УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9159 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 710 11

Дрон скидає боєприпас на позицію ворожого снайпера. ВIДЕО

Оператор українського дрона скинув боєприпас на позицію ворожих снайперів та ліквідував двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"Знищено позицію снайпера у рештках водонапірної вежі!", - йдеться у коментарі до запису.

Також дивіться: Снайпери спецбатальйону "Берлінго" знищують російський окупантів під час відбиття нічної атаки. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7992) снайпери (365) дрони (5291)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Снайпером виявився дронщик-йому респект...
показати весь коментар
21.06.2023 21:41 Відповісти
+31
Кацап останній раз побачив зелену траву і дерева. А далі казан зі смолою і нудні пісні кабздона.
показати весь коментар
21.06.2023 21:33 Відповісти
+9
дуло у винтовки погнулось.
показати весь коментар
21.06.2023 21:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацап останній раз побачив зелену траву і дерева. А далі казан зі смолою і нудні пісні кабздона.
показати весь коментар
21.06.2023 21:33 Відповісти
дуло у винтовки погнулось.
показати весь коментар
21.06.2023 21:37 Відповісти
Амурський тигр важає себе мисливцем все своє життя. Тільки це життя може закінчитись від банальної слабкої людини з рушницею. Правда тигр про це не дізнається.
показати весь коментар
21.06.2023 21:41 Відповісти
Снайпером виявився дронщик-йому респект...
показати весь коментар
21.06.2023 21:41 Відповісти
Росія Астрахань Більше тисячі школярів вишикувалися на стадіоні латинською буквою «Z» і заспівали:

«Солнечный круг, небо вокруг

Это рисунок мальчишки

Нарисовал он на листке

И написал в уголке:

Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я!»

Українці запропонували їм більш актуальний приспів:

«Нас враги акружают,

Наших пап убивают,

Не дают в Украине

Насаждать «русский мир»!»

показати весь коментар
22.06.2023 05:20 Відповісти
Три сотні перетворюються, три сотні перетворюються на... Дві сотні. Люблю українську магію 😁
показати весь коментар
21.06.2023 21:43 Відповісти
частини свинособаки конвульсійно подьоргуються... на радості, що зустрічається з кобздоном.
показати весь коментар
21.06.2023 21:47 Відповісти
РЭБ в русни херня , снайперы незрячие
показати весь коментар
21.06.2023 21:57 Відповісти
красавчики!
показати весь коментар
21.06.2023 22:14 Відповісти
Был снайпер - и, не стало снайпера. Испарился.
показати весь коментар
21.06.2023 23:05 Відповісти
буду спати з посмішкою та спокійно.. спасибі, хлопці
показати весь коментар
22.06.2023 00:02 Відповісти
 
 