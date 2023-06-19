Українські артилеристи 116 ОМБр вразили ворожу бойову машину піхоти. ВIДЕО
Українські артилеристи 116-ї окремої механізованої бригади підірвали ворожу БМП. Згодом техніка окупантів розлетілась на друзки від детонування БК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано знищення ворожої бойової машини піхоти.
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