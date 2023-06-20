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Каховське водосховище до і після підриву росіянами греблі ГЕС. ВIДЕО

У мережі з’явилися супутникові кадри Каховського водосховища до і після підриву греблі на ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри поширюються у мережі. 

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Автор: 

ГЕС (211) Каховка (125) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+18
Олесь Гончар перевернувся у труні... Він у своєму забороненому в ссср Соборі дуже ганьбив Каховське море, але на такий кацапський жест доброї волі він би не погодився.
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20.06.2023 23:37
+14
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21.06.2023 00:35
+11
Знову русло Дніпра, на дні Каховки багато було затоплених сіл і хуторів.
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20.06.2023 23:32
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Знову русло Дніпра, на дні Каховки багато було затоплених сіл і хуторів.
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20.06.2023 23:32 Відповісти
скоро танки по суходолу зможуть піти на лівобережжя!
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20.06.2023 23:35 Відповісти
По болотам и илу затопленных плавней? Вы сильный оптимист.
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21.06.2023 00:11 Відповісти
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21.06.2023 00:30 Відповісти
У літню спеку все дуже швидко висохне
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21.06.2023 02:43 Відповісти
Глибинні шари можуть сохнути місяцями, якщо не роками.
Танк - машина важка, йому потрібно завглибшки пару метрів твердої землі. Де гарантія, що такий шар утвориться рівномірно?
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21.06.2023 09:20 Відповісти
Можуть, або не можуть. І глобальне потепління, і ГЕС вище, і водозабір вище внесуть свої корективи у те що було 100 років назад. І на півдні спектно. Багато річок можуть насухо пересихати. І навіть цілі моря.
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21.06.2023 14:48 Відповісти
Бачили, як калюжі на землі висихають? Вода зникає досить швидко, а бруд стає твердою землею набагато пізніше.
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21.06.2023 14:52 Відповісти
Жив в тих місцевостях і там і калюжі висихають, і земля як камінь стає, і на дощ постійно моляться, і без штучного поливу нічого не виросте. І пофіг на грунтові води, вони там і були високі саме через Каховське.
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21.06.2023 15:00 Відповісти
Калюжа там більш ніж півстоліття була, земля на багато метрів вглиб перетворилася на мул.
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21.06.2023 15:03 Відповісти
Наивный, под тонкой коркой болото может сохнуть до зимы. Там 70 летний слой ила и органики. И грунтовые воды под самой поверхностью. До ГЭС здесь были заливные луга.
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21.06.2023 12:50 Відповісти
не скоро нажаль
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21.06.2023 00:33 Відповісти
Так, не скоро.
Але Дніпро тепер вже стане перешкодою, яку можна подолати.
Сподіваюсь, це на нашу користь
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21.06.2023 01:31 Відповісти
Олесь Гончар перевернувся у труні... Він у своєму забороненому в ссср Соборі дуже ганьбив Каховське море, але на такий кацапський жест доброї волі він би не погодився.
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20.06.2023 23:37 Відповісти
Я хоч і не з їх числа, але можу вам сказати, гірше чим зараз вже не буде.
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21.06.2023 00:07 Відповісти
Хотів би сказати - ваші слова та до Бога , але йому видно саме не до нас , а що у ***** в голові навіть сам ***** не знає ((
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21.06.2023 01:02 Відповісти
Нажаль, Ви праві.
Попереду ще Запорізька АЕС....
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21.06.2023 01:33 Відповісти
Не дай Боже ! Пронеси і захисти ! Тоді там точно дике поле до кінця людської цивілізації ((
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21.06.2023 01:41 Відповісти
А ты в окопе на озере Комо?
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21.06.2023 09:08 Відповісти
Дурнувато Богдан виглоядає, коли пише про крідіжки Порошенка і вивод ним грошей в офшори. Зеля і його братва команди від Бені і пуйла перевірили Порошенка вдовжину і впопереек і нічого не знайшли, жодної крадіжки, а в офшорах знайшли тільки статки Боневтіка і не мало 41 мільйон доларів США у такого чесного паренька, комранії якого давали нулі в прибутку. Шо стосується нападу каацапів, так вони напали ще у 2014 році, але якби у 2019 році нарід вибрав ще раз Порошенка, тот ми б мали пракети "Нептун", "Грім 2", "ВільхуМ", можливо ще якісь нові були розроблені, і ворог би навіть не навижився у лютому минулого року напсти при 3-х дивізіонах "Нептунів", які б стерли з моря всі кацапські кораблі, при нових дивізіоназ "Грісм 2", бригадах безпілотників "Лелека 300", "Горлиця"... а так маємо, що маємо.
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21.06.2023 08:27 Відповісти
Номер сопоставимый с применением тактического ядерного оружия прошел для ***** без последствий. И как отреагируют розовые пони на новые терракты большой вопрос.
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21.06.2023 00:13 Відповісти
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21.06.2023 00:35 Відповісти
Рожеві оманські Ішаки 👿
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21.06.2023 01:34 Відповісти
бо це так і є. Хіба що якісь сліди залишаться і після деокупації їх виявлять.
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21.06.2023 12:00 Відповісти
Так Буданов до и его зам уже намного позже заявляли что у них есть доказательства. Чего же Буданов замолк именно в этот момент, когда его "доказательства" были так нужны?
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21.06.2023 12:47 Відповісти
Для реально слідства і вироку цього замало. А Захід хоче 100% інфи.
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21.06.2023 14:51 Відповісти
Тогда нехрен было пи@деть, если не знал.
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21.06.2023 19:02 Відповісти
Агентурні дані, запис прослуховування, спостереження. Для нього достатньо. Для суду чи слідства мало.
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21.06.2023 19:10 Відповісти
А никто и не устраивает суд прямо сейчас. Но ложка дорога к обеду.
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21.06.2023 19:14 Відповісти


