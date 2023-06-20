Бійці 92-ї ОМБр збивають російський безпілотник на Лимано-Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили російський безпілотник на Лимано-Куп’янському напрямку.
Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Лимано-Куп‘янський напрямок. Ворог активізувався, здійснює спроби штурмових дій, проводить розвідку. Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БПЛА", - зазначив Сирський.
Топ коментарі
+21 Чайка Київ
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+14 Алекс Мышкевич
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+9 Алекс Мышкевич
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випробування пройшли наприкінці 2021 р !!!!!
знову дєнєх нєт ?