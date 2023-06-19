Прикордонники виявили ворожий склад, а мінометники його знищили. ВIДЕО
Прикордонна аеророзвідка під Бахмутом виявила польовий склад окупантів, а мінометники його знищили. За координатами бліндажа, де противник накопичував боєкомплект, влучив мінометний вогонь. Окрім цього було знищено фортифікаційну споруду та ліквідовано двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано знищення польового складу окупантів.
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