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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми погодилися прийняти місію африканських лідерів щодо мирних переговорів про завершення війни, - ОП

жовква

Президент України Володимир Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, яку приводить Sky News.

За його словами, український президент погодився прийняти місію африканських лідерів щодо можливого мирного плану, про яку заявляв раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса.

"Війна йде на території України. Тому єдиним планом є і буде український план", - додав Жовква.

Він додав, що Україна готова вислухати пропозиції деяких країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ПАР Рамафоса: Зеленський та Путін погодилися на мирну делегацію переговорників з Африки

"Ми знаємо про китайські ідеї. Минулого тижня Київ відвідав представник президента Бразилії. Усі пропозиції будуть розглянуті", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Жовква зауважив, що єдиним реалістичним планом, який Україна прийме та реалізує разом зі своїми партнерами по всьому світу, це "формула миру" Зеленського.

У ПАР сьогодні заявили, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником російського агресора

Автор: 

Африка (306) перемовини (2865) ПАР (157) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+34
"Коли ваші друзі пропонують бути посередниками з ворогами, то, значить, вони вже домовились" А.Капоне
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16.05.2023 21:55
+31
До чого тут Африка? Вони не поплутали? Хай доєднуються до санкцій
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16.05.2023 21:52
+31
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16.05.2023 21:58
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А хто там про контрнаступи ?
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16.05.2023 21:50 Відповісти
У Украины недостаточно военной техники для контрнаступления, - замглавы ОП Игорь Жовква
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16.05.2023 21:52 Відповісти
"Коли ваші друзі пропонують бути посередниками з ворогами, то, значить, вони вже домовились" А.Капоне
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16.05.2023 21:55 Відповісти
Відколи "африканці" на зразок президента ПАР стали нашими друзями? Максимум - нейтральні, а загалом з кацапами завжди вась-вась були.
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16.05.2023 22:41 Відповісти
Мені одному здається, що Зеленський і ОП не хочуть контрнаступу?? Складається таке враження, що Боня розуміє, що якщо буде контрнаступ, то він может бути успішним. А якщо він буде успішним, це може прискорить закінчення війни. А Зеленський свідом, чи несвідомо дуже боїться закінчення війни. Бо тоді прийдеться скасувати військовий стан, який дає йому безмежну владу. І можливо прийдеться відповідати за підготовку до війни.
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16.05.2023 22:13 Відповісти
Що ви, воно пропозиції сортування проводить, а позиція може бути тільки України. Решта просто втрата часу чи его.
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16.05.2023 21:56 Відповісти
Кацапа спитати забули
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16.05.2023 22:42 Відповісти
До чого тут Африка? Вони не поплутали? Хай доєднуються до санкцій
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16.05.2023 21:52 Відповісти
Кино и немцы негры
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16.05.2023 21:55 Відповісти
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16.05.2023 21:52 Відповісти
А ці лідери привезуть, обіцяних тобою, 3 млрд. доларів Оманських інвестицій?
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16.05.2023 21:52 Відповісти
🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
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16.05.2023 21:53 Відповісти
Виявляється все вирішують африканці.Зеленський погодився,значить збудеться пророцтво Путанова що Крим буде звільнений до кінця весни.
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16.05.2023 21:54 Відповісти
Людожери з племені мумба-юмба за мир!!!
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16.05.2023 21:55 Відповісти
Кажется мы уже такое проходили. Гоните нах. етих обезьян прокацапленных. Они не за миром пришли а за нами.
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16.05.2023 21:55 Відповісти
Так приймають не тільки місію африканських лідерів, а і місію засрахи? А якже не проводити перемовини? Що нагадали про Оманські договорняки і поткутили флешкою, на якій все записано?
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16.05.2023 21:56 Відповісти
щас будут еще с африканскими инициативами все лето ознакамливаться...контнаступ подождет
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16.05.2023 21:56 Відповісти
А вообще классно вы, кацапы, верещите от одной только мысли о контрнаступе. И это "мы ещё ничего не начинали"
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16.05.2023 22:10 Відповісти
падло сипе путєнськими цитатами...
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16.05.2023 22:20 Відповісти
До чого тут зеленський до контрнаступу? Його ніхто й не збирався проводити раніше
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16.05.2023 22:58 Відповісти
как только рашку поставили раком и смазали дупло вазелином, как отовсюду побежали "миротворцы"...... интересно, а где все они были с 24.02.22???
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16.05.2023 21:56 Відповісти
с 2014...
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16.05.2023 22:26 Відповісти
тогда уже с 2008.....
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16.05.2023 22:28 Відповісти
ну сойдемся посередине
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16.05.2023 22:32 Відповісти
у дихлофоса еда заканчивается, и очень надо пароходы с зерном в Кейптаун, а то волнения могут начаться. Поэтому надо что бы мы перестали стрелять.
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16.05.2023 21:57 Відповісти
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16.05.2023 21:58 Відповісти
Це ті підери ПАР, які постачали раші зброю? Папа-мама римські, китайській посланець и тепер нігери. Цирк, шапіто і хупца в одному флаконі.
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16.05.2023 21:58 Відповісти
тем временем боевики Арохамии в Запорожье атаковали
бойцов ВСУ, слугинародс = падаль
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16.05.2023 22:00 Відповісти
откуда инфа про "арахамИИ"?
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16.05.2023 22:27 Відповісти
Всё руководство местной тер обороны примчалось на расследование этого

