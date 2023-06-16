Президента УАФ Павелка відправили до СІЗО. ВIДЕО
Очільника Української асоціації футболу відправили за ґрати щонайменше на 60 днів.
Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Львова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
Суддя Білинська задовольнила клопотання прокуратури про зміну Павелку запобіжного заходу.
Заставу в сумі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія компанія "УАФ Маркетинг", перерахують на користь держави.
Павелко є підозрюваним у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів. В листопаді минулого року його та ще одного фігуранта - генсека УАФ Юрія Записоцього - відправили під арешт із можливістю внесення застави. Після цього за них було внесено дві застави на суму майже 20 мільйонів гривень.
В УАФ справу проти Павелка називають "політичним переслідуванням".
47-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу із 6 березня 2015 року.
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https://glavcom.ua/sport/news/najvidomisha-sportivna-hazeta-ispaniji-napisala-pro-sprobi-perevorotu-v-ukrajinskij-asotsiatsiji-futbolu-912659.html
https://glavcom.ua/sport/news/najvidomisha-sportivna-hazeta-ispaniji-napisala-pro-sprobi-perevorotu-v-ukrajinskij-asotsiatsiji-futbolu-912659.html https://glavcom.ua/sport/news/najvidomisha-sportivna-hazeta-ispaniji-napisala-pro-sprobi-perevorotu-v-ukrajinskij-asotsiatsiji-futbolu-912659.html
https://ukrfootball.ua/news/pavelka-oficiino-pereobrano-chlenom-vikonkomu-uyefa-vidomii-termin-povnovazhen-prezidenta-uaf/
https://ukrfootball.ua/news/pavelka-oficiino-pereobrano-chlenom-vikonkomu-uyefa-vidomii-termin-povnovazhen-prezidenta-uaf/
То шо дядько цей гамно,це одно,але закон є закон.....
Тепер риги суркіси будуть просовувати свою кандидатуру?
Тому це більше схоже на публічну догану, бо "десь" "щось" для "когось" зажав.
2) Чому не повернули заставу