Білий дім про мирну ініціативу ПАР: Спочатку це має схвалити Україна

Будь-яка мирна ініціатива щодо війни Росії проти України насамперед має бути схвалена Україною.

Про це заявив на брифінгу речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Кірбі попросили прокоментувати заяву президента Південної Африки Сиріла Рамафоси про те, що нібито президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися на шестисторонні переговори з африканськими лідерами, спрямовані на підготовку мирної угоди.

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"Ми підтримали б будь-яку мирну пропозицію третьої сторони, якщо вона заслуговує на довіру, є здійсненною і стійкою. І для того щоб ці три речі мали місце, це має бути підтримане президентом Зеленським та українським народом. Нічого про Україну без України", - сказав представник Білого дому.

Він підкреслив, що будь-яка мирна ініціатива щодо війни Росії проти України має ґрунтуватися на точці зору України, на Статуті ООН та мирному плані Зеленського.

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"Це має починатися з підтримки президента Зеленського та його пропозиції з 10 пунктів, принаймні з посиланням на нього, та бути частиною цього фрейму", - сказав речник адміністрації президента США.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти делегацію мирних переговорників, сформовану лідерами країн Африки. Це підтвердили в Офісі президента.