инцидента.Видимо без бойцов тер обороны там не обошлось.Хотя инфы пока мало и всё мутно очень...
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17.05.2023 00:23 Відповісти
То да, мір в Африці *******
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16.05.2023 22:00 Відповісти
Миссию африканских (л)идеров встретил завхоз ОПы с плакатом "Зимбабве маст би фри" ....
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16.05.2023 22:01 Відповісти
Ще з Афганістану не вистачало посередників 😁
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16.05.2023 22:02 Відповісти
Арфы нет, несите бубен
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16.05.2023 22:03 Відповісти
Нема куди дітися.

Мусите прийняти цих "лідерів" невідомо чого.

Бо інакше "великі демократії" почнуть вищати про расизм.
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16.05.2023 22:06 Відповісти
HĻeba nada
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16.05.2023 22:09 Відповісти
Nesakyk nieka braliukas,makatatumbu atveš
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17.05.2023 07:30 Відповісти
якийсь кіздєц відбувається
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16.05.2023 22:10 Відповісти
Правильно. потрібно показувати всьому світу, що ми завжди готові до переговорів. щоб кацапська пропаганда мала менше приводів на весь світ трубити, що ми тільки за війну і прочий брєд. Тому потрібно приймати ці делегації - китайську, африканську, ватіканську та інші. І цим делегаціям чітко і твердо донести нашу позицію з відновлення українського суверенітету на усій території України, визнаній світовою спільнотою згідно Статуту ООН з послідуючим виведенням кацапських окупаційних військ, покаранням усіх воєнних злочинців і виплатою кацапами усіх репарацій.
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16.05.2023 22:10 Відповісти
Зебізянка братів по розуму знайшла? Цей ******* зрипатий ішак вже заїбав, просто слів немає!
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16.05.2023 22:11 Відповісти
Хаи ідуть до рашки і вбалтують шоб вона виишла з Украіни -- ім це не вдається то хаи ідуть нах -- для чого ім вперед пертися до Украіни .
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16.05.2023 22:14 Відповісти
Речник президента України Сергій Никифоров. За що воно зарплату отримує?
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16.05.2023 22:14 Відповісти
за ріммінг їрмаку і ваві-зелупі
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16.05.2023 22:15 Відповісти
"Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять!
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!"

