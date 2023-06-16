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17 072 24

Знищення БМП-3 з додатковим комплектом захисту дроном-камікадзе "PEGAS+" поблизу Мар’їнки. ВIДЕО

Українські воїни знищили російська БМП-3 з додатковим комплектом захисту дроном-камікадзе "PEGAS+".

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис успішної атаки українських бійців.

"Російська БМП-3 з додатковим комплектом захисту була знищена FPV дроном-камікадзе PEGAS+ поблизу міста Мар'їнка в Донецькій області", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Покровського батальйону Донецької бригади ТрО дроном-камікадзе знищили ворожих кулеметників. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7313) Бутусов Юрій (3598) дрони (4751) БМП (413)


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Топ коментарі
+41
Вже бачу друге відео з PEGAS+. Доволі сильна зброя. Так тримати, хлопці.
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16.06.2023 13:42
+24
Башта не підвела рвонула в вись!! Аерокосміческіє войска фтарой мєфгалактіческой)))
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16.06.2023 13:46
+18
ЦІ PEGAS+ нефігово заряджені, ціль гарантовано знищується з першого влучання. Мої компліменти розробникам.
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16.06.2023 14:10
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Вже бачу друге відео з PEGAS+. Доволі сильна зброя. Так тримати, хлопці.
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16.06.2023 13:42 Відповісти
Напрасно хвастаюцца, лишнее это.
Увидит Михаил Боппосов и наделает таких жэ дронов для лаптевзутых.
У ниво элементной базы дохренища.
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16.06.2023 21:19 Відповісти
Мабуть їхали на шашлики до Зями.
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16.06.2023 13:42 Відповісти
Башта не підвела рвонула в вись!! Аерокосміческіє войска фтарой мєфгалактіческой)))
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16.06.2023 13:46 Відповісти
МегаФалический!,,,,)),,,
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16.06.2023 15:39 Відповісти
Відрив башки!
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16.06.2023 13:49 Відповісти
Вапросик возник: а шо с экипажом?
Можэт так случицца шо они пропали безвести?
И призовые Лады едут мимо избушэк пока исчо ликущих вдов.
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16.06.2023 20:58 Відповісти
Маск отправил в космос кабриолет, рашисты хотели БМП. Но что-то пошло не так. Взлетела тольео башня.
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16.06.2023 13:49 Відповісти
Що з іплом, русня?
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16.06.2023 13:49 Відповісти
гарно вийшло...
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16.06.2023 13:54 Відповісти
лапті на луну полетіли
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16.06.2023 13:55 Відповісти
Нам надо тысячи таких дронов это нечто
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16.06.2023 13:55 Відповісти
Есть мнение - башни от русской бронетехники находяться в воздухе дольше чем весь ВКС РФ.
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16.06.2023 13:58 Відповісти
ЦІ PEGAS+ нефігово заряджені, ціль гарантовано знищується з першого влучання. Мої компліменти розробникам.
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16.06.2023 14:10 Відповісти
Ні х.. собі цей Пегас валить! Це не американська хлопавка...
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16.06.2023 14:12 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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16.06.2023 14:19 Відповісти
кацапи мабуть вижили ?
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16.06.2023 14:46 Відповісти
десь там за океаном плаче розробник свічблейда-300... дивиться і плаче...

файна шайтан-машинка. таких би штук сто для атаки кремля то від кремля один би мавзолей залишився б.
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16.06.2023 14:48 Відповісти
Вот эта весчь...епаа.Представьте таких штук 500 -1000.Наше вооружение вообще не хуже натовского,а кой шо и лутше.
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16.06.2023 15:02 Відповісти
Українським військовим передали 500 дронів «Пегас» з функцією First Person View (FPV) - «видом від першої особи». Частина з них уже знищила десятки ворожих об'єктів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у https://t.me/zedigital/3180 Телеграмі , передає Укрінформ.

«500 FPV-дронів «Пегас» від української блокчейн-компанії Everstake посилили Армію https://www.ukrinform.ua/tag-bezpilotnik дронів . Безпілотники розподілили між 13 підрозділами Сил оборони України. Частина з них уже знищила десятки ворожих об'єктів», - зазначив міністр.
Вибачайте за велике цитування, але воно того варте.
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16.06.2023 15:29 Відповісти
Схоже що в нас з'явився аналог кацапського Ланцета.Тепер діло за запуском серійного виробництва таких "коней".
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16.06.2023 15:48 Відповісти
странно там же броня в 1 \два пальца гдн рикошеты)
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16.06.2023 16:07 Відповісти
Конструкція БМП гівно
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16.06.2023 17:10 Відповісти
Доречі Пегас це також символ смерті у грецькій міфології.
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16.06.2023 17:17 Відповісти
 
 