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Бойова робота українського екіпажу САУ "Caesar". ВIДЕО

Український екіпаж французької САУ "Caesar", що була передана Данією для потреб ЗСУ, показав фрагмент своєї роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські артилеристи роблять один постріл

"Українські артилеристи працюють по позиціям росіян із переданої Данією 155-мм САУ-монстра Caesar 8x8", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілі окупанти тікають зі своєї позиції після атаки українських артилеристів. ВIДЕО

Автор: 

Данія (777) зброя (7479) Франція (3084) артилерія (790) Caesar гаубиця (15)


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Топ коментарі
+20
Сподіваюсь, що кацапні ще веселіше, ніж хлопцям.
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20.06.2023 12:50
+19
Веселі хлопці.
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20.06.2023 12:42
+17
Прямо розриває від від щастя !
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20.06.2023 12:59
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Веселі хлопці.
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20.06.2023 12:42 Відповісти
Сподіваюсь, що кацапні ще веселіше, ніж хлопцям.
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20.06.2023 12:50 Відповісти
Прямо розриває від від щастя !
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20.06.2023 12:59 Відповісти
Цезар то Цезар, але у Франції не так вже й багато тих Цезарів.
Треба вже своє випускати. І не тільки Цезарі, а хоча б патрони.
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20.06.2023 12:59 Відповісти
Це з Данії. Богдани є, але потрібно налагодити виробництво. А на це потрібен досить великий час і гроші і зв'язки і персонал, навіть якщо робити все чесно.
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20.06.2023 13:03 Відповісти
На ті гроші, що крадуть на закупках, вже можна було побудувати заводи.
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20.06.2023 13:30 Відповісти
Та ще треба зазначити, що кацапи балістичними та крилатими ракетами можуть вразити будь-яку точку в Україні. От спробуй побудуй в таких умовах.
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20.06.2023 13:31 Відповісти
Польща! Польща! Вони не були б проти створення концерну
Хто хоче - шукає можливсть. Хто не хоче - причину.
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20.06.2023 13:42 Відповісти
До сраки ті балістичні ракети, коли спецвиробництво опущене під землю.

В Україні достатньо площ, що знаходяться під поверхньою землі, в тому числі в регіоні який прикритий комплексом ППО-ПРО Петріот.

Було б бажання шукати і організовувати таке виробництво.
А його не проглядається!/
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20.06.2023 17:03 Відповісти
і чому про Богдану у множині, вона одна з початку війни, якщо вціліла.
налагодити виробництво цієї САУ можна лише на спільних підприємствах за кордоном,
коли кажуть, що треба розгортати виробництво в Україні, в умовах, що небо захищене лише частково, у мене виникають асоціації, коли казали, що найважливіше зараз будувати дороги (нині зруйновані), ось і Кличко зараз, як божевільний, робить капремонт дорог у Києві в умовах війни,
а за ці ж кошти можна було б закупити тисячі бюджетних дронів, які, як ми бачимо, ефективно під час війни знищують ворогів
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20.06.2023 13:32 Відповісти
Не можна зупинити життя навіть під час війни. Люди повинні працювати, платити податки.
Країна "живе звичайним життям" завдяки допомоги Заходу.
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20.06.2023 16:09 Відповісти
"Не можна зупинити життя навіть під час війни."
Ой, не треба цього словоблуддя.

"У березні одразу три петиції на сайті Київради із закликом скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги у Києві набрали необхідні для розгляду голоси. Ще одна петиція на цю тему набрала необхідні голоси у квітні. Однак влада Києва відмовилася підтримати всі чотири петиції.

29 травня п'ята петиція із закликом відновити рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві набрала необхідну кількість голосів".
"Влада Києва відхилила вже п'яту петицію про відновлення руху транспорту під час повітряних тривог: https://biz.censor.net/n3425816"
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21.06.2023 05:11 Відповісти
Міськрада Києва у 5-раз послала українців за московитським кораблем! А Ви пишете що це українці "повинні" бути рабами у шобли яка ігнорує 5 завершених петицій?
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21.06.2023 05:21 Відповісти
Визнаю, підкол оригінальний.

Щодо заборони. Якщо ДМНС знає краще за мене, нічого заперечити.
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21.06.2023 12:31 Відповісти
Цезары випускаються у Франції. Як і Кроталі.
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20.06.2023 13:28 Відповісти
Установка дуже складна, тому випуск їх не буде масовим. Як і шведського Арчера.
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20.06.2023 13:32 Відповісти
Файно , дуже файно , веселі наші хлопці , сау як трансформер , як снайпер ,, якась кількість хробаків відправиться на ісконую родину ,,, в яму .
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20.06.2023 13:33 Відповісти
 
 