- хоть так понятно?, аниматоры-аматоры-про.батели, моножлобшинство зелёное
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16.05.2023 22:19 Відповісти
Надо принять иначе парашка будет орать что ми не хотим мира.
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16.05.2023 22:22 Відповісти
А ,кто обращает внимание на страну террористку ивоенных преступников , Украине нужно освобождать свои земли , а не тратить время на пустопорожний свистеж в пользу рашистов !
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17.05.2023 01:31 Відповісти
Таки мутять тварі підкилимні договорняки. Бо якщо може бути тільки український план, то яким *** боком до нього Африка? Це можуть хавать тільки зебарани.
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16.05.2023 22:23 Відповісти
А друзі Дерьмака з Габона будуть ? Чи тільки зулусами обійдуться ? Дерьмак шукав гарантів і таки знайшов..... Роботяга. Запілять для НЮТ і будуть бити в бубон.
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16.05.2023 22:24 Відповісти
..будут будут,Бананы имей при себе....
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17.05.2023 07:27 Відповісти
Навіщо Україні афро москалі?
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16.05.2023 22:24 Відповісти
Таак, зараз ''бумба-юмба'' з місіпісією. А наступні хто, зелені гомункули з сусідньої галактики? То що , оті що триста років як злізли з дерева будуть вирішувати долю народу і країни якій більше тисячі років???? Зелені обдовбанці , що ви зарази курите?!!!!
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16.05.2023 22:24 Відповісти
Україні 8 тис років , починая з Трипольськой ери.( 6 тис до н е )
Україна - колиска Европи
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17.05.2023 00:15 Відповісти
звісно цей африканський задум лайно, але цікавр що пропонують місцеві диванні дописувачі? Промовчати і проігнорувати? Послати за кораблем? Може якійсь інший варіант який задовольнить?
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16.05.2023 22:30 Відповісти
Завезти їх до Бучі і включити сигнал тривоги
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16.05.2023 23:59 Відповісти
гарна пропозиція, але ж спочатку треба їх...прийняти)
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17.05.2023 10:04 Відповісти
А ти , з яких окопів ?
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17.05.2023 01:34 Відповісти
....видимо вчерас пальмы спустились
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17.05.2023 07:26 Відповісти
Африку подозревают в поставка вооружения РФ, и разговаривать с ними надо, как говорил Шурик "вести разъяснительную работу". Ну или можно забить, а у нас это умеют, особенно элитка блатная из дипломатов, и пусть РФ бырыжит там алмазами и наше же вооружение к себе реэкспортирует.
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16.05.2023 23:06 Відповісти
..польза в том научите этих что из Африки разговаривать
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17.05.2023 07:25 Відповісти
Окрім спіду Африка нічого нам не принесла.
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16.05.2023 23:30 Відповісти
Афрікани доїли зерно, що їм завезли восени, і тепер хочуть другу пайку. Миротворці хе..ові.
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16.05.2023 23:32 Відповісти
Офіс скоро бабуїнів використає, щоб тільки з Пуйлом на перемовини вийти.
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16.05.2023 23:45 Відповісти
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16.05.2023 23:48 Відповісти
Це про боротьбу с корупцією.
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17.05.2023 08:01 Відповісти
Опять нам впаривают колаборацию ! Нет "африканской миссии" Вся Африка под Китаем... ТО есть КИтай напрямую через своего посланника и через форточку ("африкнаская миссия") будет трамбовать на прекращение огня...И все это знают...И V Z это знает...Так зачем он их принимает..зная, что они и к х**лу едут тоже ? Вот - как вы думаете зачем V Z принимает миссию с заведомо неприемлемыми предложениями ? Отгадайте с трёх раз.
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17.05.2023 02:16 Відповісти
Расходімся, контрнаступу не буде. Єрмак с африканцями передасть маляву пуйлу, шо велікій ЗЕ хоче заглянуть в ********* око шоб побачити мир
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17.05.2023 02:32 Відповісти
Нащо йому маляву передавати? В нього прямий зв"язок
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17.05.2023 07:29 Відповісти
А мені здається, що ми їми поснідаємо, або повечеряємо. Гарне афріканське м'ясо без ГМО
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17.05.2023 02:51 Відповісти
...это что за десант университета П Лумумбы??? Что это спустившиеся с деревьев может сказать???
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17.05.2023 07:22 Відповісти
передадут хотелки ***** да и всё.
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17.05.2023 07:47 Відповісти
А Зеля хіба колись був проти ?
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17.05.2023 08:00 Відповісти
от посредничества папы римского отказались, а от посредничества представителей тумбы-юмбы думают больше пользы будет?)
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17.05.2023 07:55 Відповісти
Зелі все одно. Аби тільки в око заглянути.
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17.05.2023 07:58 Відповісти
до чього африка тут? До того що африку контролює Китай. Через африку просуває свій "мирний" план
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17.05.2023 08:22 Відповісти
Дожились до зоопарку.
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17.05.2023 12:48 Відповісти
 
 