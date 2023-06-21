УКР
Тероборонівці із Дніпра затрофеїли ворожу БМП-2. ВIДЕО

Тероборонівці із Дніпра затрофеїли ворожу новеньку БМП-2 майже у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах.

"Воїни 128-ї бригади територіальної оборони м. Дніпро витягли з-під окупантського носа новенький БМП-2", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк Т-80БВМ зразка 2022 року затрофеїли українські воїни поблизу села Нескучне на Донеччині. ВIДЕО

В хазяйстві згодиться! Слава нашим захистникам!
21.06.2023 20:36 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Армія! Мова! Віра!
21.06.2023 20:43 Відповісти
Аби не забрали в них машину в інші війська. Тероборонці і так забезпечуються за остаточним принципом, а виконують завдання на рівні з ЗСУ. Пора їм дозволити залишати трофейну техніку собі.
21.06.2023 20:47 Відповісти
- Послушайте! А какого хрена вы по тракторам бьёте в Украине, а не по боевой технике?
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!

21.06.2023 20:48 Відповісти
 
 