Два танкові екіпажі ведуть бій з окупантами поблизу Бахмуту. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагментів бойової роботи двох танкових екіпажів 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти виходять на позицію, виконують бойове завдання та повертаються з поля бою.

"Дивовижна робота наших танкістів на північному фланзі Бахмуту. Під щільним вогнем ворога, військові 30-ї ОМБр демонструють свою майстерність. На відео також можно побачити застосування систем розмінування УР-77 та MICLIC", - коментує роботу танкістів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у дописі на своїй сторінці у соцмережі.

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