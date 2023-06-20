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Бойова робота воїнів 11 окремої бригади армійської авіації. ВIДЕО

Воїни 11 окремої бригади армійської авіації опублікували відеоролик, у якому зафільмували фрагменти своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ролику використані кадри атак вертолітних пар на позиції ворога, фрагменти, зняті в місцях тимчасової дислокації, та інші моменти бойової роботи армійської авіації.

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Автор: 

авіація (4138) 11 бригада (4)


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Топ коментарі
+10
Радує те, що працюють вже над промисловими виноградниками Значить - все ближче до Криму!
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20.06.2023 09:31
+7
krasavci !
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20.06.2023 09:27
+7
А десь томляться F-16-ті
На допомогу рвуться в вись...
Коли , нарешті роздупляться, ті...
Скоріше б прагнення збулись...
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20.06.2023 09:41
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krasavci !
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20.06.2023 09:27 Відповісти
Радує те, що працюють вже над промисловими виноградниками Значить - все ближче до Криму!
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20.06.2023 09:31 Відповісти
А десь томляться F-16-ті
На допомогу рвуться в вись...
Коли , нарешті роздупляться, ті...
Скоріше б прагнення збулись...
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20.06.2023 09:41 Відповісти
Ох уж эти пуски ракет с кабрирования в никуда, причем такое делают все, и наши , и сепары. Хорошая пугалка, но не больше.
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20.06.2023 09:59 Відповісти
Які "сепары"? Що за дурня?
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20.06.2023 12:03 Відповісти
не на цьому відео, а взагалі, задер носа пустив нурси в чисте небо, десь та впадуть
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20.06.2023 12:04 Відповісти
Ще й з розумінням проблеми в тебе! На нас що "сепары" напали чи кацапія?
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20.06.2023 12:12 Відповісти
йди до радіо докопуйся, недоумок, я пишу про конкретні події, а йому слово сепар не сподобалося !
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20.06.2023 12:24 Відповісти
Соколики наші!
Господи, Матінко Богородице, береіжть та допомагайте нашим захисникам
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20.06.2023 10:28 Відповісти
Десь у нас, на Півдні. Виноградники.
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20.06.2023 11:03 Відповісти
Приятное звуковое сопровождение. The Mamas & The Papas рулят.
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20.06.2023 11:41 Відповісти
 
 