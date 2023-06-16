УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4572 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 095 9

Бійці Покровського батальйону Донецької бригади ТрО дроном-камікадзе знищили ворожих кулеметників. ВIДЕО

Бійці Покровського батальйону Донецької бригади ТрО за допомогою дрона-камікадзе знищили позицію ворожих кулеметників.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис успішної атаки тероборонівців.

"Покровський батальйон, що входить до складу Донецької бригади ТрО, продемонстрував високий рівень бойової майстерності, застосовуючи дрон-камікадзе для ураження ворожого укриття та кулеметного розрахунку", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три ворожі гаубиці Мста-С одночасно вибухають після прильоту ракет HIMARS на російські позиції в Донецькій області. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

безпілотник (4201) знищення (7313) Бутусов Юрій (3598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодці хлопці, круто
показати весь коментар
16.06.2023 12:11 Відповісти
Кулеметник відправлений до Кобзона
показати весь коментар
16.06.2023 12:25 Відповісти
"Дpoчи пулеметчик на синий платочек!"
показати весь коментар
16.06.2023 13:25 Відповісти
Тільки ТАК їх падлюк!!
показати весь коментар
16.06.2023 12:31 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 13:23 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
16.06.2023 13:08 Відповісти
Слава Захисникам України-Героям Слава!
А уявіть "якийсь" дурачок замість яець по 17грн., налагодив би масове виробництво таких дронів для ЗСУ.....МРІЇ....
показати весь коментар
16.06.2023 13:14 Відповісти
а що там про проблеми з завезенням дронiв з Польщи завдяки дебiльним укр. законам? Вирiшили чи лiчильник мертвих солдат ще не перешагнув критичну позначку?
показати весь коментар
16.06.2023 23:23 Відповісти
И не надо Александра Матросова
показати весь коментар
16.06.2023 14:57 Відповісти
 
 