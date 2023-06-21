Дрон скидає боєприпас на позицію ворожого снайпера. ВIДЕО
Оператор українського дрона скинув боєприпас на позицію ворожих снайперів та ліквідував двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
"Знищено позицію снайпера у рештках водонапірної вежі!", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.06.2023 21:41 Відповісти Посилання
+31 Саша Пончик
показати весь коментар21.06.2023 21:33 Відповісти Посилання
+9 Urs
показати весь коментар21.06.2023 21:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Солнечный круг, небо вокруг
Это рисунок мальчишки
Нарисовал он на листке
И написал в уголке:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!»
Українці запропонували їм більш актуальний приспів:
«Нас враги акружают,
Наших пап убивают,
Не дают в Украине
Насаждать «русский мир»!»