УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12519 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 144 10

Прикордонники виявили ворожий склад, а мінометники його знищили. ВIДЕО

Прикордонна аеророзвідка під Бахмутом виявила польовий склад окупантів, а мінометники його знищили. За координатами бліндажа, де противник накопичував боєкомплект, влучив мінометний вогонь. Окрім цього було знищено фортифікаційну споруду та ліквідовано двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано знищення польового складу окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи 116 ОМБр вразили ворожу бойову машину піхоти. ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1103) Бахмут (1561) склад БК (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Минометчикам респект. Ювелирно и эффективно!
показати весь коментар
19.06.2023 18:15
+6
Окрім цього було ліквідовано двох окупантів
показати весь коментар
19.06.2023 18:21
+5
Прекрасний приклад співпраці.
З Богом, хлопці
показати весь коментар
19.06.2023 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да, уж.
показати весь коментар
19.06.2023 18:12 Відповісти
Минометчикам респект. Ювелирно и эффективно!
показати весь коментар
19.06.2023 18:15 Відповісти
а дрон взагалi залетiв би прямо внутрь без всього цього гемору.
показати весь коментар
20.06.2023 11:48 Відповісти
Прекрасний приклад співпраці.
З Богом, хлопці
показати весь коментар
19.06.2023 18:17 Відповісти
ось де гарна спiвпраця "Давайте ще раз: в одному леопарді від 14 до 20 тищ дронів. Можете уявити собі таку армаду і шкоду, яку вона може зробити? А скільки життів наших пацанів, які за відсутності тих самих ФПВшок мають лізти на амбразури крізб шквальний вогонь ворога? Джерело:
показати весь коментар
20.06.2023 11:49 Відповісти
Не эффектно БАДАБУМ получилось
показати весь коментар
19.06.2023 18:19 Відповісти
Окрім цього було ліквідовано двох окупантів
показати весь коментар
19.06.2023 18:21 Відповісти
Чук і Гек.
показати весь коментар
19.06.2023 18:52 Відповісти
Пук и Хрюк
показати весь коментар
20.06.2023 13:17 Відповісти
 
 