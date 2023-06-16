У Підмосков’ї поблизу електростанції спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО
У Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22.
Про це пише Главком, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пожежа сталася поряд із електростанцією.
Офіційної інформації поки немає.
Топ коментарі
+27 Grigor Sten
показати весь коментар16.06.2023 17:54
+13 Огусто
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+10 растуди
показати весь коментар16.06.2023 18:03
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відповідь: - Тому що зрителя планують налякати, а не обнадіяти і розсмішити
Москва пішла на корм акулам
Все було, та такого ще не було
Ну все, поплакали й забули....
по всей твоей рашке ! ты что совсем дебил? такого до войны не было кацап
Тож нєхєр їх було запускать!
СЛАВА УКРАЇНІ!