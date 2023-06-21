УКР
Артилерія ЗСУ зупинила танкову атаку ворога на напрямку Лиман-Кремінна. ВIДЕО

На напрямку Лиман-Кремінна російські сили намагалися розпочати наступ за допомогою танків. Однак, завдяки артилерії ЗСУ, планам окупантів не судилося збутися.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росіяни запхали вибухівку у танк-камікадзе та направили його на наші позиції, однак він підірвався на міні. ВIДЕО

+40
Бій, про який вже можна розповісти.

На початку червня одну з позицій 3-го Батальйону https://t.me/svoboda_army «Свобода» Бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж» атакували російські танки.
Штурм тривав добу, йшов у три хвилі. В українському окопі, метрів 10 завдовжки, було 10 бійців.
Їх атакували 10 танків за підтримки гвинтокрила.
Десять танків на десять бійців.
Комбат Петро Кузик «Апостол» підбив підсумки того страшного історичного бою.
П'ять знищених нами ворожих танків,

Незламна воля до перемоги.
21.06.2023 19:40 Відповісти
+22
Башня не подвела как никак бронекосмическая вторая межгалактическая.
21.06.2023 19:28 Відповісти
+16
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
21.06.2023 19:45 Відповісти
Башня не подвела как никак бронекосмическая вторая межгалактическая.
21.06.2023 19:28 Відповісти
Сподіваюся, що консерва вистрелила не порожня.
21.06.2023 20:17 Відповісти
свинособаки, бегите домой сейчас, потом будет поздно, вам не докладывают всей обстановки и строят заграждения у вас за спиной
21.06.2023 19:30 Відповісти
кстати, был приказ вас не спасать, поэтому задержали так сильно зарплату, чтобы вообще не платить, с перехвата сказали, чтобы ваши трупы тоже не забирали, оформят, как безвести пропавшие
21.06.2023 19:54 Відповісти
Горіла танка, палала,
У танкі кріса московьська візжала.
21.06.2023 21:10 Відповісти
Аш лотроха полетели
21.06.2023 19:31 Відповісти
І воно їм треба було?
21.06.2023 19:36 Відповісти
Скільки заліза на полях!..
21.06.2023 19:39 Відповісти
Башня намагалась привоїти лаври ВКС оркостану. Лапті в одну сторону , онучі в іншу. Ну гарно ж!
21.06.2023 19:41 Відповісти
Може ЗСУ треба там наступати там де самі орки пробують вперед йти, там мін немає? а не там де рік вони оборону вибудовували...
21.06.2023 19:42 Відповісти
Підкажіть це прямо Залужному! А то він не знає!
21.06.2023 19:46 Відповісти
Мне до сих пор хочется верить, что там где сейчас наступают это отвлекающий удар и основное наступление будет в ином месте.
21.06.2023 19:54 Відповісти
Де , що і коли , знає тільки Бебі Йода ))
21.06.2023 20:01 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
21.06.2023 19:45 Відповісти
ce pole vse v "dirkah" tam net i metra nepristrelenovo.....
21.06.2023 19:51 Відповісти
Tie ir ilgstošas ​​lobīšanas rezultāti, nerakstiet muļķības.
22.06.2023 09:13 Відповісти
ilgstoši lobīt bez čaumalām laikam māk tikai otrā armija Ukrainā.
22.06.2023 09:19 Відповісти
Сподіваюсь атака була вже на т-34?
21.06.2023 20:06 Відповісти
"Горят за милую душу"© 😀
21.06.2023 20:44 Відповісти
 
 