Артилерія ЗСУ зупинила танкову атаку ворога на напрямку Лиман-Кремінна. ВIДЕО
На напрямку Лиман-Кремінна російські сили намагалися розпочати наступ за допомогою танків. Однак, завдяки артилерії ЗСУ, планам окупантів не судилося збутися.
Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+40 Володимир Мик
показати весь коментар21.06.2023 19:40 Відповісти Посилання
+22 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар21.06.2023 19:28 Відповісти Посилання
+16 Чайка Київ
показати весь коментар21.06.2023 19:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У танкі кріса московьська візжала.
На початку червня одну з позицій 3-го Батальйону https://t.me/svoboda_army «Свобода» Бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж» атакували російські танки.
Штурм тривав добу, йшов у три хвилі. В українському окопі, метрів 10 завдовжки, було 10 бійців.
Їх атакували 10 танків за підтримки гвинтокрила.
Десять танків на десять бійців.
Комбат Петро Кузик «Апостол» підбив підсумки того страшного історичного бою.
П'ять знищених нами ворожих танків,
Незламна воля до перемоги.