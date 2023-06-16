Президента УАФ Павелка відправили до СІЗО. ВIДЕО

Очільника Української асоціації футболу відправили за ґрати щонайменше на 60 днів.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Львова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Суддя Білинська задовольнила клопотання прокуратури про зміну Павелку запобіжного заходу.

Заставу в сумі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія компанія "УАФ Маркетинг", перерахують на користь держави.

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Павелко є підозрюваним у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів. В листопаді минулого року його та ще одного фігуранта - генсека УАФ Юрія Записоцього - відправили під арешт із можливістю внесення застави. Після цього за них було внесено дві застави на суму майже 20 мільйонів гривень.

В УАФ справу проти Павелка називають "політичним переслідуванням".

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47-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу із 6 березня 2015 року.