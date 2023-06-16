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Розмінування ворожого мінного поля за допомогою американської системи M58 MICLIC на запорізькому напрямку. ВIДЕО

На запорізькому напрямку українські воїни роблять проходи у ворожих мінних полях за допомогою американської системи M58 MICLIC.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі бійці опублікували одночасну роботу відразу кількох систем M58 MICLIC.

"Кадри застосування відразу кількох американських систем розмінування M58 MICLIC для проходу в мінних полях на Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від Німеччини ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1

Автор: 

Запорізька область (3634) розмінування (994)


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Топ коментарі
+33
GOD bless AMERICA! Щира подяка США за усю допомогу та підтримку! Слава Україні!
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16.06.2023 11:58
+33
Такой штукой хорошо посадки зачищать. Один раз гупнет и посадка чистая от колорадов как операционный стол. И не нужно посылать людей на штурмы по два-три дня
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16.06.2023 12:00
+16
Cмерть москалям!
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16.06.2023 11:58
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Полонених гадів попереду метрів на 300 і най валять по своїм "засівам".
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16.06.2023 11:57 Відповісти
Міни протитанкові, гади пройдуть... 😕
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16.06.2023 11:59 Відповісти
Да -- сила -- стільки збережених життів .
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16.06.2023 11:58 Відповісти
Cмерть москалям!
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16.06.2023 11:58 Відповісти
GOD bless AMERICA! Щира подяка США за усю допомогу та підтримку! Слава Україні!
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16.06.2023 11:58 Відповісти
You are welcome! We support Ukraine!
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16.06.2023 12:41 Відповісти
Такой штукой хорошо посадки зачищать. Один раз гупнет и посадка чистая от колорадов как операционный стол. И не нужно посылать людей на штурмы по два-три дня
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16.06.2023 12:00 Відповісти
+💯!
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16.06.2023 12:02 Відповісти
Нажаль рашисти про це здогадалися давно, а у нас напевно не так багато цих систем.
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16.06.2023 12:03 Відповісти
Ето наверное самое примитивное оружие которое можно придумать. И почему его у нас нет массово ето вопрос. Откуда у нас вообще тогда руки растут если за 10 лет войны не смогли наладить его производство
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16.06.2023 13:09 Відповісти
Слава Захисникам України!!!
Кари, московитам ***** та їх опозажопникам у ВРУ, страшної кари!
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16.06.2023 12:01 Відповісти
Все гарно, але кацапи можуть дистанційно замінувати знову.

Треба ставити димові завіси!
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16.06.2023 12:01 Відповісти
Поля заросли бур"яном, а там повинен зріти врожай.
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16.06.2023 12:03 Відповісти
Хто не заховався - я не винуватий.
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16.06.2023 12:03 Відповісти
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16.06.2023 12:09 Відповісти
Використовує лінійний вибуховий заряд ракетного типу, який забезпечує можливість розмінування «впритул»https://uk.wikipedia.org/wiki/M58_MICLIC#cite_note-Bellavia2012-1 [1] . УР ефективний проти протипіхотних мін зі звичайним запалом і, коли підривається, забезпечує смугу 8 на 100 метрів
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16.06.2023 12:09 Відповісти
А русняві опорники можно так орків смажити? ???
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16.06.2023 12:16 Відповісти
звісно що можна, тільки піди підійди до противника на відстань меншу 1 км з тонною тротилу. і практично без захисту.
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16.06.2023 12:26 Відповісти
Моцкали пишут шо были замечены бесбашенные украинцы, которые на БТР с V-образным днищем на полной скорости по минному полу носились зигзагами, пока не подорвались. Но экипаж остается живой.
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16.06.2023 12:51 Відповісти
Не зрозумів правда як це працює.
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16.06.2023 12:58 Відповісти
Эти опыты не рекомендуют повторять в домашних условиях
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16.06.2023 13:31 Відповісти
УР-77
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16.06.2023 18:34 Відповісти
Головне, щоб завжди дотримувалися максимальних заходів маскування під час підготовки таких операцій. Бо якщо підари визначать місцезнаходження цієї машини з зарядом, чи окремо заряда, запустять дешевий фпв-дрон, то тоді буде горе. Бо там 800 кг с4 в одному заряді довжиною 107 метрів.
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16.06.2023 13:15 Відповісти
Такое плотное и массовое минирование применено рашистами впервые в мире. (даже во время второй мировой такого не было). С учетом того, что последние 30 лет мир разоружался (кроме стран "оси зла"), противоминные системы: 1. Имеются, мягко говоря, в недостаточных кол-вах 2. Технически, их никто не развивал и не совершенствовал, т.е. это устаревшие технологии 70-80х годов прошлого века.
Эта война вскрыла огромное кол-во просчетов и недоработок в западном оборонном планировании ...
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16.06.2023 13:25 Відповісти
 
 