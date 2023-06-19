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Дрон-камікадзе ССО України виявив пересування ворога неподалік Благодатного. ВIДЕО

Неподалік населеного пункту Благодатне, під час ведення розвідки наші бійці виявили пересування противника по "посадці". Завдяки вмілій роботі мінометного розрахунку, противник покинув пости та рушив до укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі бійці ССО.

"Оператор FPV-дрона поставив крапку в безглуздому існуванні окупантів", - написали бійці.

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знищення (7355) ССО (521) дрони (4776)


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і душа розверзлася!!!
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19.06.2023 22:51 Відповісти
Розлетівся, як розлетиться і сама кацапія.
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19.06.2023 22:52 Відповісти
За чим вдерлися в Україну орки, те і отримали !!
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19.06.2023 23:18 Відповісти
це треба автоматизувати. Щоб iхав танчик з якого вилетять 100 дронiв та в автоматичному режимi нацiляться на все що у руci та з температурою вище 34.
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20.06.2023 11:20 Відповісти
 
 