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Бійці 92-ї ОМБр збивають російський безпілотник на Лимано-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили російський безпілотник на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Лимано-Куп‘янський напрямок. Ворог активізувався, здійснює спроби штурмових дій, проводить розвідку. Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БПЛА", - зазначив Сирський.

Також дивіться: Бійці 92 ОМБр частково залишили росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3224) 92 окрема штурмова бригада (253) Сирський Олександр (628)


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Топ коментарі
+21
Красунчики, Бог у поміч
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20.06.2023 20:43
+14
ЗРК «Стріла-10»
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20.06.2023 20:44
+9
він зараз позаріз потрібен в Таврії проти кацапських гелікоптерів !!!
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20.06.2023 20:53
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Красунчики, Бог у поміч
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20.06.2023 20:43 Відповісти
ЗРК «Стріла-10»
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20.06.2023 20:44 Відповісти
де модернізований зенітний ракетний комплекс ближньої дії «Стріла-10 «Луч» із дальністю 10 км та лазерним наведенням ?

випробування пройшли наприкінці 2021 р !!!!!
знову дєнєх нєт ?
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20.06.2023 20:52 Відповісти
він зараз позаріз потрібен в Таврії проти кацапських гелікоптерів !!!
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20.06.2023 20:53 Відповісти
жалюча комаха..? чи не оса?
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20.06.2023 20:46 Відповісти
а ми так не можем? щоб московити всі рокети на копійчані пштички потратили?
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20.06.2023 20:52 Відповісти
мелочь с пулеметов сбивают
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20.06.2023 21:05 Відповісти
папал ? не ?
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20.06.2023 21:01 Відповісти
Ти сам з собою тут спілкуєшся?Можна взяти папірець і там писати.Навіщо сюди приходити?🤣🤣🤣
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20.06.2023 21:35 Відповісти
Вам потрібно перевірити зір в найближчому майбутньому
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20.06.2023 22:41 Відповісти
таке кажуть.. що рашисти втрачають багато артилерії,/це і видно з данних Генштабу по втратах/...мають намір застосовувати гелікоптери
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20.06.2023 21:11 Відповісти
это говорит о том что у нас анти арт радары хорошо работают
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20.06.2023 21:19 Відповісти
Це жах,ти повний ідіот.Довести?
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20.06.2023 21:37 Відповісти
поясніть, щоб не виглядати ідіотом
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21.06.2023 11:56 Відповісти
Мені здається що ти хвора людина.Якщо так-напиши.Я вибачусь.
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20.06.2023 21:39 Відповісти
 
 