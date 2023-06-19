Дрон-камікадзе ССО України виявив пересування ворога неподалік Благодатного. ВIДЕО
Неподалік населеного пункту Благодатне, під час ведення розвідки наші бійці виявили пересування противника по "посадці". Завдяки вмілій роботі мінометного розрахунку, противник покинув пости та рушив до укриття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі бійці ССО.
"Оператор FPV-дрона поставив крапку в безглуздому існуванні окупантів", - написали бійці.
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Андрей Емельянов #560896
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