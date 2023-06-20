Каховське водосховище до і після підриву росіянами греблі ГЕС. ВIДЕО

У мережі з’явилися супутникові кадри Каховського водосховища до і після підриву греблі на ГЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри поширюються у мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олешки на межі гуманітарної кризи, - Херсонська ОВА