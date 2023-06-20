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Снайпери ССО знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищують російських окупантів.

Кадри точного ураження живої сили противника вночі опубліковані на сторінці командування ССО ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці ССО ліквідували групу окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО

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снайпери (360) Бахмут (1561) ССО (521)


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rusnja horosheet prjamo na glazah
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20.06.2023 19:19 Відповісти
Побольше свинца в тушки лаптеногих!
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20.06.2023 19:27 Відповісти
Слава та шана ССО ЗСУ! Здоров'я, наснаги та вдалого полювання Сіромахам! Святослав Хоробрий пишається Вами ВОЇНИ!
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20.06.2023 20:17 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1670488677955371009 скрытная работа расийского снайпера
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20.06.2023 21:57 Відповісти
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21.06.2023 14:23 Відповісти
 
 