2023 11:35 Відповісти
Все вони прекрасно знають. Прямі поставки у нас до Єгипту. Щодо інших африканських країн точно не знаю. Але для них багато закуповується через ООН та західні країни. Щодо "за копійки". Безумовно ціна не та, яку б мали при продажі самостійно. Але тут ми обмежені блокуванням московією наших портів (ще один аргумент для міжнародного кримінального суду). Ви думаєте чому ЄС обмежило експорт українського зерна? Бо він задумувався як створення шляхів для вивезення нашого збіжжя. Теоретично наше зерно мало транспортуватися через територію країн ЄС до портів і там далі. Але деякі ділки (наприклад, в Угорщині) вирішили - чого не нагріти рученятки на більш дешевому українському зерні і почали продавати те зерно всередині своєї країни. В результаті ціни на зерно впали і місцеві фермери заволали благим матом про заборону імпорту з України.
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15.06.2023 12:39 Відповісти
Ці,перепрошую,"найвеличніші лідери", вже досягли миру у Африці,континент квітне й вони везуть свій досвід у Європу?! Що дощові черв'яки можуть запропонувати вовку?!
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15.06.2023 10:32 Відповісти
Мавпочкам захотілося кушати.
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15.06.2023 10:43 Відповісти
Я не расист, но совет полякам - прячьте бусы.
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15.06.2023 10:53 Відповісти
Африканская делегация одела катеки? Фото в студию.
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15.06.2023 11:14 Відповісти
Нігери приїдуть без білого господаря?
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15.06.2023 11:43 Відповісти
 
 