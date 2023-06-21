Дід-колотун Путін "знищив" вже 245 танків ЗСУ. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито вже знищила 245 танків ЗСУ та 678 бронемашин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші мужики наколотили 245 танків противника і близько 678 бронемашин різного типу. Судячи з усього, противник займається тим, що зараз комбінує з бригад, які зазнали серйозних втрат, нові підрозділи. Займається відновленням боєздатності, але, звісно, побоюється таких самих масштабних втрат у майбутньому. Тому що це може призвести не тільки до втрати боєздатності, точніше, не тільки до втрати наступального потенціалу, але і до втрати боєздатності армії загалом", - сказав російський диктатор.

Зазначимо, минулого тижня, 16 червня, Путін заявив, що Україна нібито втратила 186 танків та 418 бронемашин.

