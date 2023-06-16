УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4556 відвідувачів онлайн
Новини Відео
16 439 29

Президента УАФ Павелка відправили до СІЗО. ВIДЕО

Очільника Української асоціації футболу відправили за ґрати щонайменше на 60 днів.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Львова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Суддя Білинська задовольнила клопотання прокуратури про зміну Павелку запобіжного заходу.

Заставу в сумі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія компанія "УАФ Маркетинг", перерахують на користь держави.

Дивіться: Мати керівника УАФ Павелка під час війни стала власницею маєтку за понад $5 млн. ФОТО

Павелко є підозрюваним у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів. В листопаді минулого року його та ще одного фігуранта - генсека УАФ Юрія Записоцього - відправили під арешт із можливістю внесення застави. Після цього за них було внесено дві застави на суму майже 20 мільйонів гривень.

В УАФ справу проти Павелка називають "політичним переслідуванням".

Також читайте: СБУ арештувала в Україні активи російського депутата Зотова на понад 180 млн грн

47-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу із 6 березня 2015 року.

Автор: 

арешт (2526) Андрій Павелко (53) УАФ (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
Та ні, аби по справедливості, то нехай і побільше. Але де відео про затримання баканова, який призначив купу російських офіцерів і агентів ФСБ до СБУ? А де арешт і відос про затримання "патріотів", що розмінували Чонгар, Перекоп і здали ворогу південь? Там суми втрат України набагато більші, чи то другоє?
показати весь коментар
16.06.2023 10:46
+22
Давно туди просився цей дядько....
показати весь коментар
16.06.2023 10:33
+19
Нарешті! Мяч на полі у слідчих та прокурорів! Чекаємо результат
показати весь коментар
16.06.2023 10:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вечір в хату, панове
показати весь коментар
16.06.2023 10:24 Відповісти
Нарешті! Мяч на полі у слідчих та прокурорів! Чекаємо результат
показати весь коментар
16.06.2023 10:25 Відповісти
Оце сильний хід.. головне щоби цей хід був справедливим..
показати весь коментар
16.06.2023 10:26 Відповісти
Давно туди просився цей дядько....
показати весь коментар
16.06.2023 10:33 Відповісти
Зубною щіткою в очко...Гоооол!
показати весь коментар
16.06.2023 10:33 Відповісти
який очільник такий і футбол
показати весь коментар
16.06.2023 10:36 Відповісти
Змішали в Україні бариги ФУТБОЛ з лайном і жирують з цього!!!
За гроші сволота, удивиться!!
показати весь коментар
16.06.2023 10:37 Відповісти
Та ні, аби по справедливості, то нехай і побільше. Але де відео про затримання баканова, який призначив купу російських офіцерів і агентів ФСБ до СБУ? А де арешт і відос про затримання "патріотів", що розмінували Чонгар, Перекоп і здали ворогу південь? Там суми втрат України набагато більші, чи то другоє?
показати весь коментар
16.06.2023 10:46 Відповісти
Я бачу Ви мене зрозуміли!
показати весь коментар
16.06.2023 10:59 Відповісти
Він зять Сергієнко , Нарік його сват
показати весь коментар
16.06.2023 11:15 Відповісти
зелені ублюдки з екс-ригами підривають український футбол
показати весь коментар
16.06.2023 10:42 Відповісти
что ты несёшь!
показати весь коментар
16.06.2023 10:52 Відповісти
Несуть смуту зельоні ,які і сбди хотіли призначить ригів і колаборантів. На даний момент Шуфрич не відсторонений

https://glavcom.ua/sport/news/najvidomisha-sportivna-hazeta-ispaniji-napisala-pro-sprobi-perevorotu-v-ukrajinskij-asotsiatsiji-futbolu-912659.html
показати весь коментар
16.06.2023 10:56 Відповісти
Якщо в чомусь не розбираєшся , то краще посидіть і розібратись , ніж просто писати без бази знань в темі

https://glavcom.ua/sport/news/najvidomisha-sportivna-hazeta-ispaniji-napisala-pro-sprobi-perevorotu-v-ukrajinskij-asotsiatsiji-futbolu-912659.html https://glavcom.ua/sport/news/najvidomisha-sportivna-hazeta-ispaniji-napisala-pro-sprobi-perevorotu-v-ukrajinskij-asotsiatsiji-futbolu-912659.html

https://ukrfootball.ua/news/pavelka-oficiino-pereobrano-chlenom-vikonkomu-uyefa-vidomii-termin-povnovazhen-prezidenta-uaf/
показати весь коментар
16.06.2023 10:57 Відповісти
https://tsn.ua/prosport/sud-zaboroniv-pavelku-pereobiratisya-do-uyefa-detali-guchnoyi-spravi-2294866.html https://tsn.ua/prosport/sud-zaboroniv-pavelku-pereobiratisya-do-uyefa-detali-guchnoyi-spravi-2294866.html


https://ukrfootball.ua/news/pavelka-oficiino-pereobrano-chlenom-vikonkomu-uyefa-vidomii-termin-povnovazhen-prezidenta-uaf/
показати весь коментар
16.06.2023 11:03 Відповісти
Пан Павелко має велечезний досвід в плані взаємодії з суддями. І хоча це в більшості своїй футбольні арбітри, алгоритм все одно напрацьований. Викрутиться в додатковий час.
показати весь коментар
16.06.2023 10:43 Відповісти
Якщо забирають заставу,то можливо було порушення.Але про це нічого не пишуть,чому?
То шо дядько цей гамно,це одно,але закон є закон.....
показати весь коментар
16.06.2023 10:48 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 11:00 Відповісти
Не зрозуміло, яким чином і за що забрали заставу.
Тепер риги суркіси будуть просовувати свою кандидатуру?
показати весь коментар
16.06.2023 11:05 Відповісти
Та він і так під рижим давно ходить
показати весь коментар
16.06.2023 12:00 Відповісти
Діяльність УАФ давно потрібно було розслідувати але це ж підніме хвилю що зачепить Суркісів-ригів, Ахмєта-світлосяйного...
Тому це більше схоже на публічну догану, бо "десь" "щось" для "когось" зажав.
показати весь коментар
16.06.2023 11:08 Відповісти
Завод собственность братьев, они порешали делать поля по бюджету. Но Павелко взял на себя. Братья выписали "билет на войну", ОПа поддержала. Ему "предьявы" за завод и за бабки Федерация (финанс за сборные). На 10 хватит.
показати весь коментар
16.06.2023 11:08 Відповісти
1) При чому тут районний Львівський суд
2) Чому не повернули заставу
показати весь коментар
16.06.2023 11:14 Відповісти
Цей Павелко максимально зашкварений персонаж, а тема із рокраданням по заводу із виготовлення штучної трави взагалі давня. Подивимося як буде, але можливо крига таки скресла.
показати весь коментар
16.06.2023 11:22 Відповісти
схема павелка тупая как сам павелко - германское оборудование стоимостью 6,5 млн. дол. купил через арабскую прокладку по цене 7,5 млн., причем даун сфоткался на отдыхе с директором арабом потом стало мало решил и сырье возить с германии через арабов...
показати весь коментар
16.06.2023 12:19 Відповісти
Тепер головне, щоб довели діло, не розвалили до суду. А суд виніс справедливий, непідкупний вирок.
показати весь коментар
16.06.2023 12:40 Відповісти
Знаючи, до справу замутили суркіси та портнови, які вивозять за кордон чемодани доларів та швейцарських годинників, я б на місці деяких дурників не сильно радів.
показати весь коментар
16.06.2023 13:09 Відповісти
 
 