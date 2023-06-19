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Десантники 80 ОДШБр під Бахмутом знищили ворожу БМД разом з екіпажем. ВIДЕО

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили ворожу бойовому машину десанту разом з екіпажем в районі Бахмуту.

Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Бахмут (1561) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156) БМД (33)


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А щось з неї так вверх полетіло, мабуть, розвідник з повітря
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19.06.2023 20:50 Відповісти
Це полетів аерокосмічєскій развєдчік фторой мєжгалактіческой
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19.06.2023 20:55 Відповісти
То лапти и разогнутые духовные скрепы
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19.06.2023 20:58 Відповісти
это члена экипажа срочно перевели в воздушно-космические силы.
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19.06.2023 21:10 Відповісти
Слава та шана Львівському ДЕСАНТУ!
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19.06.2023 20:54 Відповісти
З Богом, хлопчики
Визволяйте Батьківщину від кацапської наволочі
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19.06.2023 20:56 Відповісти
Бережи ВАС БОЖЕ Марунові берети! Слава ДШВ ЗСУ! Вічна пам'ять та шана кожному полеглому за Україну ВОЇНУ!
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19.06.2023 21:09 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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19.06.2023 21:17 Відповісти
БМД это вообще машина смертников,под Киевом орки просто их массово бросали и драпали на колесной технике.
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19.06.2023 21:41 Відповісти
 
 