Десантники 80 ОДШБр під Бахмутом знищили ворожу БМД разом з екіпажем. ВIДЕО
Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили ворожу бойовому машину десанту разом з екіпажем в районі Бахмуту.
Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
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