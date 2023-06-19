Спецпризначенці СБУ знищили російську техніку в Донецькій та Луганській областях. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе СБУ в Донецькій та Луганській областях, виявили та знищили: комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М", чотири БМП-2, дві МТ-ЛБ, 16 членів екіпажу бронемашин та мінометний розрахунок окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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