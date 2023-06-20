Бойова робота воїнів 11 окремої бригади армійської авіації. ВIДЕО
Воїни 11 окремої бригади армійської авіації опублікували відеоролик, у якому зафільмували фрагменти своєї бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ролику використані кадри атак вертолітних пар на позиції ворога, фрагменти, зняті в місцях тимчасової дислокації, та інші моменти бойової роботи армійської авіації.
Топ коментарі
+10 Яр Холодний
показати весь коментар20.06.2023 09:31
+7 nav svargi
показати весь коментар20.06.2023 09:27
+7 Олег Каз
показати весь коментар20.06.2023 09:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На допомогу рвуться в вись...
Коли , нарешті роздупляться, ті...
Скоріше б прагнення збулись...
Господи, Матінко Богородице, береіжть та допомагайте нашим захисникам