Бойова робота українського екіпажу САУ "Caesar". ВIДЕО
Український екіпаж французької САУ "Caesar", що була передана Данією для потреб ЗСУ, показав фрагмент своєї роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські артилеристи роблять один постріл.
"Українські артилеристи працюють по позиціям росіян із переданої Данією 155-мм САУ-монстра Caesar 8x8", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+20 Харьков Сумской
показати весь коментар20.06.2023 12:50
+19 Hulio
показати весь коментар20.06.2023 12:42
+17 Микола Клименко #550883
показати весь коментар20.06.2023 12:59
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Треба вже своє випускати. І не тільки Цезарі, а хоча б патрони.
Хто хоче - шукає можливсть. Хто не хоче - причину.
В Україні достатньо площ, що знаходяться під поверхньою землі, в тому числі в регіоні який прикритий комплексом ППО-ПРО Петріот.
Було б бажання шукати і організовувати таке виробництво.
А його не проглядається!/
налагодити виробництво цієї САУ можна лише на спільних підприємствах за кордоном,
коли кажуть, що треба розгортати виробництво в Україні, в умовах, що небо захищене лише частково, у мене виникають асоціації, коли казали, що найважливіше зараз будувати дороги (нині зруйновані), ось і Кличко зараз, як божевільний, робить капремонт дорог у Києві в умовах війни,
а за ці ж кошти можна було б закупити тисячі бюджетних дронів, які, як ми бачимо, ефективно під час війни знищують ворогів
Країна "живе звичайним життям" завдяки допомоги Заходу.
Ой, не треба цього словоблуддя.
"У березні одразу три петиції на сайті Київради із закликом скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги у Києві набрали необхідні для розгляду голоси. Ще одна петиція на цю тему набрала необхідні голоси у квітні. Однак влада Києва відмовилася підтримати всі чотири петиції.
29 травня п'ята петиція із закликом відновити рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві набрала необхідну кількість голосів".
"Влада Києва відхилила вже п'яту петицію про відновлення руху транспорту під час повітряних тривог: https://biz.censor.net/n3425816"
Щодо заборони. Якщо ДМНС знає краще за мене, нічого заперечити.