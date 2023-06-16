Бійці Покровського батальйону Донецької бригади ТрО дроном-камікадзе знищили ворожих кулеметників. ВIДЕО

Бійці Покровського батальйону Донецької бригади ТрО за допомогою дрона-камікадзе знищили позицію ворожих кулеметників.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис успішної атаки тероборонівців.

"Покровський батальйон, що входить до складу Донецької бригади ТрО, продемонстрував високий рівень бойової майстерності, застосовуючи дрон-камікадзе для ураження ворожого укриття та кулеметного розрахунку", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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