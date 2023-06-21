Тероборонівці із Дніпра затрофеїли ворожу БМП-2. ВIДЕО
Тероборонівці із Дніпра затрофеїли ворожу новеньку БМП-2 майже у справному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах.
"Воїни 128-ї бригади територіальної оборони м. Дніпро витягли з-під окупантського носа новенький БМП-2", - пише у коментарі до відео автор публікації.
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!