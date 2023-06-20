Каховське водосховище до і після підриву росіянами греблі ГЕС. ВIДЕО
У мережі з’явилися супутникові кадри Каховського водосховища до і після підриву греблі на ГЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри поширюються у мережі.
Топ коментарі
+18 YU ST
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+11 Grigor Sten
показати весь коментар20.06.2023 23:32
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Танк - машина важка, йому потрібно завглибшки пару метрів твердої землі. Де гарантія, що такий шар утвориться рівномірно?
Але Дніпро тепер вже стане перешкодою, яку можна подолати.
Сподіваюсь, це на нашу користь
Попереду ще Запорізька АЕС....
Так Буданов до и его зам уже намного позже заявляли что у них есть доказательства. Чего же Буданов замолк именно в этот момент, когда его "доказательства" были так нужны?
власне кажучи, коли докази були "так нужни" ??
Там вже усе ясно для нього. Він повідомив. І повідомляв ще у минулому році, що раССєянє вибухівку заклали.
Через декілька років в цих регіонах не буде й води напитись.
Дурак ти, Ванька, разом із своєю жЮлькою !
Чи просто подарують Коломойському?
Противник выпустил по Украине шесть Шахедов с северного направления, все они были уничтожены в Хмельницкой области.