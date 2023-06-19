Попри шалений опір противника операція продовжується згідно з планом, - Залужний. ВIДЕО
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала відвідали угруповання військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де тривають запеклі бої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів", - йдеться у дописі.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що попри шалений опір противника, українські військові роблять усе можливе для звільнення окупованої території України.
"Операція продовжується згідно з планом", - наголосив Залужний.
Топ коментарі
+60 Алекс Скела
показати весь коментар19.06.2023 20:34
+50 kelt kant
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+42 ZoV KobZona
показати весь коментар19.06.2023 20:46
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Батько наш Залужний, Україна - Мати!!!
хором... ще раз...
усі надії на F-15 , штук 30 .
що не бачите що наші танки
пацакська авіація спалює ((
дебили млять.
Все буде, як Залужний скаже! Слава ЗСУ!
чомусь найбільше ******* що атака то фігня, на раз два і готово, ті які ніколи в тій атаці не будуть приймати участі, тобто жінки та ухилянти з закордону.
Наступ буде важким і кривавим. Віримо в наших хлопаків.
Тож не витрачай час на вказівки чого мені не треба робити.
Віримо в наших хлопаків +++
Не так давно Шаптала представляв у ВР закон про посилення кримінальної відповідальності для рядових військових, начебто вони найбільші вороги у своїй державі.
Слава Украини!
це реально мєрзость !
нкорами
Слава ЗСУ !
Слава Головнокомандувачу Генералу Залужному !
Слава Воїнам, Офіцерам та Генералам України !
Один Залужный воюют, ему видосики снимать некогда.
Знищте всіх!
Не випускайте нікого!
Інакше вони повернуться і все повториться, але вже в набагато більших масштабах.
Дякую Вам!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
думають, що дуже хитрі
краще помовчати , чим щось патякати про те , що все пропало 😠
Всім вже зрозуміло що в лоб не підемо, бо великі втрати, і що противник насправді поки ми випрошували танки вже добряче окопався, і нікуди не побіжить робити Брянську Республіку. Легко не буде. Дякую всім воїнам ЗСУ за мужність і стійкість!
І всім нашим Воїнам.
Ми віримо в наші Збройні Сили.
P.S. В третій частині ********** вони як раз добивали залишки імперії)