Так Буданов до и его зам уже намного позже заявляли что у них есть доказательства. Чего же Буданов замолк именно в этот момент, когда его "доказательства" были так нужны?



власне кажучи, коли докази були "так нужни" ??

Там вже усе ясно для нього. Він повідомив. І повідомляв ще у минулому році, що раССєянє вибухівку заклали.
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21.06.2023 20:56 Відповісти
Об этом нужно было говорить во весь голос на весь мир 6 числа сразу после взрыва ГЭС. И ему и Малюку.
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21.06.2023 21:52 Відповісти
Може і варто було цей тромб зруйнувати, але не так по варварськи. Потроху наладиться. Там багато історичного фактожа вийшло на поверхню
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21.06.2023 00:16 Відповісти
Цей "тромб" дава життя Таврії та Північному Криму.
Через декілька років в цих регіонах не буде й води напитись.

Дурак ти, Ванька, разом із своєю жЮлькою !
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21.06.2023 01:38 Відповісти
Він Гончара перечитався , правда поки до кінця дійшов , забув про що той у "Таврії" розповідав ((
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21.06.2023 01:44 Відповісти
Ось історичний фактаж і будеш їсти замість овочів кавунів і пшениці з півдня України
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21.06.2023 08:11 Відповісти
А тисячи гектарів "раптово" з'явившегося суходолу Зе-влада приХВАТизує на своїй Вялікой ПриХВАТизації серед Слуг?
Чи просто подарують Коломойському?
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21.06.2023 00:22 Відповісти
Ну недарма ж вони велику прихватицію відновили на днях , невдовзі у плавнів буде новий господар , а ручний геокадастр швиденько сітку по два га накидає на загиблих , яка із них відповідальність , до суду не притягнеш ((
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21.06.2023 01:05 Відповісти
ось який ТИ ВЕЛИКИЙ ЛУГ
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21.06.2023 07:36 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4600077-pvo-otrazyla-nochnuui-vozdushnuui-ataku

Противник выпустил по Украине шесть Шахедов с северного направления, все они были уничтожены в Хмельницкой области.
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21.06.2023 08:13 Відповісти
Вже можно прощупувати тверде покриття або самим його робити
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21.06.2023 17:03 Відповісти
 
 