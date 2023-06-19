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Генерал армії РФ Кирилов заявив про підготовку ЗСУ "спецоперації" із застосуванням "бойових комарів". ВIДЕО

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії РФ генера-майор Ігор Кирилов заявив про підготовку українською армією спецоперацію, із застосуванням комарів, що розповсюджують небезпечні віруси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кирилов заявив на спеціальному брифінгу, зазначивши, що з точки зору організаторів "спецоперації" її проведення  "в военном отношении даст значительный эффект".

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Автор: 

інфекції (109) комахи (11) росія (65442)


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Топ коментарі
+48
Свежий аргентинский груз подвезли? Или сидр не тот принял? Тогда и не такое привидится.
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19.06.2023 13:42
+35
А бойових карлсонів не хочеш.....

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19.06.2023 13:47
+24
і не страшно? ми тут комарами управляємо, а вони лізуть) це вже треба додатково дезінсекцію проводити, до демілітаризації
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19.06.2023 13:46
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Могли б уже щось нове придумать ... бо комарі були минулого року.

Це ми посміємось, а натА злякається.
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20.06.2023 04:05 Відповісти
Приготуйте свої москальскі дупи бо комарикі вже вилетіли
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20.06.2023 06:03 Відповісти
Я могу понять, когда это произносит какой-то чмобик, который пить, курить и говорить начал одновременно. Но, это говорит генерал - лейтенант!
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20.06.2023 07:42 Відповісти
Если фюрер репоедов *****, срущее в чемодан, своим ртом уничтожило 5 Патриотов из двух, поставленных нам союзниками, 180 танков за 5 дней и миллионы солдат ВСУ, то на высер этого козломордого генерала о боевых комарах называет не смех а брезгливость, и радует, что у кацапни такие дебилы-генералы, поэтому победа Украины над дикой лапотной ордой уже ни у кого не вызывает сомнений.
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20.06.2023 08:08 Відповісти
По ходу этого мудилу, укусил алабамский клещ.
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20.06.2023 11:08 Відповісти
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