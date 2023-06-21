УКР
11 147 17

Снайпери спецбатальйону "Берлінго" знищують російський окупантів під час відбиття нічної атаки. ВIДЕО

Вночі, під час відбиття ворожої атаки, снайпери зі спеціального батальйону "Берлінго"  активно знищують російський окупантів.

Відповідне відео опублікував канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

снайпери (365)
Топ коментарі
+16
ммм, яка чудова робота.. знищувати кацапів на українській землі. Дякуємо герою-снайперу.
показати весь коментар
21.06.2023 19:57 Відповісти
+13
Гарна робота.
показати весь коментар
21.06.2023 20:00 Відповісти
+13
їх залучать тоді, коли бубачку сцаними тряпками почнуть до буцегарні заганяти разом із ярмаком
показати весь коментар
21.06.2023 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
"Как арешки"
показати весь коментар
21.06.2023 19:51 Відповісти
Markeloff
показати весь коментар
21.06.2023 20:04 Відповісти
А є відео з передової від розрекламованої "Гвардії наступу" яка отримала значно крашу екіпіровку, довшу підготовку та більше повноважень, ніж ЗСУ? Чи їх вирішили залучити десь на охороні об'єктів в тилу?
показати весь коментар
21.06.2023 20:04 Відповісти
Для меня особисто ето самъйе крутое видео, которъе я бачив с початку вийни. А можете кто то, будь ласька скажеть кто такие ето хлопци Берлинго? Вони ССО?
показати весь коментар
21.06.2023 20:06 Відповісти
вони щось ставлять..теплове щоб виявляти снайпера
показати весь коментар
21.06.2023 20:09 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
показати весь коментар
21.06.2023 20:11 Відповісти
Браво, дельта форс відпочиває!
показати весь коментар
21.06.2023 20:39 Відповісти
Дякую нашим снайперам,що б'ють ворогів! Бережи їх Господь!
показати весь коментар
21.06.2023 20:40 Відповісти
Улыбнитесь орки сейчас вылетит птичка.
показати весь коментар
21.06.2023 20:48 Відповісти
50-тый калибр рулит.
показати весь коментар
21.06.2023 20:49 Відповісти
Один був *невломимий Джо*,десь сім пострілів на нього.
показати весь коментар
21.06.2023 20:55 Відповісти
УКРАЇНО, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого,
прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв
......
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму.
Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання.
Скріпи мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму!
показати весь коментар
21.06.2023 21:19 Відповісти
Якщо це за одну ніч, то фінський снайпер "відпочиває"
показати весь коментар
21.06.2023 21:59 Відповісти
Наклацали кацапні як куріпок в лісі.
показати весь коментар
22.06.2023 02:08 Відповісти
 
 