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Спецпризначенці СБУ знищили російську техніку в Донецькій та Луганській областях. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе СБУ в Донецькій та Луганській областях, виявили та знищили: комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М", чотири БМП-2, дві МТ-ЛБ, 16 членів екіпажу бронемашин та мінометний розрахунок окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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Автор: 

СБУ (12863) Донецька область (8603) БМП (414) Луганська область (4883)


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Честь і хвала нашим Воїнам ‼️
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20.06.2023 00:53 Відповісти
цікаво яка ціна отих муромів, щоб порівняти чи воно того вартує...
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20.06.2023 05:29 Відповісти
 
 