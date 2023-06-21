УКР
Дід-колотун Путін "знищив" вже 245 танків ЗСУ. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито вже знищила 245 танків ЗСУ та 678 бронемашин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші мужики наколотили 245 танків противника і близько 678 бронемашин різного типу. Судячи з усього, противник займається тим, що зараз комбінує з бригад, які зазнали серйозних втрат, нові підрозділи. Займається відновленням боєздатності, але, звісно, побоюється таких самих масштабних втрат у майбутньому. Тому що це може призвести не тільки до втрати боєздатності, точніше, не тільки до втрати наступального потенціалу, але і до втрати боєздатності армії загалом", - сказав російський диктатор.

Зазначимо, минулого тижня, 16 червня, Путін заявив, що Україна нібито втратила 186 танків та 418 бронемашин.

Також читайте: Путін показав африканським лідерам текст про "нейтралітет України", начебто парафований представниками Києва у Стамбулі в березні 2022 року. ВIДЕО

путін володимир (24596) росія (67230) брехня (201)
Топ коментарі
+38
21.06.2023 16:43 Відповісти
21.06.2023 16:43 Відповісти
+36
На хіба оце публікувать. Ну а шо ще ***** може сказать? "ізвінітє я старий бєзмозглий *****"?
21.06.2023 16:38 Відповісти
21.06.2023 16:38 Відповісти
+30
Здохни **** @обана! Для тебе @уйло на сьогодні це єдиний та правильний вихід. Слава ЗСУ!
21.06.2023 16:39 Відповісти
21.06.2023 16:39 Відповісти
Х..... просто показує, що він живий і Соловей бреше. А цифра розрахована по аналогії своїх втрат при втечі від першого наступу ЗСУ. На підставі тодішніх втрат в рашці судять "за оставление техніки врагу". Тоді орки кинули біля 2000 техніки " в асортименті". Тому х.... буде підбиратись саме до цієї цифри. Але дід колотун, він просто х.......
21.06.2023 20:29 Відповісти
21.06.2023 20:29 Відповісти
Даже Канашенков в шоке.
21.06.2023 20:35 Відповісти
21.06.2023 20:35 Відповісти
Забув ще додати до списку три замшеві куртки, три магнітоли вітчизняні, та три портсигара.😆
21.06.2023 20:45 Відповісти
21.06.2023 20:45 Відповісти
І одну Зірку Смерті.
21.06.2023 21:43 Відповісти
21.06.2023 21:43 Відповісти
щаслівий дедушка.
21.06.2023 21:42 Відповісти
21.06.2023 21:42 Відповісти
Бункерный шизоид.
21.06.2023 22:12 Відповісти
21.06.2023 22:12 Відповісти
Хутин: наши мужики наколотили 245 танков противника Пока их не выкинуло с сервера
21.06.2023 22:49 Відповісти
21.06.2023 22:49 Відповісти
Щось ***** так виглядає та говорить, наче перед промовою лайна покуштував з своєї валізи
21.06.2023 23:11 Відповісти
21.06.2023 23:11 Відповісти
