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"Мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з РФ навіть без виведення окупаційних військ з України, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рамафоса

Африканські лідери пропонують Україні розпочати мирні переговори з РФ навіть без виведення військ з території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила адміністрація президента ПАР Сиріла Рамафоси.

"Шість африканських лідерів пропонують, щоб Україна погодилася розпочати мирні переговори з Росією, навіть якщо російські війська залишаються на її території", - пише видання.

"По-перше, йдеться про припинення бойових дій. По-друге, це основа для тривалого миру", - сказав речник Рамафоси Вінсент Магвенья.

Водночас посол України в ПАР Любов Абравітова наголосила, що жодних переговорів з РФ, поки окупанти залишаються на території України не буде.

"Мій президент дуже чітко дав зрозуміти... (Не буде) жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказала дипломат.

Також читайте: Білий дім про мирну ініціативу ПАР: Спочатку це має схвалити Україна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+72
пішли на *уй, президенти пальм.
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23.05.2023 12:56
+58
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23.05.2023 12:57
+44
Президенти зубожіння та ВІЛу, жерти хочете? То стуліть писки і обирайте правильну сторону.
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23.05.2023 12:57
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Дерьмак навчив ? Європі Деерьмак побоку, брити пояснили. Ат тут і Берег Слонової кістки гібони з Габона, скоро підуть лідери Гваделупи, Гондураса. Будуть давати гарантії Дерьмаку.
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23.05.2023 14:09 Відповісти
Які гарантії? Що не будуть кидати списи з космосу?!!!
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23.05.2023 14:28 Відповісти
на фото это шимпанзе или орнутанг
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23.05.2023 14:10 Відповісти
Росиянин, пытающийся избежать санкций
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23.05.2023 14:41 Відповісти
надо дать ему банан , если почистит значит шимпанзе , если со шкуркой будет жрать значит орангутанг --- короче занесен в красную книгу как исчезающий вид приматов
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24.05.2023 06:28 Відповісти
Прекратите поставлять украинские продукты питания, пусть немного поголодают до тех пор пока поумнеют. Пусть теперь их кормит Путин
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23.05.2023 14:14 Відповісти
Так это уже было в 2014 году. 6 лет пытались в Минске договориться, кончилось нападением по всей протяженности границ.
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23.05.2023 14:17 Відповісти
Це дало можливість сформувати сильну армію і навчити десятки тисяч військових, що стало в нагоді в 2022…
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23.05.2023 14:45 Відповісти
ідітьнайух, блекопопі.
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23.05.2023 14:39 Відповісти
Мій президент, як мило….
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23.05.2023 14:43 Відповісти
Первым пунктом в африканском мирном плане стоит пункт "Дайте пожрать"
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23.05.2023 14:40 Відповісти
А при власти белых колонизаторов ЮАР была вполне развитой державой. Даже с ядерным оружием.
Но потом чернокожие убили белых (часть успела выехать), построили трон, усадили туда нельсона *******, уничтожили промышленность, разрушили и заSRали города и празднуют победу над апартеидом по сей день. Периодически дохнут с голоду, зато асвабадилесь ат каланизатарав.
Наглядный пример, к чему ведёт BLACK LIVES MATTER.
Сейчас их братья и сОстры по цвету шкуры добиваются того же для США
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23.05.2023 19:26 Відповісти
Якщо це так, "замірєніє" любою ціною, то для чого було знищувати правління білих, колоніалізм і апартеїд,, при цих формаціях жили ж корінні африканці краще...?!!Чи бабло робить чудеса...?!
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23.05.2023 20:29 Відповісти
окуїти
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23.05.2023 14:47 Відповісти
Ось, вам!
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23.05.2023 15:19 Відповісти
Мирный план без вывода российских войск завершился так и не начавшись. Так что можно и не приезжать.
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23.05.2023 14:57 Відповісти
Ці умивальщики лиця зциклинням з під корови йдуть за сруським кораблем.Кожне другорядне лайно яке немає ні ваги ні ситуації щось привозе і пропонує.Кожен хоче вилізти на верх світової політики як надзвичаний миротворець.І головне лізе саме більше лівно.На х"й всі йдіть
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23.05.2023 15:10 Відповісти
Лізе в миротворці тільки те гівно, що *уйло зумів нашкребти по світу. Адекватні люди розуміють, що з терористами тільки одна розмова - повне знищення з лиця землі.
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23.05.2023 15:14 Відповісти
Африканские лидеры могут идти за русским кораблём...прыжками
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23.05.2023 15:25 Відповісти
začem pryžkami? Oni lučšie beguny v mire.
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24.05.2023 00:36 Відповісти
Негры ***** продались сразу.
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23.05.2023 15:31 Відповісти
Там много диких абизян
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23.05.2023 16:56 Відповісти
И они как прыгнут!!!
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23.05.2023 17:41 Відповісти
Прыгнут - и лезут с «мирными идеями»
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23.05.2023 19:28 Відповісти
Как написали ниже, скорее китайцам, которым они должны по трусы. Которых у них нет.
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23.05.2023 16:57 Відповісти
Без сопливих розберемося.
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23.05.2023 15:35 Відповісти
Отот бабуин в набедренной повязке, капитуляцию называет мирным планом. Вы хоть спросите оно в школу ходило или только с пальмы слезло
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23.05.2023 15:35 Відповісти
Какие школы,там пальмы одни.
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23.05.2023 16:57 Відповісти
А ми сміялись з "нужна проста перестать стрєлять".

