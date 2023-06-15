Україна отримала від Німеччини ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1

Німеччина передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1.

Про це повідомляє сайт німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У списку вже наданої Берліном військової допомоги з'явилися такі оновлення:

→ чотири броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (до цього було передано дві);

→ 23 тягачі 8x8 HX81 та 18 напівпричепів (до цього було передано 21/16);

→ 108 вантажівок Zetros (до цього було передано 92).

Wisent 1 – броньована інженерна машина для розмінування, що базується на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання БРЕМ Wisent 1 – робити проходи у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб по ній змогли пройти піхотинці. Зазвичай у таких машин ширина розмінування становить від 2,5 до 2,6 м.

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