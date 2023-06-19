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Українські артилеристи 116 ОМБр вразили ворожу бойову машину піхоти. ВIДЕО

Українські артилеристи 116-ї окремої механізованої бригади підірвали ворожу БМП. Згодом техніка окупантів розлетілась на друзки від детонування БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано знищення ворожої бойової машини піхоти.

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Автор: 

знищення (7355) ЗСУ (7598) БМП (414)


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А що ж то за "палаючий" снаряд летів?
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19.06.2023 17:48 Відповісти
Щось цікаве до неї прилетіло! Ще й одразу випаровування почалось!
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19.06.2023 17:51 Відповісти
Красунчики.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.06.2023 17:52 Відповісти
Горіть кацапи ярким пламенем.
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19.06.2023 18:54 Відповісти
 
 