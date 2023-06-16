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У Підмосков’ї поблизу електростанції спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22.

Про це пише Главком, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася поряд із електростанцією.

Офіційної інформації поки немає.

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Автор: 

москва (1249) пожежа (4337)


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Топ коментарі
+27
Хай вся москва згорить.
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16.06.2023 17:54
+13
Москва згоріла і втонула
Москва пішла на корм акулам
Все було, та такого ще не було
Ну все, поплакали й забули....
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16.06.2023 17:58
+10
Поруч... Та у нас так на подолі щось горіло, може, купа автошин? ****@ це все - допоки ракети не будуть руйнувати їх об'єкти інфраструктури, а то тільки комари-бкзпілотники десь падають, і навіть не вибухають. Армія дронів... Шо, хфьодоров, не пішло? Срань болотна, думало, публіка аж побіжить донатити на армію дронів. Нє, чувак, давайте самі з накраденого
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16.06.2023 18:03
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Хай вся москва згорить.
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16.06.2023 17:54 Відповісти
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17.06.2023 10:07 Відповісти
якось, спільнота задавалася питанням, чому події всіх фантастичних фільмів про вторгнення інопланетян зі значними руйнуваннями міст відбуваються в Нью Йорку, Вашингтоні, Парижі, Лондоні, Римі??? І жодного разу в москві!!
відповідь: - Тому що зрителя планують налякати, а не обнадіяти і розсмішити
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17.06.2023 14:16 Відповісти
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16.06.2023 17:57 Відповісти
Москва згоріла і втонула
Москва пішла на корм акулам
Все було, та такого ще не було
Ну все, поплакали й забули....
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16.06.2023 17:58 Відповісти
********!
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16.06.2023 17:59 Відповісти
Сонячнии заичик -- самозагоряння
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16.06.2023 18:03 Відповісти
Поруч... Та у нас так на подолі щось горіло, може, купа автошин? ****@ це все - допоки ракети не будуть руйнувати їх об'єкти інфраструктури, а то тільки комари-бкзпілотники десь падають, і навіть не вибухають. Армія дронів... Шо, хфьодоров, не пішло? Срань болотна, думало, публіка аж побіжить донатити на армію дронів. Нє, чувак, давайте самі з накраденого
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16.06.2023 18:03 Відповісти
а ты можешь эти ракеты "нарожать" а то как то даже на фронте не хватает
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16.06.2023 19:02 Відповісти
Від однієї назви дзержинськ вже нудить...
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16.06.2023 18:16 Відповісти
чуть чуть промазали ,ну в следующий раз не промажем
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16.06.2023 18:18 Відповісти
ты со своего дивана можешь только в унитаз попадать бот..
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16.06.2023 19:03 Відповісти
Салюты, а-ха-ха
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16.06.2023 18:44 Відповісти
Це добре,але якось смішно все пов'язувати з війною.Що в москалів до війни нічого не горіло.Та й не сама станція горить,а поряд з нею(((
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16.06.2023 18:58 Відповісти
а ты не коси под дурочка и посмотри статистику пожаров до войны на московии и по всей рашке и сразу все прояснится
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16.06.2023 19:04 Відповісти
Й ти не коси під праведника-дурачка,подивись кількість українських новин про москальські пожежі зараз і до війни)
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16.06.2023 20:18 Відповісти
пожары на ТЕЦ НЕФТЕ терминалах и складах
по всей твоей рашке ! ты что совсем дебил? такого до войны не было кацап
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16.06.2023 22:43 Відповісти
Молодцы, курят там где ещё не попало
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16.06.2023 19:04 Відповісти
І шо? Науй ці пожежі? Вони скрізь бувать.
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16.06.2023 19:12 Відповісти
Ну от як тут не процитувати любимого кацаппами шнура: -"Вчера приснился сон прекрасний- мацква сгорела целиком,пожар на площади на красной,и тлеет бивший избирком".
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16.06.2023 19:28 Відповісти
Это репетиция. Прогон перед приходом Наполеона.
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16.06.2023 19:33 Відповісти
Ляпота.
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16.06.2023 20:03 Відповісти
Всі бачать на відео магазин "Салюти".
Тож нєхєр їх було запускать!

СЛАВА УКРАЇНІ!
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16.06.2023 20:29 Відповісти
Так там же скидка по -40?! Гріх відмовлятися. А перевірить треба, чого та скидка... раптом товар "залежалий" негодний....
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17.06.2023 12:09 Відповісти
Пропади кацапи пропадом! Слава Україні!
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16.06.2023 22:38 Відповісти
 
 