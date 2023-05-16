Ми погодилися прийняти місію африканських лідерів щодо мирних переговорів про завершення війни, - ОП
Президент України Володимир Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, яку приводить Sky News.
За його словами, український президент погодився прийняти місію африканських лідерів щодо можливого мирного плану, про яку заявляв раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса.
"Війна йде на території України. Тому єдиним планом є і буде український план", - додав Жовква.
Він додав, що Україна готова вислухати пропозиції деяких країн.
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"Ми знаємо про китайські ідеї. Минулого тижня Київ відвідав представник президента Бразилії. Усі пропозиції будуть розглянуті", - сказав заступник керівника Офісу президента.
Жовква зауважив, що єдиним реалістичним планом, який Україна прийме та реалізує разом зі своїми партнерами по всьому світу, це "формула миру" Зеленського.
У ПАР сьогодні заявили, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.
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немцынегры
бойцов ВСУ, слугинародс = падаль
инцидента.Видимо без бойцов тер обороны там не обошлось.Хотя инфы пока мало и всё мутно очень...
Мусите прийняти цих "лідерів" невідомо чого.
Бо інакше "великі демократії" почнуть вищати про расизм.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!"
- хоть так понятно?, аниматоры-аматоры-про.батели, моножлобшинство зелёное
Україна - колиска Европи