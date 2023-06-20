Уцілілі окупанти тікають зі своєї позиції після атаки українських артилеристів. ВIДЕО

Чотири уцілілі окупанти втекли зі своєї позиції на запорізькому напрямку після атаки українських артилеристів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент "отрицательного наступления" російських загарбників зафіксував український безпілотник.

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