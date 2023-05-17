Білий дім про мирну ініціативу ПАР: Спочатку це має схвалити Україна
Будь-яка мирна ініціатива щодо війни Росії проти України насамперед має бути схвалена Україною.
Про це заявив на брифінгу речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Кірбі попросили прокоментувати заяву президента Південної Африки Сиріла Рамафоси про те, що нібито президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися на шестисторонні переговори з африканськими лідерами, спрямовані на підготовку мирної угоди.
"Ми підтримали б будь-яку мирну пропозицію третьої сторони, якщо вона заслуговує на довіру, є здійсненною і стійкою. І для того щоб ці три речі мали місце, це має бути підтримане президентом Зеленським та українським народом. Нічого про Україну без України", - сказав представник Білого дому.
Він підкреслив, що будь-яка мирна ініціатива щодо війни Росії проти України має ґрунтуватися на точці зору України, на Статуті ООН та мирному плані Зеленського.
"Це має починатися з підтримки президента Зеленського та його пропозиції з 10 пунктів, принаймні з посиланням на нього, та бути частиною цього фрейму", - сказав речник адміністрації президента США.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти делегацію мирних переговорників, сформовану лідерами країн Африки. Це підтвердили в Офісі президента.
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