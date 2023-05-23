"Мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з РФ навіть без виведення окупаційних військ з України, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Африканські лідери пропонують Україні розпочати мирні переговори з РФ навіть без виведення військ з території України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила адміністрація президента ПАР Сиріла Рамафоси.
"Шість африканських лідерів пропонують, щоб Україна погодилася розпочати мирні переговори з Росією, навіть якщо російські війська залишаються на її території", - пише видання.
"По-перше, йдеться про припинення бойових дій. По-друге, це основа для тривалого миру", - сказав речник Рамафоси Вінсент Магвенья.
Водночас посол України в ПАР Любов Абравітова наголосила, що жодних переговорів з РФ, поки окупанти залишаються на території України не буде.
"Мій президент дуже чітко дав зрозуміти... (Не буде) жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказала дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Но потом чернокожие убили белых (часть успела выехать), построили трон, усадили туда нельсона *******, уничтожили промышленность, разрушили и заSRали города и празднуют победу над апартеидом по сей день. Периодически дохнут с голоду, зато асвабадилесь ат каланизатарав.
Наглядный пример, к чему ведёт BLACK LIVES MATTER.
Сейчас их братья и сОстры по цвету шкуры добиваются того же для США
Виявляється, ще буває стадія "хай стріляють, давайте вже мирні переговори" . Made in Africa
Хай поки потренується туалетним паміром користуватися.
- На «первое» - «второе» рассчитайс
фюрерпрезидент дуже чітко дав зрозуміти.. (с)
що робити 😠
України країни
Африки не мають ніякого значення вони для РФ мають значення тому і допомагають Путіну
Менше треба звертати увагу на ці країни