Два танкові екіпажі ведуть бій з окупантами поблизу Бахмуту. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис фрагментів бойової роботи двох танкових екіпажів 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти виходять на позицію, виконують бойове завдання та повертаються з поля бою.
"Дивовижна робота наших танкістів на північному фланзі Бахмуту. Під щільним вогнем ворога, військові 30-ї ОМБр демонструють свою майстерність. На відео також можно побачити застосування систем розмінування УР-77 та MICLIC", - коментує роботу танкістів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у дописі на своїй сторінці у соцмережі.
Топ коментарі
+23 Ирина Александра
показати весь коментар21.06.2023 09:21
+17 Valentyna Sayun #573800
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+6 nav svargi
показати весь коментар21.06.2023 09:31
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пы.сы. сейчас прибегут псевдопатриоты
разделяли и в 2004 и в 2014 году, и продолжаете дальше разделять. все делаете для раскола общества, нации... все на радость пукина
разделяли и в 2004 и в 2014 году, и продолжаете дальше разделять. все делаете для раскола общества, нации... все на радость пукина
Кожен бойовий вихід це ризик...