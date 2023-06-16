Розмінування ворожого мінного поля за допомогою американської системи M58 MICLIC на запорізькому напрямку. ВIДЕО
На запорізькому напрямку українські воїни роблять проходи у ворожих мінних полях за допомогою американської системи M58 MICLIC.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі бійці опублікували одночасну роботу відразу кількох систем M58 MICLIC.
"Кадри застосування відразу кількох американських систем розмінування M58 MICLIC для проходу в мінних полях на Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+33 Darnytsya Kyiv
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+16 Лариса Немезида #551154
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