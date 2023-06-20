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Уцілілі окупанти тікають зі своєї позиції після атаки українських артилеристів. ВIДЕО

Чотири уцілілі окупанти втекли зі своєї позиції на запорізькому напрямку після атаки українських артилеристів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент "отрицательного наступления" російських загарбників зафіксував український безпілотник.

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Автор: 

армія рф (17554) Запорізька область (3653) артилерія (790)


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Топ коментарі
+22
Я аж розплакався що тих втікаючих москалів недобили = живий москаль небезпека для наших бійців
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20.06.2023 09:51
+7
Читаю що Роботине і Рівнопіль вектори наступу. Подивилася карту, хороші напрямки
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20.06.2023 09:50
+7
Втікати під таку музику - одне задоволення
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20.06.2023 10:10
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Мало снарядів -- одного не хватило .
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20.06.2023 09:48 Відповісти
Читаю що Роботине і Рівнопіль вектори наступу. Подивилася карту, хороші напрямки
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20.06.2023 09:50 Відповісти
Я аж розплакався що тих втікаючих москалів недобили = живий москаль небезпека для наших бійців
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20.06.2023 09:51 Відповісти
Втікати під таку музику - одне задоволення
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20.06.2023 10:10 Відповісти
На рахитских СМИ вырежут последние 10 сек и скажут - вот как героически наступают наши!😀

Жаль что не накрыли их бегущих. Там вроде пара снайперов, их оставлять в живых нельзя.
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20.06.2023 10:10 Відповісти
@обані руzzкі туристи. Далеко не втечете! Слава ЗСУ!
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20.06.2023 10:24 Відповісти
як не бігай кацапе кінець завжди один
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20.06.2023 10:40 Відповісти
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20.06.2023 10:43 Відповісти
А могли бы сейчас спокойно огурчики со своей грядки возле мухосранска потяпать под водочку с приятной соседкой. Но нет, захотелось пуйла, захотелось экстрима побегать по кустам, хащам, земляным норам в чужой стране долбанутым азиатам.
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20.06.2023 10:56 Відповісти
Біжіть ,кацапи, біжіть аж в свої болотні ***** ,з яких повилазили. Біжіть , не зупиняйтесь і вцілієте. Там багато вже самотніх оркосамок, бояра, цигарки.... Біжіть ,виродки, біжіть хутко, ЗСУ йде.
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20.06.2023 10:59 Відповісти
А одного тварини кинули. Які гуманні ! Аж страшно.
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20.06.2023 11:15 Відповісти
По чём рыба, кацапы?
Уходите. Мы вас всех убьем.
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20.06.2023 11:57 Відповісти
Не уйдете. У Кобзона на всех мест хватит.
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10.07.2023 11:46 Відповісти
 
 