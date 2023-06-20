Снайпери ССО знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищують російських окупантів.
Кадри точного ураження живої сили противника вночі опубліковані на сторінці командування ССО ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
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nav svargi
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