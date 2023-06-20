Бойова робота українського екіпажу САУ "Caesar". ВIДЕО

Український екіпаж французької САУ "Caesar", що була передана Данією для потреб ЗСУ, показав фрагмент своєї роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські артилеристи роблять один постріл.

"Українські артилеристи працюють по позиціям росіян із переданої Данією 155-мм САУ-монстра Caesar 8x8", - йдеться у коментарі до відео.

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