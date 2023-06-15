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Новини Допомога Україні
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Україна отримала від Німеччини ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1

брем,wisent1

Німеччина передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1.

Про це повідомляє сайт німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У списку вже наданої Берліном військової допомоги з'явилися такі оновлення:
→ чотири броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (до цього було передано дві);
→ 23 тягачі 8x8 HX81 та 18 напівпричепів (до цього було передано 21/16);
→ 108 вантажівок Zetros (до цього було передано 92).

Wisent 1 – броньована інженерна машина для розмінування, що базується на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання БРЕМ Wisent 1 – робити проходи у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб по ній змогли пройти піхотинці. Зазвичай у таких машин ширина розмінування становить від 2,5 до 2,6 м.

Також читайте: Німеччина і Польща створять станцію техобслуговування німецької військової техніки, яку направляють Україні

Автор: 

Німеччина (7378) розмінування (994)


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Топ коментарі
+12
Щиро дякуємо, друзі.
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16.06.2023 00:07
+10
Кожна країна НАТО має віддати все можливе Україні, а може і більше.
Бо саме Україна втілює в життя завдання всього блоку НАТО - вбиває комуністично-кгбшного монстра!
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16.06.2023 00:03
+6
Дякуємо!!!
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16.06.2023 01:36
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Кожна країна НАТО має віддати все можливе Україні, а може і більше.
Бо саме Україна втілює в життя завдання всього блоку НАТО - вбиває комуністично-кгбшного монстра!
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16.06.2023 00:03 Відповісти
Якщо Україна сьогодні віддасть Київ на поталу зеболота,то ваш монстр отримає підтримку і іменно від Зеленського.
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16.06.2023 00:16 Відповісти
Лозунги добре діло, але лозунги в Цензорі европейці точно не читають. Зато читають і слухають массову російську пропаганду, а українська, прфесійна- повністтю відсутня. От і всі лозунги.
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16.06.2023 01:40 Відповісти
Спецслужби читають... Доповідають.
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16.06.2023 03:53 Відповісти
Ти прочитав , про що саме написано? До чого тут "спецслужби"? Спецслужби кладуть на стіл головним політикам - аналітичні записки, а мова йде про масову прпаганду серед населення. Різницю розумієш?
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16.06.2023 10:58 Відповісти
И о чём сейчас вещает массова пропаганда?
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16.06.2023 12:09 Відповісти
Що ти ведмедчуківський троль
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16.06.2023 16:29 Відповісти
Вкраинская.
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16.06.2023 12:10 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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16.06.2023 00:07 Відповісти
Дякуємо!!!
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16.06.2023 01:36 Відповісти
Мы их как раз и теряем под обстрелами,так что присылайте еще.
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16.06.2023 07:25 Відповісти
А Мар'янка Безумна нам ці машинки покаже ?
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16.06.2023 07:39 Відповісти
Ну якщо ви рашисти - так.
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16.06.2023 08:34 Відповісти
 
 