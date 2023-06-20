Бойова робота воїнів 11 окремої бригади армійської авіації. ВIДЕО

Воїни 11 окремої бригади армійської авіації опублікували відеоролик, у якому зафільмували фрагменти своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ролику використані кадри атак вертолітних пар на позиції ворога, фрагменти, зняті в місцях тимчасової дислокації, та інші моменти бойової роботи армійської авіації.

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