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Новини Відео Війна
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Два танкові екіпажі ведуть бій з окупантами поблизу Бахмуту. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагментів бойової роботи двох танкових екіпажів 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські танкісти виходять на позицію, виконують бойове завдання та повертаються з поля бою.

"Дивовижна робота наших танкістів на північному фланзі Бахмуту. Під щільним вогнем ворога, військові 30-ї ОМБр демонструють свою майстерність. На відео також можно побачити застосування систем розмінування УР-77 та MICLIC", - коментує роботу танкістів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у дописі на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони продовжують рух уперед на флангах під Бахмутом, ворог поступово вибивається з позицій, - Сирський

Автор: 

танк (2071) бойові дії (3903) Бутусов Юрій (3600) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+23
гарна робота...
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21.06.2023 09:21
+17
Техніка і навчання НАТО, але дух,воля,уміння України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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21.06.2023 09:25
+6
krasavci - horosho tam izkoshmarili orkov
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21.06.2023 09:31
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гарна робота...
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21.06.2023 09:21 Відповісти
Техніка і навчання НАТО, але дух,воля,уміння України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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21.06.2023 09:25 Відповісти
Брат каже ,що найстрашніше ,як працює танк та 82мм. міномет.Пережив таке.Дякую!!!
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21.06.2023 09:31 Відповісти
krasavci - horosho tam izkoshmarili orkov
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21.06.2023 09:31 Відповісти
Танки прикривали змій-гориничів.
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21.06.2023 09:40 Відповісти
А оркестр в окопе заховался, или это по громкоговорителю музон на поле боя транслируют? (любопытство)
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21.06.2023 09:46 Відповісти
здається на 51-й секунді русня навмання з РПГ стріляла
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21.06.2023 10:03 Відповісти
але десь зправа
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21.06.2023 12:04 Відповісти
мда. танки опять без прикрытия. продолжаем наступать на грабли...

пы.сы. сейчас прибегут псевдопатриоты
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21.06.2023 13:05 Відповісти
Справжній патріот московії - москворотий виконує вимогу ху*ла надати гарантії статуса руzкага яzика.
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21.06.2023 14:59 Відповісти
Міністр януковоча Табачник чи комсомолка Фаріон - справжні патріоти, бо ж досконало володіють літературною))
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21.06.2023 17:42 Відповісти
"Справжнім" патріотам нема нікакой разніци вбьють їх чи зкалічать - головне щоб вулиця була заасфальтована і щоб ніякої Армії, Віри та Мови.
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21.06.2023 19:03 Відповісти
справжній патріот кацапіі - уже не один год разделяет украинцев по языковому приципу на щирих українців и москворотых.

разделяли и в 2004 и в 2014 году, и продолжаете дальше разделять. все делаете для раскола общества, нации... все на радость пукина
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21.06.2023 21:01 Відповісти
Справжній патріот московії - москворотий zащіщаєт руzкій яzик, руzкую культуру, руzкій мір.
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21.06.2023 21:16 Відповісти
справжній патріот кацапіі - уже не один год разделяет украинцев по языковому приципу на щирих українців и москворотых.

разделяли и в 2004 и в 2014 году, и продолжаете дальше разделять. все делаете для раскола общества, нации... все на радость пукина
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21.06.2023 22:07 Відповісти
Можливо питання тупе, але, навіщо танк робить короткі рухи вперед і назад коли стріляє з гармати?
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21.06.2023 13:54 Відповісти
не заради забави вони це роблять то точно, і так птур чи постріл рпг в кінці відео погані думки навіюють, адже десь там були УР-77 чи MICLIC і кацапи просто НЕ влучили на щастя.
Кожен бойовий вихід це ризик...
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21.06.2023 14:21 Відповісти
Я не спец, але чув що якщо заклинює автомат заряджання, то такий трюк іноді допомагає.
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21.06.2023 17:43 Відповісти
 
 