Виявляється, ще буває стадія "хай стріляють, давайте вже мирні переговори" . Made in Africa
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23.05.2023 15:53 Відповісти
Офрека отробатывает китайские кредиты. Ничего особенного.
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23.05.2023 16:14 Відповісти
а кто макакам эти планы писал???
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23.05.2023 16:08 Відповісти
кетай. а кетаю - росийушка.
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23.05.2023 16:12 Відповісти
эпический долбодятел. Нужно предложить этому черному прекратить геноцид белого населения в ЮАР ))
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23.05.2023 16:12 Відповісти
Хто коли небудь зважав на пропозиції африканських лідерів? Вони не можуть забезпечити їжу своїм африканцям, а намагаються давати рекомендації. Навіть мізерну увагу приділяти їм не потрібно. Люди, а вони люди, відпрацьовують харчі кацапстану,
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23.05.2023 16:13 Відповісти
100 відсотків згодний. Нах їх слухати. Гроші відробляють.
Хай поки потренується туалетним паміром користуватися.
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23.05.2023 19:56 Відповісти
Складіть список цих чорнобрових підорів і киньте їх у вулик разом з тим, хто запросив їх брати участь у перемовинах.
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23.05.2023 16:15 Відповісти
Плетку и на пальмы ********* загнать.
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23.05.2023 16:15 Відповісти
короче говоря эту черножепую бригаду можно завернуть назад в ее африку - напоить чаем журналистов не звать и сказать что мол сразу нет, домой летите. Пиартесь на чем нить другом.
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23.05.2023 16:19 Відповісти
Зерна макакам не давать!Лидеры африки - в Африку!
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23.05.2023 16:26 Відповісти
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23.05.2023 16:36 Відповісти
І тим мавпам ще возимо зерно...голодаючі.
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23.05.2023 16:54 Відповісти
Что за небензёвые фамилии у них у всех: Дзуппи, Хуэй, Лула, теперь вот Маговенья?
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23.05.2023 16:55 Відповісти
Да,ми ще будемо запитувати папуасів як нам жити.
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23.05.2023 17:04 Відповісти
А що можуть запропонувати "друзі" з Африки... ? Банан, навіть, якщо він в пастці - треба брати... Рефлекс столітній....
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23.05.2023 17:04 Відповісти
Самое прикольное, что вместо "пошли на х...." придётся с серьёзным видом слушать всю эту публику, потому что потом на заседании Генассамблеи ООН нужны будут голоса хотя бы "воздержались", но не "против". Понятно, что им откажут, но сделать вид, что выслушали, надо.
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23.05.2023 17:06 Відповісти
А не пішли б ці дядьки на....тобто до Папи Римського!
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23.05.2023 17:25 Відповісти
Как бы его свои через две недели не съели! Вот за что я больше всего тут переживаю А то он тут про гарантии, мирные переговоры.....
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23.05.2023 17:52 Відповісти
Точно,
- На «первое» - «второе» рассчитайс
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23.05.2023 19:34 Відповісти
план африканських підарів
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23.05.2023 18:31 Відповісти
Нужно, просто, прекратить поставки зерна в африку .Тем более лично у меня есть большие сомнения в том ,что для украинцев это выгодно, в плане получения валюты и внутренних цен по хлебопродуктам в Украине. Монополии и создавались всегда для получения максимальной прибыли. Ф. Энгельс и К. Маркс тому свидетели...
