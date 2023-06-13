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Німеччина (7091) Польща (8255)

Німеччина і Польща створять станцію техобслуговування німецької військової техніки, яку направляють Україні

танк,один,леопард,leopard

Німеччина і Польща наближаються до укладення угоди про створення станції техобслуговування військової техніки німецького виробництва, яку направляють Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Переговори на цю тему завершаться до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Цю станцію використовуватимуть для постачання вкрай потрібних запчастин для зібраної у ФРН техніки", - інформує агентство Bloomberg із посиланням на посла Німеччини у Варшаві Томаса Баггера..

Напередодні про швидке успішне завершення цих переговорів повідомляв канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Bloomberg нагадує, що аналогічні центри технічного обслуговування раніше розгорнули у Словаччині та Румунії. Так, у квітні німецький телеканал NTV повідомляв, що німецький оборонний концерн Rheinmetall AG створював такий об'єкт у Румунії в районі населеного пункту Сату-Маре на румунсько-українському кордоні. Зокрема, на цьому об'єкті, який має відігравати центральну роль у забезпеченні боєздатності західних озброєнь для України, можна буде обслуговувати танки Leopard 2 і Challenger, самохідні гаубиці, БМП, бронетранспортери та військові вантажівки.

Також читайте: В Польщі цьогоріч з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS, - Блащак. ФОТО

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надеюсь внимательно отнесутся к подбору персонала...потому что в таком производстве даже в одиночку можно нанести огромный урон...
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13.06.2023 21:49 Відповісти
 
 