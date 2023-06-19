Генерал армії РФ Кирилов заявив про підготовку ЗСУ "спецоперації" із застосуванням "бойових комарів". ВIДЕО
Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії РФ генера-майор Ігор Кирилов заявив про підготовку українською армією спецоперацію, із застосуванням комарів, що розповсюджують небезпечні віруси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кирилов заявив на спеціальному брифінгу, зазначивши, що з точки зору організаторів "спецоперації" її проведення "в военном отношении даст значительный эффект".
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Це ми посміємось, а натА злякається.