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23.05.2023 18:33 Відповісти
"Мій фюрер президент дуже чітко дав зрозуміти.. (с)
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23.05.2023 19:32 Відповісти
Дайте їм бананів.
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23.05.2023 19:33 Відповісти
поедьте на москву и сожрите *****, пользы будет больше для мира
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23.05.2023 20:08 Відповісти
Африканські лідери хочуть сідати за стіл, навіть не встаючи з унітазу...
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23.05.2023 20:24 Відповісти
Не злізаючи з пальми.
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23.05.2023 22:33 Відповісти
***ть миротворців розвелося... Як собак недорізаних...
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23.05.2023 20:46 Відповісти
Мирный план" африканских лидеров -цемканье анального отверстия путьки
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23.05.2023 20:49 Відповісти
Странное имя у переговорщика этого - Рамафоса...не посконное, не скрепное какое-то.
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23.05.2023 20:53 Відповісти
Идите в ... африку
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23.05.2023 20:53 Відповісти
Гуляйте, хлопці, Африкою. Без виводу військ мордору не може бути ніяких компромісів. А нашим посадовцям треба бути обережними, якби когось з них не з'їли, бо ці африканські друзі блідої кремлівської воші звикли отримувати на шару, за рахунок гуманітарних програм ООН, харчі. Ось нехай і шпилькують з протягнутою рукою до орків. А у нас нех_й шастать.
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23.05.2023 21:23 Відповісти
Африканські лідери всі на "гачку" у пригожина. Заборгували гроші на кілька років наперед. Тепер "відпрацьовують".
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23.05.2023 21:38 Відповісти
Хрен вам суки.
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23.05.2023 22:07 Відповісти
Не уверен, что там говорят на суахили, в крайнем случае черные хвостатые братья переведут - кумо мамаяку означает пшел на ***. Миротворцы ***
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23.05.2023 22:11 Відповісти
ще учора вони людей їли та з черепів пили а сьогодні вже українців повчають дивні дива..
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23.05.2023 22:24 Відповісти
На Х Й у це туди
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23.05.2023 22:47 Відповісти
Эту макаку отправить в Сухуми, на расплод.
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23.05.2023 23:09 Відповісти
Великие африканские геополитики. До чего толерастия дощла.
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23.05.2023 23:45 Відповісти
Ці президенти повинні на пальмах сидіти , а не вирішувати нам ,
що робити 😠
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24.05.2023 00:02 Відповісти
Африканские людоеды решили помочь пропетлять кацапским?
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24.05.2023 05:56 Відповісти
До полноты картины не хватает мирного плана от антарктических пингвинов
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24.05.2023 05:57 Відповісти
А что президент Бамбуча советует?
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24.05.2023 07:23 Відповісти
Для
України країни
Африки не мають ніякого значення вони для РФ мають значення тому і допомагають Путіну
Менше треба звертати увагу на ці країни
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24.05.2023 08:12 Відповісти
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