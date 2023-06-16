Знищення БМП-3 з додатковим комплектом захисту дроном-камікадзе "PEGAS+" поблизу Мар’їнки. ВIДЕО

Українські воїни знищили російська БМП-3 з додатковим комплектом захисту дроном-камікадзе "PEGAS+".

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис успішної атаки українських бійців.

"Російська БМП-3 з додатковим комплектом захисту була знищена FPV дроном-камікадзе PEGAS+ поблизу міста Мар'їнка в Донецькій області", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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