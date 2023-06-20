Уцілілі окупанти тікають зі своєї позиції після атаки українських артилеристів. ВIДЕО
Чотири уцілілі окупанти втекли зі своєї позиції на запорізькому напрямку після атаки українських артилеристів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент "отрицательного наступления" російських загарбників зафіксував український безпілотник.
Топ коментарі
+22 Advokat Savchuk
показати весь коментар20.06.2023 09:51
+7 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар20.06.2023 09:50
+7 Иван Сулима
показати весь коментар20.06.2023 10:10
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Жаль что не накрыли их бегущих. Там вроде пара снайперов, их оставлять в живых нельзя.
Уходите. Мы вас всех убьем.