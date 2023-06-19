Десантники 80 ОДШБр під Бахмутом знищили ворожу БМД разом з екіпажем. ВIДЕО

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили ворожу бойовому машину десанту разом з екіпажем в районі Бахмуту.

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

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