Знищення БМП-3 з додатковим комплектом захисту дроном-камікадзе "PEGAS+" поблизу Мар’їнки. ВIДЕО
Українські воїни знищили російська БМП-3 з додатковим комплектом захисту дроном-камікадзе "PEGAS+".
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис успішної атаки українських бійців.
"Російська БМП-3 з додатковим комплектом захисту була знищена FPV дроном-камікадзе PEGAS+ поблизу міста Мар'їнка в Донецькій області", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+41 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар16.06.2023 13:42
+24 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар16.06.2023 13:46
+18 klhlhhhhhhhhhhhkf
показати весь коментар16.06.2023 14:10
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Увидит Михаил Боппосов и наделает таких жэ дронов для лаптевзутых.
У ниво элементной базы дохренища.
Можэт так случицца шо они пропали безвести?
И призовые Лады едут мимо избушэк пока исчо ликущих вдов.
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Т.Г.Шевченко
файна шайтан-машинка. таких би штук сто для атаки кремля то від кремля один би мавзолей залишився б.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у https://t.me/zedigital/3180 Телеграмі , передає Укрінформ.
«500 FPV-дронів «Пегас» від української блокчейн-компанії Everstake посилили Армію https://www.ukrinform.ua/tag-bezpilotnik дронів . Безпілотники розподілили між 13 підрозділами Сил оборони України. Частина з них уже знищила десятки ворожих об'єктів», - зазначив міністр.
Вибачайте за велике цитування, але воно того варте.