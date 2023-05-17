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Новини
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Білий дім про мирну ініціативу ПАР: Спочатку це має схвалити Україна

джон,кірбі

Будь-яка мирна ініціатива щодо війни Росії проти України насамперед має бути схвалена Україною.

Про це заявив на брифінгу речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Кірбі попросили прокоментувати заяву президента Південної Африки Сиріла Рамафоси про те, що нібито президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися на шестисторонні переговори з африканськими лідерами, спрямовані на підготовку мирної угоди.

Читайте: Президент ПАР Рамафоса: Зеленський та Путін погодилися на мирну делегацію переговорників з Африки

"Ми підтримали б будь-яку мирну пропозицію третьої сторони, якщо вона заслуговує на довіру, є здійсненною і стійкою. І для того щоб ці три речі мали місце, це має бути підтримане президентом Зеленським та українським народом. Нічого про Україну без України", - сказав представник Білого дому.

Він підкреслив, що будь-яка мирна ініціатива щодо війни Росії проти України має ґрунтуватися на точці зору України, на Статуті ООН та мирному плані Зеленського.

Також читайте: Ми погодилися прийняти місію африканських лідерів щодо мирних переговорів про завершення війни, - ОП

"Це має починатися з підтримки президента Зеленського та його пропозиції з 10 пунктів, принаймні з посиланням на нього, та бути частиною цього фрейму", - сказав речник адміністрації президента США.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти делегацію мирних переговорників, сформовану лідерами країн Африки. Це підтвердили в Офісі президента.

Автор: 

США (22713) ПАР (157) Кірбі Джон (526) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+8
А буркіна-фасо нічого промичати не хочуть??
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17.05.2023 09:58
+8
Винні знову будуть Байден або Порошенко
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17.05.2023 10:07
+7
Вы там ***** совсем *********,инициатива примирения от Африки ?вы серьезно?
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17.05.2023 10:07
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А буркіна-фасо нічого промичати не хочуть??
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17.05.2023 09:58 Відповісти
Кстати заметил, что все говорящие головы в Украине (кулеба, Данилав, Подоляк и другие) говорят и подчеркивают именно "мирный план Зеленского", "Формула Зеленского". Это я так понимаю они так говорят, что если случится какая-нибудь херня, то виноватым зделают исключительно Боневтика
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17.05.2023 10:01 Відповісти
Винні знову будуть Байден або Порошенко
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17.05.2023 10:07 Відповісти
А тут і так без варіантів-винятків, та й не зроблять, він вже є, той самий - Боневтік Оманський Шашликович.
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17.05.2023 10:08 Відповісти
ну а хто має бути винен ??? Порошенко ???
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17.05.2023 10:14 Відповісти
Ну поговорить можно. Интересно какие это 6 стран ?
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17.05.2023 10:01 Відповісти
Дуже хороше питання. Враховуючи, що ПАР фактично підтримала Росію, і ймовірно продала їм якесь військове спорядження, то цікаво, чи не будуть інші 5 країн теж проросійськими? Тоді думаю, "мирного" в цьому плані буде лише вимога до нас - роззброїтись.
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17.05.2023 10:11 Відповісти
А африканские племенные союзы и изолированные племена с амазонки когда выступят с мирными инициативами?
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17.05.2023 10:01 Відповісти
Вы там ***** совсем *********,инициатива примирения от Африки ?вы серьезно?
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17.05.2023 10:07 Відповісти
Цікаво? А чи виступала де і коли Африка в якості примирювача? Але це ж так в стилі аля-блаЗЕнь: "ВПЕРШЕ, вперше за 30 років... і далі по тексту".
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17.05.2023 10:11 Відповісти
Вони там в себе в Африці ніяк примиритись не можуть, а беруться примирити війну в Європі? Це ви серйозно?!
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17.05.2023 10:13 Відповісти
Неоднократно замечено, что чем в большем дерьмище живут люди, тем охотнее они лезут учить живущих в чистоте, как правильно жить.
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17.05.2023 10:24 Відповісти
хай до ***** їдуть та накажуть йому вивести війська та передадуть його Міжнародного кримінальному суду в Гаазі! От тоді поговоримо! поки цього нема - нема і зерна для Африки і ніяких перемовин.
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17.05.2023 10:17 Відповісти
Будь-яка мирна ініціатива щодо війни Росії проти України насамперед має бути схвалена Україною. (єрмаком,фсб і куйлом)
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17.05.2023 10:21 Відповісти
Єрмак вже схвалив.
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17.05.2023 11:11 Відповісти
Папуаси які триста років як злізли з дерева будуть вирішувати долю народу та країни якій більше тисячі років! Це що за лютий треш??? Одні в себе порядок навести не можуть, а інші шукають дурніших від себе щоб було потім на кого провину скинути.
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17.05.2023 10:26 Відповісти
Що задумав зе-буратіно козлмойського цирку, погодившись на африканський мирний план від країни, яка постачає кремлю зброю, шукає тепле містечко куди з'їбатися?
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17.05.2023 10:43 Відповісти
Нах цих нігерів взагалі приймати??? Ви та в жОПІ нормальні??
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17.05.2023 10:45 Відповісти
 
 